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أحمد فرهود

رجل النصر الفاشل: رودي جارسيا ينقذ نفسه من "السقوط في طي النسيان".. ويقود بلجيكا إلى قائمة أعظم ريمونتادات المونديال

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ليلة عصيبة على جارسيا.. انتهت بنجاح مبهر!

بين جدران الملاعب الأوروبية، وخلال مغامرته في الشرق الأوسط مع عملاق الرياض النصر؛ عُرِف المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، بأنه المدرب الذي يعيش على حافة "المقصلة".

مسيرة جارسيا التدريبية جاءت مُتقلبة كـ"أمواج البحر"؛ حيث شهدت صعودًا مدويًا مع نادي ليل الفرنسي، أعقبها بعض النجاحات والكثير من الفشل.

وقبل انهياره التام.. عاد جارسيا إلى الواجهة من جديد؛ وذلك بقيادة منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكاد هذا المدير الفني الفرنسي أن يسقط بالضربة القاضية؛ وذلك عندما تأخرت بلجيكا (0-2) ضد منتخب السنغال، حتى الدقيقة 85 من عمر مباراة دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.

إلا أن بلجيكا انتفضت وحققت "الريمونتادا التاريخية"، بتسجيل 3 أهداف متتالية؛ بواسطة كل من روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس "ثنائية"، في الدقائق 86 و89 و120+5.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها عن رودي جارسيا، وذلك بعد قيادته بلجيكا لـ"ريمونتادا تاريخية" ضد السنغال..

  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/16 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS SENEGAAFP

    منتخب بلجيكا.. رودي جارسيا ينقذ نفسه من النهاية الفاشلة!

    في يناير من عام 2025؛ تعاقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لقيادة المنتخب الوطني الأول.

    وقتها.. وقع جارسيا عقود تربطه بالمنتخب البلجيكي، حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وكان الهدف من التعاقد مع جارسيا؛ هو تجهيز فريق قوي، يستطيع تحقيق نتائج جيدة في هذا العرس العالمي.

    وبالفعل.. باستثناء الخسارة في أولى مبارياته مع بلجيكا؛ حقق هذا المدير الفني الفرنسي "9 انتصارات و4 تعادلات"، قبل الدخول إلى كأس العالم رسميًا.

    إلا أنه في كأس العالم 2026؛ ظهر المنتخب البلجيكي بأداءٍ مخيب تمامًا في دور المجموعات، مع اكتفائه بالفوز على نيوزيلندا الضعيفة فقط والتعادل مع مصر وإيران.

    حتى في دور الـ32 ضد منتخب السنغال الأول لكرة القدم، بدأت بلجيكا بشكلٍ سيئ للغاية؛ قبل أن تنتفض في النهاية، بفضل التدخلات التكتيكية من جارسيا نفسه.

    وقلبت بلجيكا تأخُرها (0-2)، إلى الفوز بثلاثية ضد السنغال، في واحدة من أقوى "الريمونتادات" ببطولة كأس العالم؛ لينقذ رودي جارسيا نفسه، من نهاية فاشلة جديدة.

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  • FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    رودي جارسيا.. سيناريو مشابه من النصر إلى نابولي

    أساسًا.. قيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم؛ جاءت بعد فترتين صعبتين في مسيرته التدريبية مع عملاق الرياض النصر ونادي نابولي الإيطالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * النصر: تم التعاقد معه في يوليو 2022؛ قبل إقالته في إبريل 2023.

    * نابولي: تم التعاقد معه في يوليو 2023؛ قبل إقالته في نوفمبر من نفس العام.

    والمشترك في هاتين التجربتين "الفاشلتين"؛ هو دخول جارسيا في خلافات مع نجوم النصر ونابولي، بالإضافة إلى مجلس الإدارة.

    وذكرت الصحف السعودية وخاصة "الرياضية"، أن جارسيا "أهان" نجوم النصر في غرفة الملابس؛ وهو ما دفع الإدارة إلى إقالته بشكلٍ رسمي، وبتأييد من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    وقيل إن رونالدو نفسه، كان غاضبًا من هذا المدير الفني الفرنسي؛ وذلك بسبب انتقاده "علنًا" في وسائل الإعلام، بعد انضمامه للفريق النصراوي في يناير 2023.

    أما رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس، فانتقد شخصية رودي جارسيا؛ حيث قال: "عرفتُ في يوم تقديمه، أنني ارتكبت خطأً بالتعاقد معه.. لقد أردتُ إقالته منذ ذلك الوقت".

    وشهدت فترة جارسيا في نابولي، الكثير من الخلافات مع نجوم الفريق آنذاك؛ ما أدى إلى تراجع النتائج، حتى إقالته بشكلٍ رسمي.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تقلبات جارسيا.. من نجاح ليل إلى الغياب عن منصات التتويج

    المثير أن مشاكل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، في فترتيه مع عملاق الرياض النصر ونادي نابولي الإيطالي؛ تأتي بعد بداياته الأولى التي شهدت تقلبات، بين النجاح والتراجع.

    ولم يتوّج جارسيا سوى بلقبين فقط، طوال مسيرته التدريبية؛ وهما الدوري الفرنسي وكأس فرنسا موسم 2010-2011، مع فريق ليل الأول لكرة القدم.

    بعدها.. لم يعرف المدير الفني الفرنسي طعم الألقاب؛ ولكنه كان يُساعد بعض الأندية العريقة للعودة إلى الواجهة مجددًا، على النحو التالي:

    * روما "2013 إلى 2016": قاده لاحتلال وصافة الدوري الإيطالي في موسمه الأول؛ ليعيده إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

    * مارسيليا "2016 إلى 2019": أعاد الفريق الفرنسي إلى الواجهة القارية؛ وذلك بإيصاله إلى نهائي الدوري الأوروبي 2018.

    * أولمبيك ليون "2019 إلى 2021": أعاد الفريق الفرنسي للوصول إلى المراحل المتقدمة قاريًا؛ بالتأهُل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

    أي أن فترة جارسيا بعد ليل، لم تكن ناجحة من حيث الألقاب؛ ولكن لا يُمكن الحكم عليها بـ"الفشل المطلق"، لأنه أعاد بعض الأندية العريقة للواجهة ولو مؤقتًا - كما ذكرنا -.

    والآن.. يأمل رودي جارسيا أن يعيد منتخب بلجيكا، إلى تحقيق النتائج الإيجابية مجددًا؛ لتكون بداية جديدة في مسيرته التدريبية، هو الآخر.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مع جارسيا.. بلجيكا تدخل تاريخ "أفضل ريمونتادات" المونديال!

    وبما أننا عودنا لنتحدث عن منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم؛ فيجب التأكيد على أنه حقق مع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، واحدة من "أفضل الريمونتادات" في تاريخ بطولة كأس العالم.

    نعم.. بلجيكا ظلت خاسرة (0-2) ضد منتخب السنغال، حتى الدقيقة 85 من عمر مباراة دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026؛ قبل أن تعود بهدفين متتاليين في غضون 3 دقائق - من 86 إلى 89 -، مع إيصال المواجهة إلى الشوطين الإضافيين.

    وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني؛ سجل المنتخب البلجيكي الهدف الثالث القاتل، ليتاهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 رسميًا.

    وفيما يلي.. بعض "الريمونتادات" التي لا تُنسى في تاريخ كأس العالم:

    * نسخة 1954: تحويل ألمانيا الغربية تأخُرها (0-2) ضد المجر؛ إلى الفوز بثلاثة أهداف، في المباراة النهائية.

    * نسخة 1966: تحويل البرتغال تأخُرها (0-3) ضد كوريا الشمالية؛ إلى الفوز بخماسية، في ربع النهائي.

    * نسخة 1982: تحويل ألمانيا الغربية تأخُرها (1-3) ضد فرنسا؛ إلى التعادل بثلاثية ثم الفوز بركلات الجزاء، في نصف النهائي.

    * نسخة 2018: تحويل بلجيكا نفسها تأخُرها (0-2) ضد اليابان؛ إلى الفوز بثلاثة أهداف، في دور ثمن النهائي.

    وكان لكل "ريمونتادا" بطلها، مثلما فعل الأسطورة البرتغالية أوزيبيو في مباراة 1966؛ بينما كان النجم يوري تيليمانس هو بطل مباراة منتخب بلاده بلجيكا ضد السنغال، في كأس العالم 2026.