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علي سمير

صداع في رأس بوستيكوجلو .. أزمة دفاعية طاحنة تضرب النصر قبل مواجهة الدرعية

النصر
دوري روشن السعودي
محمد سيماكان
أنجي بوستيكوجلو

مشكلة للعالمي بعد عودة دوري روشن

أزمة قوية ضربت فريق النصر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة المدرب أنجي بوستيكوجلو، وذلك بغياب أكثر من عنصر دفاعي بصفوف العالمي.

النصر يستعد للعودة من جديد لمنافسات دوري روشن السعودي، بعد توقف المسابقة بسبب إقامة بطولة خليجي 27 التي حصل عليها منتخب السعودية بقيادة المدرب جورجيوس دونيس.

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  • إرهاق عبد الإله العمري

    النصر يلعب أمام الدرعية غدًا، الجمعة، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، وذلك في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.

    وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن وجود أزمة دفاعية لبوستيكوجلو، حيث يعاني المدافع الدولي عبد الإله العمري من إرهاق، بعد مشاركته في نهائي خليجي 27 أمام الإمارات.


  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    شكوك حول سيماكان

    وفي سياق متصل، أكدت "الرياضية" أن المدافع الفرنسي محمد سيماكان، لم يشارك بشكل كامل في التدريبات الجماعية للنصر قبل مواجهة الدرعية، والتي أقيمت، مساء أمس، الأربعاء، استعدادًا للمباارة المرتقبة.

    وأشارت إلى أن اللاعب تعافى من إصابة بشد عضلي تعرض لها منتصف هذا الأسبوع، ولكنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت للاستشفاء بشكل كامل من هذه المشكلة.

    ومن جانبه، سيجري بوستيكوجلو اختبارات بدنية على الثنائي اليوم، الخميس، بالتعاون مع الجهاز الطبي، لتحديد إمكانية مشاركة أي منهما بشكل أساسي ضد الدرعية.


  • مؤتمر بوستيكوجلو قبل مواجهة الدرعية

    وعقب مدربه الاسترالي أنجي بوستيكوجلو أمس الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن استعدادات لاعبيه، خاصةً القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع جورج جيسوس؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال.

    وقال بوستيكوجلو في المؤتمر: "عاد رونالدو وجاهز للمشاركة في المباريات، أما عن أزمته، فأنا دربت منتخبات على مدار أربع سنوات، ولا أحب أن يتحدث مدربو الأندية عن مدربي المنتخبات، لذا لن أتطرق لهذا الموضوع".

    وأضاف: "بعيدًا عن هذا الموضوع، استعدينا على مدار أسبوعين خلال فترة التوقف، واستفاد لاعبونا بعيدًا عن ضغط المباريات، وإن كان الدوليون لم يحصلوا على الراحة اللازمة".

    الاسترالي اختتم: "لا أعرف لماذا يرى البعض الدرعية كفريق صغير، بل هو فريق جيد وكبير. أتمنى أن تكون الفترة القادمة مميزة للنصر على مستوى النتائج والأداء".

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  • Cristiano Ronaldo Joao Felix Ange Postecoglou Nassr (Goal Only)Goal AR

    موقف النصر في دوري روشن

    الفريق يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، بينما يأتي الهلال في المركز الأول بـ18 نقطة.


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