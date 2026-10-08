صداع في رأس بوستيكوجلو .. أزمة دفاعية طاحنة تضرب النصر قبل مواجهة الدرعية

وفي سياق متصل، أكدت "الرياضية" أن المدافع الفرنسي محمد سيماكان، لم يشارك بشكل كامل في التدريبات الجماعية للنصر قبل مواجهة الدرعية، والتي أقيمت، مساء أمس، الأربعاء، استعدادًا للمباارة المرتقبة.

وأشارت إلى أن اللاعب تعافى من إصابة بشد عضلي تعرض لها منتصف هذا الأسبوع، ولكنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت للاستشفاء بشكل كامل من هذه المشكلة.

ومن جانبه، سيجري بوستيكوجلو اختبارات بدنية على الثنائي اليوم، الخميس، بالتعاون مع الجهاز الطبي، لتحديد إمكانية مشاركة أي منهما بشكل أساسي ضد الدرعية.



