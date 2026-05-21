أحمد فرهود

بين الحب والإذلال.. عندما وحد تتويج النصر بالدوري السعودي "العدوين" يوفنتوس وإنتر!

ظاهرة نادرة الحدوث بسبب النصر..

في عالم كرة القدم، هُناك عداوات تاريخية تُشبه الخطوط المتوازية التي لا تلتقي أبدًا؛ وحين نتحدث عن إيطاليا، فلا صوت يعلو على العلاقة المشحونة بين العملاقين يوفنتوس وإنتر.

لكن.. يبدو أن للساحرة المستديرة أحكامًا استثنائية أخرى؛ وهو ما شاهدناه بالتزامن مع تتويج عملاق الرياض النصر، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر توّج بلقب دوري روشن السعودي؛ بعد فوزه (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري.

ووصل الفريق النصراوي بهذا الفوز، إلى نقطته الـ86؛ ليخطف اللقب بفارق نقطتين عن عملاق الرياض الآخر الهلال، الذي يقوده المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

المهم أن تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي، نجح في توحيد جماهير "العدوين" يوفنتوس وإنتر؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

    تفاعل إيطالي كبير مع ليلة دوري روشن السعودي "الأخيرة"

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن "الليلة الختامية" لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ جذبت أنظار العالم أجمع، خاصة بتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    رونالدو الذي يلعب في صفوف عملاق الرياض النصر، منذ يناير 2023؛ فشل في التتويج بأي بطولة "كبيرة" مع الفريق الأصفر، طوال السنوات الماضية.

    واكتفى رونالدو بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023-2024؛ والذي هُناك انقسام كبير بشأن كونها رسمية أو ودية، بينما ظل يخسر البطولة الكبيرة تلو الأخرى.

    لذا.. من الطبيعي عندما يكون هذا الأسطورة البرتغالية، على وشك التتويج بأول بطولة كبيرة له في السعودية؛ أن توجه أنظار العالم أجمع إلى العاصمة الرياض، وتحديدًا ملعب "الأول بارك".

    إلا أن هُناك أسباب أخرى، جعلت الإيطاليين "الأكثر اهتمامًا" بليلة تتويج النصر، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ دون غيرهم من عشاق الساحرة المستديرة، حول العالم.

    جمهور يوفنتوس.. مساندة النصر لـ"عيون" كريستيانو رونالدو

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنبدأ حديثنا الآن عن سبب اهتمام عشاق الساحرة المستديرة في إيطاليا - أكثر من غيرهم -، بليلة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 "الأخيرة".

    البداية ستكون مع عشاق العملاق الإيطالي يوفنتوس، الذين ساندوا عملاق الرياض النصر بقوة؛ من أجل عيون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    وبالطبع.. ليس عشاق "السيدة العجوز" وحدهم، هم من ساندوا النصر لعيون رونالدو؛ فهُناك جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد، بالإضافة إلى محبي ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

    ولكننا نركز هُنا على الإيطاليين؛ حيث لعب الأسطورة البرتغالية في صفوف نادي يوفنتوس من 2018 إلى 2021، محققًا الأرقام التالية:

    * مباريات: 134.

    * دقائق: 11.508.

    * مساهمات تهديفية: 129.

    * أهداف: 101.

    * تمريرات حاسمة: 28.

    ويحظى رونالدو بحب كبير من جماهير يوفنتوس؛ رغم أنه لم يحقق نفس نجاحات ريال مدريد ومانشستر يونايتد "الفترة الأولى"، بقميص ناديهم.

    وتوّج كريستيانو رونالدو بلقب الدوري الإيطالي "مرتين" ومثلهما في السوبر، مع بطولة واحدة في الكأس المحلي؛ وذلك خلال السنوات الثلاث، التي ارتدى فيها قميص يوفنتوس.

    وبسبب حبهم لرونالدو؛ تمنى جمهور يوفنتوس تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو ما حدث بالفعل.

    جمهور إنتر.. مساندة النصر "انتقامًا" من سيموني إنزاجي

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فهُناك جمهور العملاق الإيطالي الآخر إنتر، الذي ساند نادي النصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    والبعض قد يستغرب من مساندة جمهور إنتر للنصر؛ رغم أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يلعب في صفوف هذا الفريق السعودي، وهو الذي كان قد مثّل نادي يوفنتوس 3 سنوات.

    لكن لإزالة هذا الغموض؛ يكفي القول إن السبب هو المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يقود عملاق الرياض الآخر الهلال حاليًا.

    جماهير إنتر غاضبة بشدة من إنزاجي؛ وذلك بعدما غادر الفريق صيف عام 2025، لقيادة فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    ووقتها أساسًا؛ تم شنّ حملة هجوم وسخرية ضد المدير الفني الإيطالي، مع اتهامه بالذهاب إلى الزعيم الهلالي من أجل المال فقط.

    ومن هُنا.. ساند الكثير من عشاق إنتر، الفريق النصراوي للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، على حساب الهلال بالذات؛ وذلك "انتقامًا" من سيموني إنزاجي، أكثر من أي شيء آخر.

    وهذا ظهر في التعليقات التي انتشرت عبر منصة "إكس"، بعد خسارة الهلال لقب الدوري؛ حيث قال أحد الحسابات إنه تم "إذلال" إنزاجي في السعودية، حيث سيبقى خاسرًا حتى ولو أنهى الدوري بدون أي هزيمة.

    - مسيرة سيموني إنزاجي مع إنتر

    * مباريات: 217.

    * فوز: 141.

    * تعادل: 41.

    * خسارة: 35.

    وقاد إنزاجي العملاق الإيطالي، الذي أشرف على تدريبه من 2021 إلى 2025؛ للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الكأس المحلي "مرتان" والسوبر "3 مرات".

    ووصل إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا "مرتين"، تحت قيادة إنزاجي؛ ولكنه فشل في التتويج باللقب، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي تواليًا.

    كلمة أخيرة.. الكرة السعودية هي المستفيدة في النهاية

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية، هو أن جماهير "العدوين" يوفنتوس وإنتر الإيطاليين؛ توحدا على مساندة فريق بعينه، في ظاهرة نادرة للغاية.

    اجتماع يوفنتوس وإنتر على مساندة عملاق الرياض النصر؛ ليس له علاقة بالنادي أساسًا، أكثر من كونها أسباب شخصية متعلقة بهما.

    وهذا الأمر هو ما يجعلنا نحب كرة القدم دائمًا؛ فهي تفاجئنا بأشياء جديدة، حتى بين "الأعداء" وليس الأحباء فقط.

    ويظل المستفيد من كل هذا الزخم في النهاية، هي الكرة السعودية؛ التي تشهد طفرة هائلة منذ عام 2023، حتى ولو كان هدف البعض التقليل منها.

    الطفرة بدأت مع قدوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والذي أعقبه تعاقد مختلف الأندية السعودية الكبيرة، مع نجوم الساحرة المستديرة العالميين.

    ونتاج هذه الطفرة؛ أصبحنا نُشاهد تنوع الآن، في أبطال المسابقات المحلية، وذلك من سنة إلى أخرى؛ مع عدم احتكار فريق واحد بعينه لكل شيء، كما كان يحدث سابقًا.