الضحية والبطل "المنبوذ": النصر طرفًا في أزمات جديدة .. يدافع عن قضايا غيره واتحاد الكرة تخلى عنه!

تحديات جديدة للنصر في صراعه على الدوري والآسيوية..

بينما يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لاستعادة أمجاده الغائبه مع مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، تعود نغمة المعاناة و"الصدام" مع قرارات الاتحاد السعودي.

النصر الذي قُتل بحثًا بشأن الحديث عن أزمته مع جدولة مباريات دوري روشن، وعدم توفر سيولة لإبرام الصفقات في الميركاتو الشتوي، ومن ثمّ العقوبة الموقعة على جورج جيسوس، بشأن تصريحاته عن "القوى السياسية" للهلال، رغم نفي البرتغالي، لا يزال يدخل في ملفات جديدة مع اتحاد الكرة، في الوقت الذي بات على لاعبي الفريق ألا يخرج تركيزهم خارج الملعب، حيث يتصارعون في جبهتين؛ دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2.

ولكن، الأصوات الإعلامية لا تتوقف، والنصر يتم تصويره ما بين الضحية والمقاتل في مكان خاطئ، إذا ما جاء الحديث عن قرارات الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين.

  • "الاتحاد السعودي تخلى عن النصر"

    ملف جديد طرحه الإعلامي تركي السهلي، بشأن ما وصفه بـ"تخلي" اتحاد الكرة عن ممثله النصر، والذي يمثل المملكة في البطولة القارية الثانية "دوري أبطال آسيا 2"، بل وبات من أبرز المرشحين ليكون أول فريق سعودي يتوج باللقب.

    وقال السهلي، عبر برنامج "نادينا"، إن الاتحاد السعودي فشل في التعامل مع وضع ممثله النصر؛ والذي تأهل على رأس مجموعته، بينما صعد الوصل الإماراتي وصيفًا في مجموعته، وكان من المنطقي عندما يتم إلغاء نظام الذهاب والإياب (بسبب الأحداث العسكرية بين أمريكا وإسرائيل وإيران)، بأن تقام مباراة النصر والوصل، في ربع النهائي، على ملعب محايد، سواءً قطر أو سلطنة عمان على سبيل المثال.

    ولكن، لأن الاتحاد الإماراتي أصدر بيانات واعتراضات مسبقة لخلافه مع نظيره الآسيوي، قرر الاتحاد القاري "مجاملة" الإماراتيين، على حد وصف السهلي، وقرر إقامة مباراة النصر والوصل في دبي، في حين قرر الاتحاد السعودي غض الطرف عن ذلك الأمر.

    واستشهد السهلي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بقوله إن الهلال فقد ميزة بلعبه في جدة، رغم أن البطولة كان مقررًا أن تقام بنظام التجمع في الرياض، وتم توزيع هذا الأمر عبر "إيميل" الاتحاد السعودي، وكان النهائي محددًا في ملعب المملكة أرينا، قبل أن يتم نقله إلى جدة، وأن الاتحاد والأهلي أكبر فرصة للاستفادة من هذا الأمر بناءً على قاعدتهم الجماهيرية في المدينة الساحلية، ومع ذلك، فإن الاتحاد السعودي بات وكأنه حقق المطلوب بالنسبة له، بأن يستضيف مباريات النخبة والمنتخب الأول في المملكة، بينما قرر التخلي عن النصر في رحلته الآسيوية.

  • "النصراويون تبنوا قضية لا تخصهم"

    وإذا ما جاء الاتهام في حق اتحاد الكرة، بشأن "التخلي عن النصر"، فإن الاتهام الجديد جاء من نصيب العالمي، الذي تم وصفه بأنه أقحم نفسه في قضية لا تخصه، بحسب ما وصف الإعلامي محمد البكيري، الذي قال عنه إنه "يتبنى قضايا الآخرين أكثر ما يتبنى قضاياه".

    البكيري تحدث عن "دفاع" النصر عن الحكم المحلي، واصفًا الأمر بأنه "قضية خاسرة"، بسبب تضرر العديد من الأندية، وإصدار ما يقارب 9 بيانات إعلامية بشأن التحكيم المحلي، مضيفًا أن النصراويين أضروا بأنفسهم بالخطاب الإعلامي، عندما ظهروا كمحامين عن الحكم المحلي.

    واستشهد البكيري ببيان سابق للنصر، إبان فترة رئاسة مسلي آل معمر، أعلن فيه عن رفضه القاطع للحكام المحليين، والمطالبة بالاستناد لطواقم تحكيم أجنبية بالكامل، فيما عاد للموسم الحالي، حيث قال إن مباراة الأهلي والفيحاء، كانت حديث الموسم بشأن الصافرة المحلية، بعدم احتساب ما بين 3-4 ركلات جزاء.

    رسالة جيسوس

    وقبل أيام، تم تداول رسالة للبرتغالي جورج جيسوس، مع لاعبي النصر، حيث طالبهم بعدم التركيز مع الأندية المنافسة، سواءً الهلال أو الأهلي أو القادسية، في إشارة للتركيز على رحلتهم داخل المستطيل الأخضر، مع الاقتراب من حلم العودة لمنصات التتويج في دوري روشن بعد غياب طويل.

    رسالة جيسوس ربما جاءت في الوقت المناسب، إلا أنها لم تخرج الأصوات الإعلامية من تسليط الضوء على النصر، باعتباره "مادة دسمة"، لمسلسل الأزمات مع اتحاد الكرة، خاصة مع أزمة "الروزنامة"، والحديث عن الأخطاء التحكيمية، والتي وصلت إلى حد الجدل الإعلامي حول ما إذا كان النصر قادرًا على الفوز ضد الهلال، في مباراة الدور الأول، إذا لم يتلقّ الحارس نواف العقيدي بطاقة حمراء "جدلية".

  • كلمة أخيرة..

    ما بين متهم وضحية، يتواصل الحديث بشأن أزمات النصر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولعلّ هذا هو السبب الذي سيجعل من جورج جيسوس، بطلًا حقيقيًا، إذا ما قاد الفريق لثنائية دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، خاصة بعدما ألقت بعض الأزمات بظلالها على الفريق، كما شاهدنا "إضراب" كريستيانو رونالدو عن بضع مباريات بسبب أزمة عدم دعم النادي لإبرام الصفقات الشتوية.

    النصر مع جيسوس، حقق العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم "2025-2026"، كأول فريق يسجل 10 انتصارات متتالية في بداية الدوري، ولأول مرة يحقق 14 فوزًا على التوالي، كما أنه يتربع في الصدارة حاليًا، بفارق خمس نقاط عن الهلال.

    ورغم ذلك، إلا أن النصر لا يزال مقبل على اختبار صعب، خاصة وأنه سيخوض ثلاث مواجهات متتالية في الدوري، مع المنافسين المباشرين "الأهلي والقادسية والهلال"، وهي المواجهات التي تسببت في تعثره خلال الدور الأول، فضلًا عن مواجهة الوصل خارج الديار، فهل ينجح العالمي في تجاوز قضاياه الخارجية، والتركيز على الملعب فقط؟

