جامبا أوساكا بطل آسيا 2: كلمات جيسوس تحولت إلى "لعنة" للنصر .. أحبط أسطورته مرتين والهلال قد يهد المعبد!

الآن سيبتسم ينس ويسينج، المدير الفني لجامبا أوساكا، والذي قال إنه سيقرر الابتسام حينما يفوز فريقه بكأس آسيا.
النصر لم يكن في يومه على الإطلاق، إهدار لكم من الفرص، قابله تنظيم جامبا أوساكا، سواءً في الدفاع أو التحولات الهجومية.
معاناة النصر تتكرر مع الأندية اليابانية، ويبقى الأهلي هو الفريق الوحيد الذي "شرف" الكرة السعودية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
هل كان تعادل الهلال في اللحظات الأخيرة، هو الضربة التي جاءت في قلب النصر، الذي كان يحلم بأسبوع تاريخي؟ ربما، ولكن جيسوس أيضًا، دفع ثمن بعض التغيرات في التشكيل، والتي أظهرت ثغرة في الوسط أمام تحولات جامبا أوساكا.
خسارة جاءت بمثابة "الهزة" الكبرى للنصر، في الوقت الذي يستعد فيه لحسم لقب دوري روشن، مع تقلص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطتين، وقد يهد المعبد على جورج جيسوس، وسط الأنباء حول إمكانية رحيله في نهاية الموسم.
وتبقى معاناة النصر قائمة مع غياب الألقاب القارية منذ عام 1998، بل وإن العالمي يملك إحصائية مرعبة، بأنه يخسر نهائي كل سنة و8 شهور.