جامبا أوساكا بطل آسيا 2: كلمات جيسوس تحولت إلى "لعنة" للنصر .. أحبط أسطورته مرتين والهلال قد يهد المعبد!

منذ بداية الموسم، ونحن نشاهد نبرة غريبة من جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، لدرجة تجعلنا حائرين بشأن ما إذا كان المدرب البرتغالي "يقلل" من العالمي، أم يخفف الضغط عن لاعبيه.

في بداية الموسم "نحن في مرحلة البناء"، وطوال الموسم "الفريق غير معتاد على الألقاب"، ومن ثم أيضًا تعليقاته بشأن ظاهرة إهدار الفرص، التي طالما كانت تؤخذ على الفريق في دوري روشن.

جيسوس كان دومًا ما يرد على إهدار الفرص، بتعليقات إيجابية، بأن يقول إن صناعة الفرص أمر جيد، إلا أن ما شهدناه في المباراة النهائية، تجاوز ذلك الحد، والسؤال: "هل دخل النصر بثقة زائدة في الفوز؟ أم عشوائية الفريق التي طالما تم تحذير المدرب منها؟".

كم كبير من الفرص المهدرة، خاصة في الشوط الأول، رأسيتان من إينيجو مارتينيز وكريستيانو رونالدو، تسديدة من ساديو ماني تهز الشباك من الخارج، وتسديدة جواو فيليكس، التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 76.

بعيدًا عن كلمة "النصر غير معتاد على الألقاب"، في وجود كتيبة حصدت الأخضر واليابس، مثل كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان وساديو ماني، ولكن يبدو أن حديث جيسوس الذي قصد به رفع الضغط عن لاعبيه، قد تحول إلى "لعنة"، تمثلت في فريق يسيطر على المباراة طولًا وعرضًا، ولا يحقق اللقب.