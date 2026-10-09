"سيتولى هذا المنصب الكبير في الأهلي!".. حسين عبدالغني يكشف عن حقيقة المفاجأة المنتظرة

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي طارق النوفل، مساء اليوم الجمعة، عن اقتراب الأسطورة السعودية حسين عبدالغني، من تولي "منصب رسمي" داخل عملاق جدة النادي الأهلي.

النوفل أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن المنصب الذي اقترب عبدالغني من توليه داخل الأهلي؛ هو المدير الرياضي.

وعن ذلك؛ كتب النوفل بالحرف: "عبدالغني قريب جدًا من تسلم منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي.. كل التوفيق يا أبو عمر".