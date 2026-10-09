"سيتولى هذا المنصب الكبير في الأهلي!".. حسين عبدالغني يكشف عن حقيقة المفاجأة المنتظرة

جدل كبير أثير في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن اقتراب عودة الأسطورة السعودية حسين عبدالغني، إلى عملاق جدة الأهلي.
عبدالغني هو أحد أبناء الأهلي؛ حيث مثّل جميع فئاته السنية كـ"لاعب"، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيًا عام 2020.
جدل كبير أثير في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن اقتراب عودة الأسطورة السعودية حسين عبدالغني، إلى عملاق جدة الأهلي.
عبدالغني هو أحد أبناء الأهلي؛ حيث مثّل جميع فئاته السنية كـ"لاعب"، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيًا عام 2020.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي طارق النوفل، مساء اليوم الجمعة، عن اقتراب الأسطورة السعودية حسين عبدالغني، من تولي "منصب رسمي" داخل عملاق جدة النادي الأهلي.
النوفل أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن المنصب الذي اقترب عبدالغني من توليه داخل الأهلي؛ هو المدير الرياضي.
وعن ذلك؛ كتب النوفل بالحرف: "عبدالغني قريب جدًا من تسلم منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي.. كل التوفيق يا أبو عمر".
وردًا على خبر عودته إلى عملاق جدة الأهلي؛ نقل الصحفي الرياضي متعب القريقري تصريحات الأسطورة حسين عبدالغني، بخصوص هذا الأمر.
القريقري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "خاص نقلًا عن عبدالغني.. ما يتم تداوله عن تعيينه كـ(مدير رياضي)، أو في أي منصب آخر داخل الأهلي، غير صحيح".
وأكد عبدالغني أن رسالة الشكر التي وجهها إلى برنامج "دورينا"؛ كانت بسبب النجاح الذي تحقق في تغطية بطولة كأس الخليج العربي 2026، وليس من أجل الذهاب لتولي منصب إداري في الأهلي.
المثير في الأمر أن منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي، أصبح شاغرًا في الوقت الحالي؛ وذلك للأسباب التالية:
* أولًا: إنهاء التعاقد مع البرتغالي روي بيدرو باراز.
* ثانيًا: استقالة أسامة هوساوي.
روي بيدرو كان يشغل منصب المدير الرياضي للأهلي؛ بينما عمل هوساوي مساعدًا له، في الفترة الماضية.
وفي أعقاب إنهاء التعاقد مع روي بيدرو؛ تم تكليف هوساوي بتولي مهام المدير الرياضي مؤقتًا، ليستقيل بعدها بنحو 24 يومًا.
استقالة هوساوي؛ جاءت وفقًا لتقارير صحفية.. في ظل تباين وجهات النظر مع إدارة النادي، حول عدد من القرارات المرتبطة بالفريق الأول لكرة القدم.
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ومن ناحيته.. يمتلك الأسطورة السعودية حسين عبدالغني، خبرة إدارية مهمة في الأندية السعودية؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: مديرًا تنفيذيًا لعملاق الرياض النصر؛ في الفترة من 2020 إلى نوفمبر 2021.
* ثانيًا: مديرًا تنفيذيًا لنادي أُحد؛ إذ عُيّن في سبتمبر 2023 بعقد مدته عامان، دون تأكيد موثوق لتاريخ انتهاء مهمته الفعلي.
إلا أن فترة عبدالغني الإدارية مع النصر، شهدت عددًا من الأزمات والانتقادات، خاصة ما ارتبط بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ بالإضافة إلى بعض الوقائع المثيرة للجدل، مثل اشتباكه مع قائد الهلال السابق سلمان الفرج، عقب مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2021.
بعيدًا عن المناصب الإدارية؛ مثّل الأسطورة حسين عبدالغني جميع الفئات السنية لعملاق جدة الأهلي، وصولًا إلى الفريق الأول عام 1995.
لكن في صيف 2008؛ رحل عبدالغني عن الأهلي، متنقلًا بين عديد الأندية، على النحو التالي:
* 2008-2009.. نيوشاتل السويسري.
* 2009-2017.. النصر السعودي.
* 2017-2018.. فيريا البلغاري.
* 2018-2019.. أُحد السعودي.
ثم عاد عبدالغني إلى الأهلي، في يناير من عام 2019؛ حيث استمر في تمثيله حتى اعتزاله كرة القدم نهائيًا، في أكتوبر 2020.