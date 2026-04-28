هل تعمد النصر إخفاء هذه الكلمات؟.. جورج جيسوس يثير الجدل في مؤتمر كلاسيكو الأهلي ويؤكد: أواجه "مشكلتين"

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الرياضية" عن جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، تأكيده على أنه يحاول إعداد نجوم فريقه لمرحلة الحسم، منذ فترة طويلة للغاية.

لكن.. جيسوس أثار الجدل ببعض الكلمات؛ وتحديدًا عندما قال: "لاعبو النصر غير مُعتادين على التتويج بالألقاب، باستثناء المحترفين الأجانب".

وجاءت كلمات جيسوس بالحرف؛ كما نقلتها صحيفة "الرياضية": "نستطيع تجهيز اللاعبين للمباريات الحاسمة، وكل لاعب قادر على إعداد نفسه بشكلٍ مختلف.. لم يعتد لاعبو النصر باستثناء الأجانب، على البطولات".



