Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
أحمد فرهود

هل تعمد النصر إخفاء هذه الكلمات؟.. جورج جيسوس يثير الجدل في مؤتمر كلاسيكو الأهلي ويؤكد: أواجه "مشكلتين"

ماذا قال جورج جيسوس؟!

أثار البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، "الجدل" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ضد عملاق جدة الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر يستضيف الأهلي، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • جورج جيسوس يثير الجدل بـ"بطولات نجوم النصر"!

    وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الرياضية" عن جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، تأكيده على أنه يحاول إعداد نجوم فريقه لمرحلة الحسم، منذ فترة طويلة للغاية.

    لكن.. جيسوس أثار الجدل ببعض الكلمات؛ وتحديدًا عندما قال: "لاعبو النصر غير مُعتادين على التتويج بالألقاب، باستثناء المحترفين الأجانب".

    وجاءت كلمات جيسوس بالحرف؛ كما نقلتها صحيفة "الرياضية": "نستطيع تجهيز اللاعبين للمباريات الحاسمة، وكل لاعب قادر على إعداد نفسه بشكلٍ مختلف.. لم يعتد لاعبو النصر باستثناء الأجانب، على البطولات".


  • هل تعمد النصر حذف كلمات جورج جيسوس المثيرة؟

    المثير في الأمر أن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، نقل تصريحات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ والتي جاءت متواكبة مع ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء.

    إلا أن الحساب الرسمي حذف الجزء الخاص بـ"أن لاعبي النصر غير مُعتادين على الألقاب"؛ والذي ذكره جيسوس في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق كلاسيكو الكرة السعودية ضد عملاق جدة الأهلي.

    جورج جيسوس يواجه "مشكلتين" في السعودية

    وبعيدًا عن الجدل سالف الذكر؛ كشف المدير الفني البرتغالي لنادي النصر جورج جيسوس، عن أنه يواجه "مشكلتين" في المملكة العربية السعودية.

    جيسوس أوضح أنه في أوروبا، يكون مطالبًا باختيار أفضل 11 لاعبًا، في "التشكيل الأساسي" للمباريات؛ ولكنه في السعودية يصبح أمام مشكلتين، على النحو التالي:

    * أولًا: اختيار أفضل 8 محترفين أجانب؛ لدخول "التشكيل الأساسي"، حسب اللوائح.

    * ثانيًا: اختيار أفضل 3 سعوديين؛ من أجل تكملة "التشكيل الأساسي"، للفريق الأول.

    واعتبر جيسوس أن هذا الأمر، فيه "ظلم كبير" للاعبين السعوديين؛ الذين يقدّمون مستويات رائعة مع الفريق الأول، طوال الموسم.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

