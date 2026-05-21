النصر بطلًا: جورج جيسوس يكمل مهمة "الانتقام الكبير" من الهلال.. وكتيبة سيموني إنزاجي تكرر "مأساة" الأهلي!

"الأبطال لا يموتون"!.. هكذا أعلنها عملاق الرياض النصر بصوتٍ عالٍ، في اليوم الأخير من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

النصر وُلِد بطلًا وظل هكذا، رغم كل الصعوبات التي مر بها عبر تاريخه؛ لذلك كان لزامًا عليه أن يعود لاعتلاء "العرش المحلي" من جديد، بعد سنواتٍ طويلة من الغياب.

نعم.. الفريق النصراوي الكبير توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رباعية النصر؛ جاءت عن طريق السنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "هدفين"، في الدقائق 33 و51 و62 و80 تواليًا.

وبهذه الرباعية.. احتفل النصر بلقبه "رقم 20" في مسابقة الدوري - بمختلف المسميات -؛ وذلك حسب ما أعلنه برنامج توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، في وقتٍ سابق.

التتويج جاء عن جدارة واستحقاق؛ حيث وصل العالمي بفوزه على ضمك إلى النقطة 86، وبفارق نقطتين عن عملاق الرياض الآخر الهلال "الوصيف".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تتويج النصر بلقب الدوري على حساب الهلال الفائز على الفيحاء بدوره..