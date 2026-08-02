ليس جواو فيليكس .. النصر يغلق الباب أمام تركيا لضم أحد نجومه!

وفي هذا السياق، أكد الصحفي أكرم كونور، المختصً في سوق الانتقالات، بأن أنجيلو جابرييل ورد ضمن قائمة المقترح التفاوض بشأن التعاقد معهم، من قِبل نادي بشكتاش التركي.

وأوضح كونور أن بشكتاش يبحث عن جناح أيمن، ضمن فئة اللاعبين الأقل من 23 عامًا، فيما اقترح وكلاء اللاعبين، اسم أنجيلو جابرييل، على أن يتخذ المدرب فينتشنزو إيتاليانو، قراره النهائي حول صفقة اللاعب.