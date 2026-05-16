علي سمير

فيديو | أزمة بسبب لمس الكأس .. كواليس المشادة التي وقعت في المؤتمر الصحفي لمواجهة النصر وجامبا أوساكا

دوري أبطال آسيا 2

الحقيقة الكاملة وراء ما وقع في قاعة المؤتمر الصحفي للنهائي المرتقب

كشف الإعلامي السعودي رياض المنّاع عن ما حدث في المؤتمر الصحفي، الذي سبق مباراة النصر وجامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

بعد فترة من الانتظار، حانت اللحظة أخيرًا، النصر ضد جامبا أوساكا مساء اليوم، السبت، في النهائي المنتظر على ملعب الأول بارك، ويبدو أن هناك بعض الأحداث المثيرة قد وقعت قبل المواجهة المرتقبة.

    ماذا حدث؟

    شهد المؤتمر الصحفي لمواجهة النصر وجامبا أوساكا حالة من التوتر، وذلك على هامش فقرة التصوير مع دوري أبطال آسيا 2، وسط تشديدات من الاتحاد الآسيوي ومسؤوليه بعدم لمسه وفقًا للبروتوكول المتعارف عليه.

    أحد الصحفيين السعوديين الحاضرين للمؤتمر، حاول التناقش في الأمر وسط الأصوات العالية في القاعة، وبدا وكأن هناك مشادة كلامية محتدمة.

  • المنّاع : سوء تفاهم بسيط

    الإعلامي السعودي قال خلال ظهوره على برنامج "كورة" عبر قناة روتانا:"الأمر كان بسيطًا، حدثت مناقشة بين الزميل الإعلامي متعب ومسؤول من الاتحاد الآسيوي، بعد نهاية المؤتمر، لأنها الفترة التي يمكن فيها للصحفيين الحديث بشكل طبيعي".

    وأضاف:"الصوت كان مرتفعًا للغاية في القاعة التي استضافت المؤتمر، خلال فقرة التصوير مع الكأس مسؤول الاتحاد أبلغ الزميل متعب بعدم لمسها ، وهذا الأمر أنا نفسي تعرضت له".

    وتابع:"كان من الصعب سماع أي شيء، خاصة أن الكأس كانت في منطقة منخفضة، الأخ متعب لم يسمع وحاول يستفسر من المسؤول عن الأمر مع ارتفاع الصوت في القاعة المكتظة بالحاضرين، وهذا أمر بسيط وعادي ويحدث في مثل هذه المواقف".


  • رئيس جامبا أوساكا لا يريد مواجهة ماني

    كشف ناوهيتو ميزوتاني، الرئيس والمدير التنفيذي لنادي جامبا أوساكا الياباني، عن اللاعب الذي لا يريد مواجهته من النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

    ناوهيتو حل ضيفًا على برنامج في المرمى عبر قناة العربية، وتم سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى ألا يشارك اليوم في مواجهة جامبا أوساكا والنصر.

    وجاءت إجابته مختصرة بالإشارة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني، متجاهلًا كريستيانو رونالدو، رغم اعتباره النجم الأبرز في الفريق السعودي.

    وواصل ناوهيتو حديثه:"الجهاز الفني للفريق قام بتحليل مباراة النصر الأخيرة أمام الهلال، لديهم واحد من أشهر النجوم في كرة القدم وهو كريستيانو رونالدو، نحن على علم أننا سنواجه منافسًا قويًا".

    وأضاف:"الجميع يعلم أن رونالدو يعتبر أحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، ندرك أنه سيلعب بحافز كبير أمامنا، نعرفه جيدًا لأننا لعبنا ضده في كأس العالم للأندية عندما كان في مانشستر يونايتد عام 2009، ونشعر بسعادة كبيرة لمواجهته مرة أخرى".







    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

