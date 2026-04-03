Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro League
"ليست المرة الأولى" .. تلميح بأزمة تسريب في النصر بسبب واقعة مكررة قبل مباراة النجمة!

"ليست المرة الأولى"، هكذا لاحت واقعة غريبة متعلقة بنادي النصر، وتوقعات بوجود "تسريب" بشأن مباريات الفريق الأول للكرة القدم، خلال مجريات الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

النصر دخل معترك الحسم، في ظل الصراع الشرس على لقب دوري روشن السعودي، حيث يتزعم الصدارة مع مدربه جورج جيسوس، كما يستعد للمشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

    ونشر الإعلامي الرياضي معن القويعي، رسالة استنكار عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، بشأن ظاهرة إعلان حكام النصر قبل أيام من موعد المباراة.

    وقال القويعي في تغريدته "السؤال إلى لجنة الحكام: لماذا يعلن أسماء حكام مباريات النصر قبل الجميع، وقبل المباراة بثلاث إلى أربعة أيام، وقبل الحساب الرسمي، من أشخاص محسوبين على نادي النصر، خاصة أنهم حكام محليين، وقد يتأثرون بما يطرح خلال هذه المدة"، مضيفًا "ملاحظة: ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها هذا التسريب".

    واستشهد القويعي، بتغريدة للإعلامي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، في 30 مارس الماضي، حيث كشف عن اختيار الحكم عبد الله الشهري لإدارة مباراة النصر والنجمة.

    وأعلن الاتحاد السعودي عن طاقم حكام مباريات النصر والنجمة، التي ستقام على ملعب الأول بارك، حيث يقود المباراة بالفعل، الحكم عبد الله الشهري، ويعاونه سعد الشبرمي وحسن آل سلام، وعبد الله العويدان "رابعًا"، ورائد الزهراني لإدارة طاقم الفيديو، ويعاونه مفرح آل حسن.

    وكان الإعلامي هاني الداود، قد رد على سؤال متابع حول إصرار النصر على عدم استقطاب حكام أجانب لإدارة مبارياته، والاعتماد على المحليين.

    وقال الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "النصر يتفق مع الهلال بتصريح الأمير نواف بن سعد في انتقاده للحكام الأجانب، منذ بداية الموسم وهو يقوم بمهاجمة الأسماء التي يتم استقطابها من دائرة التحكيم السعودية".

    وعندما تم سؤال الداود عن تناقض ذلك مع اعتماد الهلال على الحكام الأجانب، قال:"قاموا بانتقادهم أيضًا".

    وفي سياق ذاته قال الناقد الرياضي محمد الأحمري:"العرف السائد في مثل هذه المواقف، يعتبر طلب الحكام الأجانب بمثابة المحاولة لرفع الحرج عن الجميع بتلك الخطوة".

    وأضاف:"بالنظر إلى نتائج النصر مع الحكم الأجنبي مقارنة بالسعودي، سنعرف السبب وراء الاستعانة بالمحلي".

    وفي هذا السياق، أطلق الإعلامي عبد الله فلاته، تصريحًا جدليًا، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، بأن النصر كان بإمكانه الفوز على الهلال، في مباراة الدور الأول، التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (3-1)، لولا "الخطأ التحكيمي" في طرد الحارس نواف العقيدي، الذي قلب المباراة، مضيفًا أن الأصفر يملك القدرة على تجاوز الأزرق في الدور الثاني.

    وأضاف فلاته بأن النصر تعرض لجدولة "صعبة"، هذا الموسم، رغم أن الاتحاد هو صاحب أسوء جدول في دوري روشن، فضلًا عن مشاكله الإدارية، التي أوصلته إلى خارج المنافسة، فيما نوّه بأن النصر سيتعرض لمباريات متتالية صعبة للغاية، ولكن الفوز على الهلال سيعطيه نشوة كبيرة، متوقعًا بأن ينتهي الدوري على غرار الترتيب الحالي "النصر بطل المسابقة، ثم الهلال ثانيًا، والأهلي ثالثًا".

    هنا، قرر الإعلامي محمد الشيخ، الرد على ما ذكره فلاته، والذي اعترض بقوله "أنت شغلتك التعقيب عليّ؟".

    وقال الشيخ، "لا يمكن أن يختزل دوري في خطأ تحكيمي، إذا ما سلمنا بأنه خطأ من الأساس (يقصد لقطة طرد نواف العقيدي)، يمكن أن نرى أخطاء تحكيمية لصالح النصر، مثل خطأ الحكم محمد الهويش في ركلة جزاء عبد الإله العمري (أمام الفيحاء)، وخطأ خالد الطريس في عدم طرد (مارسيلو) بروزوفيتش (ضد نيوم)، وربما لم يكن النصر متصدرًا للدوري الآن".

    ورغم أنه استهل موسم 2025-2026، بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، ومرّ بأزمة الخروج المبكر من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16، إلا أن النصر - في المقابل - يقدم مستويات مذهلة، مع المدير الفني جورج جيسوس، سواءً في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا 2.

    النصر يتربع في الصدارة، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، فيما لا يزال سباق دوري روشن مشتعلًا، بمنافسة الأهلي والقادسية.

    وعلى المستوى القاري، فإن النصر ضمن مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يستعد لملاقاة الوصل الإماراتي، علمًا بأن الأصفر سيخوض مواجهتي دور الثمانية وقبل النهائي - حال التأهل - يومي 19 و22 إبريل، في مدينة دبي الإماراتية.

