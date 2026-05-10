لا تزال تذاكر ديربي الرياض المرتقب تمثل أزمة كبرى بالنسبة للهلاليين تحديدًا، إذ تحاصر الاتهامات الجانب النصراوي، حتى منذ إعلان الأسعار وحتى طرحها للبيع.
بعد اتهام النصر بـ"سرقة" تذاكر الهلال قبل الديربي .. نصراوي يكشف الحقيقة: "كفاية دلع وتبكبك"
ما القصة؟
النصر سيستضيف الهلال بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وقد حددت إدارة استاد الأول بارك أسعار التذاكر التي تتراوح بين 980 ريال وصولًا لـ13 ألف ريال للتذكرة الواحدة، وهو ما أثار غضب الهلاليين تحديدًا باعتبارها "أسعار فلكية".
وبعد طرح التذاكر للبيع خلال الساعات الماضية، خرجت اتهامات جديدة من الهلاليين لإدارة النصر، بداعي "سرقة" التذاكر الخاصة بهم وبيعها لجمهور النصر!
الاتهامات الهلالية
قبل حلول منتصف ليل أمس السبت، أعلنت إدارة الأول بارك نفاد التذاكر بالكامل، موضحة أن هناك عدد سيتم طرحه كـ"إعادة بيع" عبر منصة "webook"، لمن لم يتمكن من الشراء في المرة الأولى.
لكن خرجت حسابات جماهيرية هلالية زاعمة أن جمهور الهلال لم يتمكن من شراء أي من تذاكر الديربي المخصصة له، زاعمة أن منصة البيع لم تسمح لهم بذلك برسالة "غير مسموح بشراء هذه الفعالية".
على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين: "ما يحدث قبل مباراة الهلال والنصر للجمهور الهلالي في موضوع التذاكر شيء غريب جدًا، ما شفت أحد حصل على تذكرة في مدرج الهلال وهذا شيء أتمنى أنه غير مقصود، جمهور الهلال له كل الحق في التواجد في المباراة ودعم فريقه .. الفريق بطل كأس الملك وبإذن الله يوم الثلاثاء بيكون بطل الدوري".
وعلق آخر: "رسالة لإدارة الهلال!!! احفظوا حقوق الجمهور، أتمنى إدارة الهلال تتحرك في موضوع تذاكر جمهورنا في مباراة النصر بالأول بارك، الموضوع غريب كيف يتم الإعلان عن نفاد التذاكر وبنفس الوقت جمهور الهلال ماهو قادر يخجز تذاكره ويطلع له انه (غير مسموح بشراء هذه الفعالية) وتنزل للاولوية لجماهير النصر كيف كذا؟".
وأضاف: "التذاكر اولًا مبالغ فيها ولكن هذي اسعارهم وصلت الى 700-800 ريال + التذاكر تنزل اولوية لجماهير النصر وفجأه الهلاليين يحاولون الحجز كثير منهم بالتايم مايقدر يوصل للتذاكر. نحتاج آلية واضحه تذاكر الهلال متى تنزل؟ كيف يعلن نفاد كافة التذاكر اين تذاكر جماهير الهلال؟؟؟؟ أتمنى الجميع يتحرك ويحفظ حقوق النادي، انشروها للجميع!!!!".
العصيمي يوضح
من جانبه، تكفل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي؛ القريب من إدارة النصر، بالرد على اتهامات الهلاليين بـ"سرقة" تذاكرهم في الديربي، نافيًا جملة وتفصيلًا تلك المزاعم، مشددًا على أنه لا يحق للعالمي بالأسس بيع حصة خصمه في المباراة.
وكتب العصيمي: "كلام غير صحيح أبدًا. جميع التذاكر المخصصة لجمهور الهلال تم شرائها من جمهور الهلال بالكامل، ولا يمكن أساسًا بيع أي نسبة تكون مخصصة للفريق الضيف. كفاية دلع وتبكبك".
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".