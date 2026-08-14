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محمود خالد

لا تلوموا بوستيكوجلو وحققوا حلم رونالدو "الكبير" قبل نهاية عقده .. تحديات النصر المعقدة قد تجعل موسمه تاريخيًا!

فقرات ومقالات
النصر
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
سامو أوموروديون
أنجي بوستيكوجلو

بوستيكوجلو قال: "لا أعدكم بأي شيء" ولكن..

"الدوري معصي"، جملة رددها كل عاشق لنادي النصر، حينما شاهد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وهو يرفع كأس روشن، الغائبة عن خزائن العالمي منذ موسم 2018-2019.

حقبة جديدة يدخلها النصر، سيحارب فيها على مختلف الجبهات، ولكن لعلّ الحرب الأبرز التي سيواجها رفاق كريستيانو رونالدو، هي حرب "السلبية"، ورسائل الإحباط التي تحيط ببطل الدوري السعودي من كل مكان، بأنه سيعيش كابوس الاتحاد، وسيخسر البطولات واحدة تلو الأخرى، هذا الموسم.

لا أتحدث بنبرة نصراوية، ولكن ربما لا يجب أن ننظر إلى النصف الفارغ من الكوب فقط، ولنتطلع إلى النصف الممتلئ، فرغم أن النصر يواجه الكثير من التحديات، إلا أن هناك وجوهًا إيجابية يمكن أن تنهي موسم 2026-2027 بأفضل شكل مثالي لـ"العالمي".

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لنتطلع معًا إلى أبرز التحديات التي تواجه النصر، وكيف يمكن التعامل معها بوجه إيجابي وآخر سلبي، هذا ما سنشاهده في السطور التالية..

  • Ange Postecoglou Getty

    بوستيكوجلو ووعد توتنهام

    "لا أعدكم بأي شيء هذا الموسم"، رسالة كانت بمثابة "القنبلة" التي ألقاها المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، في وجه كل نصراوي، حيث بدا المدير الفني الجديد وكأنه يقول للجماهير "لا ترفعوا سقف الطموحات كثيرًا، ودعونا نأمل في تحقيق الحلم في الموسم الثاني كعادتي".

    سيناريو توتنهام يلوح في الأفق، والقسم الذي أطلقه بوستيكوجلو في الموسم الثاني، بأنه سيحقق بطولة، تحقق، حينما قاد السبيرز للتتويج بالدوري الأوروبي، رغم أن وضع الفريق في الدوري الإنجليزي كان سيئًا للغاية.

    تاريخ بوستيكوجلو يؤكد أن بريقه يظهر في الموسم الثاني، كما حدث في تلك التجارب..

    * توج بالدوري الأسترالي في موسمه الثاني مع بريزيان رور.

    * توج بكأس آسيا 2015 في عامه الثاني مع منتخب أستراليا.

    * توج بالدوري الياباني في موسمه الثاني مع يوكوهاما مارينوس.

    * توج بالدوري الإسكتلندي وكأس الرابطة في موسمه الثاني مع سيلتيك، رغم أنه فاز بالدوري في أول مواسمه أيضًا.

    لماذا رفض بوستيكوجلو الوعد مع النصر كما حدث مع توتنهام؟

    رغم أنه تلقى الكثير من الانتقادات والسخرية في فترته مع توتنهام، بسبب وعده بأنه سيحقق بطولة في الموسم الثاني، في ظل تدهور النتائج، إلا أن بوستيكوجلو أكد أنه لا يعد للتباهي فقط، بل إنه يملك الإيمان فيما يطلقه من وعود.

    ولكن، ربما قرر بوستيكوجلو عدم إطلاق أي وعود مع النصر، على غرار توتنهام، ليس فقط لإيمانه بمبدأ "الموسم الثاني"، ولكن يرجح لهذه الأسباب أيضًا..

    * التخلص من الضغوط التي لازمته طوال الموسم مع توتنهام، والتي وضعته في حافة الخطر بعدم تحقيق وعده حتى نهاية الموسم، التي شهدت فوز الفريق صاحب المركز الخامس عشر في ترتيب البريمييرليج، بلقب اليوروبا ليج.

    * اختلاف الوضع بين توتنهام والنصر؛ فالأول كان يبجث عن تتويج غائب منذ 17 عامًا، أما الثاني فهو حامل للقب.

    * ارتداء عباءة كلاوديو رانييري مع ليستر سيتي، والبحث عن تخفيف الضغوط على اللاعبين، والذين سيكونوا تحت ضغط الطموحات المرتفعة للجماهير بعدما شاهدته أخيرًا، على منصة التتويج بالدوري.

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  • Al Nassr cristiano ronaldoGetty Images

    الموسم الأخير لرونالدو؟

    ويستعد النصر لجدل جديد حول مستقبل أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، وتجدد الحديث حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، أم إعلان نهاية رحلة القائد البرتغالي.

    هناك 3 وجهات لرونالدو مع ختام الموسم الحالي..

    * تجديد عقده مع النصر.

    * إعلان رحيله عن النصر.

    * الاعتزال بشكل نهائي؛ وهو سيناريو يظل محتملًا، فرغم أن رونالدو لم يجزم بشأن موعد اتخاذ قرار الاعتزال النهائي، إلا أن صاحب الـ41 عامًا، كان يُلمح في السنوات الأخيرة، بأنه قد يعلق حذاءه خلال عامين أو ثلاث.

    تحدي كبير في انتظار النصر، والذي سيبحث بالطبع عن حسم ذلك الجدل مبكرًا، وإلا فإن تراجع "الدون" في أي مباراة فقط، سيكون كفيلًا بفتح باب الحديث عن ضرورة رحيله.

    على الورق، رونالدو ينتهي عقده هذا الموسم، وهناك مؤشرات إيجابية وسلبية حول ذلك الأمر..

    * عدم خوضه فترة كافية للإعداد للموسم الجديد، في ظل حصوله على إجازة بعد مشاركته في كأس العالم 2026، وزواجه من الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

    * إحباط محتمل بسبب خروجه المبكر مع منتخب البرتغال، في دور الـ16 من كأس العالم.

    * عدم وجود بديل يمكنه سد خانة رونالدو في رأس الحربة، في حالة غيابه لأي سبب.

    ولكن، ماذا عن الوجه الإيجابي؟

    * للمرة الأولى، رونالدو يدخل الموسم بأعصاب هادئة دون ضغوط، بعدما حقق هدفه أخيرًا مع النصر، وفاز بلقب دوري روشن.

    * اقتراب كريستيانو من حلمه الكبير، وهو تحقيق الـ1000 هدف، بعدما وصل إلى 976 هدف حتى اللحظة.

  • التغييرات المالية والإدارية

    في ظل الحديث عن تغييرات منتظرة في الهيكل الإداري، بحسب رواية سعد السبيعي، ما بين رحيل الرئيس عبد الله الماجد، وتغييرات في المركز الإعلامي والقطاع القانوني وقطاع الإيرادات والمراجعة والتحول، مع بقاء المدير التنفيذي جوزيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو، فإن هناك تقلبات كثيرة، تنتظر النصر، خاصة وسط الحديث عن اتجاه صندوق الاستثمارات العامة نحو نقل ملكية الأندية الكبار واتباع سياسة الخصخصة.

    أضف إلى ذلك، الحديث عن وضع النصر تحت الرقابة المالية، والتي تعطل صفقات العالمي، ناهيك عن الأنباء حول أزمة مديونية الـ800 مليون ريال، رغم وجود اعتراض على تلك الرواية، بداعي حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية.

    ولكن رغم ذلك، فإن الوجه الإيجابي أن النصر رغم وضعه تحت الرقابة المالية، إلا أنه يعمل بكل جد من أجل ضبط التزاماته المالية، الأمر الذي ساعده على إعلان صفقة التعاقد مع المدرب آنج بوستيكوجلو، والمحور البرتغالي سامو كوستا.

    ورغم أن النصر لم يبرم الكثير من الصفقات - حتى اللحظة - إلا أنه أبت بأن هذا التحدي لن يعيقه عن الاستعداد بقوة للموسم الجديد.

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  • Samu Costa Nassr (Goal Only)Goal AR

    مهمة ثقيلة في انتظار كوستا

    تحدي جديد سيكون من نوع خاص، وهو الذي ينتظر المحور سامو كوستا، القادم حديثًا من صفوف ريال مايوركا، والذي يستعد لحمل الراية من وسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي غادر قلعة العالمي في الصيف.

    كوستا، صاحب الـ25 عامًا، سيكون تحت عبء ضغط كبير، لأنه سيعوض رحيل بروزوفيتش الذي كان بمثابة "رمانة الميزان" للنصر، في وسط الميدان، وكذلك خوض تجربة جديدة خارج أسوار أوروبا.

    ولكن، هذا التحدي قد ننظر إليه بشكل إيجابي أيضًا، نظرًا لما يتمتع به سامو كوستا من خصائص، تجعله ذلك المحور الذي طالبت الجماهير به كثيرًا في السنوات الماضية..

    * القوة في الالتحامات الثنائية.

    * قدرة فائقة على استعادة الكرات وقطع التسديدات.

    * تغيير اتجاه اللعب بتمريرات طويلة دقيقة.

    * براعة في المواجهات الهوائية.

    أضف إلى ذلك، صغر سن كوستا، مقارنة ببروزوزفيتش، صاحب الـ33 عامًا، كما أن التجربة الأولى في السعودية لا تعني القلق إطلاقًا، خاصة إذا ما نظرنا إلى زميله جواو فيليكس، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن، خلال موسمه الأول، وكان عاملًا حاسمًا في قيادة النصر للقب.

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    كلمة أخيرة.. حققوا حلم رونالدو

    هناك الكثير من التحديات في انتظار النصر، خلال الموسم الجديد، إلا أنه في المقابل، حافظ على قوامه الأساسي، الذي حصد لقب دوري روشن، ما عدا بروزوفيتش، ما يعطي حالة استقرار أيضًا في صفوف الفريق الذي سينافس على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، هذا الموسم.

    أضف إلى ذلك، أن الأدوار النهائية من دوري النخبة الآسيوية، ستقام في الرياض هذا الموسم، ما يعطي دفعة معنوية كبيرة للنصر، وكذلك الهلال، في المنافسة على اللقب القاري.

    وإذا ما أجزمنا بأن كريستيانو رونالدو يخوض آخر مواسمه مع النصر، فإنه من شأنه أن يجعل خاتمة الموسم مثالية بشكل كبير، إذا ما تحقق أحد تلك السيناريوهات..

    * الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة في تاريخ النصر.

    * الوصول إلى الـ1000 هدف والاحتفال به بقميص النصر.

    * تحقيق الحلم الذي أعرب عنه رونالدو، بأن يلعب مباراة مع نجله كريستيانو جونيور، وإن كان بالإمكان تحقيق ذلك، من خلال مباراة ودية كبرى، تشهد مشاركة الأب والابن معًا.

    كل هذه أمور تجعلنا نؤكد أن النصر سيكون أمامه الكثير من التحديات خلال الموسم الجديد "2026-2027"، إلا أنه إذا تعامل معها بشكل إيجابي، فقد يحقق إنجازًا يتخطى كثيرًا عودة حلم الدوري في الموسم الماضي، خاصة وأن مسيرة بوستيكوجلو، شهدت بعض الألقاب التي حققها في موسمه الأول، ما يعني نظرية الموسم الثاني ليست شرطًا بالضرورة.


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