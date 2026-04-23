بمناسبة ودون مناسبة، لا تتوقف التلاسنات بين التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، وجماهير النصر، لكن هذه المرة ورطه مشروعه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في الخطأ الذي جلب السخرية لقلعة الكؤوس.
سخر من النصر فتورط في خطأ بتاريخ الأهلي .. مشروع ميريح ديميرال يقع في المحظور
ما هو مشروع ديميرال؟
المدافع التركي ميريح ديميرال لديه حساب شخصي عبر منصة "إنستجرام"، يضم قرابة الثلاثة ملايين متابع.
وفي عام 2021، أنشأ التركي حساب آخر يحمل اسم "Team Demiral"، كمشروع استثماري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعتمد على الترويج للأنشطة والحملات الخيرية، لخدمة بلاده.
وهذا الحساب الاستثماري تحديدًا هو ما ورط ديميرال في الساعات الماضية..
سخرية من النصر
حساب "Team Demiral" قام اليوم الخميس، بنشر صورة للاعب عبر خاصية "ستوري"، بقميص الأهلي، مع كتابة كلمات: "لا يهاب .. لا يتراجع .. لا يرحم".
بخلاف تلك الكلمات كتب الحساب المملوك لديميرال: "مهجد النصراوية"، ما يعني "مروض" أو "عقدة" الغريم الرياضي النصر.social gfx
خطأ في تاريخ الأهلي
بينما فريق ميريح ديميرال كان تركيزه على السخرية من النصر، فقد أخطأ في تاريخ الأهلي، تحديدًا عدد بطولاته..
الصورة التي نشرها الحساب حملت في أسفلها عدد بطولات الراقي، حيث رصدت ثلاث بطولات دوري سعودي فقط للفريق، بينما في رصيده تسعة ألقاب، بحسب معايير مشروع توثيق تاريخ بطولات الأندية السعودية.
ناهيك عن رصد لقبين فقط من كأس ولي العهد، بينما في رصيد الأهلي ستة ألقاب، كذلك زعم أن النادي حصد 13 لقب من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم تسعة بحسب التوثيق الأخير.
تلاسن ديميرال والنصراويين
التلاسن بين ديميرال والنصراويين مر بالكثير من المراحل منذ انتقاله للأهلي في صيف 2023، لكن ربما أشهرها تلك التي مع المشجع "نواف التميمي"..
على سبيل المثال لا الحصر، حدث هذا من قبل في الأول من نوفمبر 2025، عقب فوز النصر أمام الفيحاء (2-1)، ضمن الجولة السابع من دوري روشن.
ذاك الفوز جاء في الدقيقة 14+90 بفضل ضربة جزاء، وسط تشكيك من نجوم الهلال والأهلي الذين تفاعلوا مع اللقطة برموز ضاحكة بسخرية ومنهم ديميرال.
حينها سخر نواف التميمي من الرموز الضاحكة للمدافع التركي، قائلًا: "ما فيه تفسير إلا أنه انبطح للهلال لأن الفارق مع الأهلي 8 نقاط".
ديميرال لم يفوت فرصة الرد كذلك، فكان رده بنشر صورة تتويج فريقه بكأس السوبر السعودي 2025-2026 على حساب النصر، في أغسطس 2025.