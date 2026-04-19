Goal.com
مباشر
Jorge Jesus Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

الأفضل "مصاب ومنحوس": جيسوس يحطم الوصل بسلاح "هاجموه به" .. كرّس عقدة فيتوريا ومجازفة نصراوية تستحق الحذر!

فقرات ومقالات
النصر
الوصل
دوري أبطال آسيا 2
جورج جيسوس
روي فيتوريا
جواو فيليكس
ساديو ماني

النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2..

إلى نجوم النصر، لتدركوا جيدًا بأن أي نتيجة غير التتويج بدوري أبطال آسيا 2، أمر غير مقبول على الإطلاق، فما حدث في لقاء الوصل الإماراتي، يثبت بأن "العالمي" يقف على مسافة كبيرة من منافسيه، ويقترب من تحقيق مشوار مثالي في البطولة القارية.

النصر لم يكترث بأفضلية الوصل في اللعب بدبي، وفاز عليه بنتيجة (4-0)، على ملعب زعبيل، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بموسم 2025-2026.

برباعية كريستيانو رونالدو وإينيجو مارتينيز وعبد الإله العمري وساديو ماني، في الدقائق 11 و24 و26 و80، حجز النصر مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأهلي القطري أو الحسين الأردني.

وكان جامبا أوساكا الياباني قد حجز المقعد الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تخطي عقبة بانكوك يونايتد، علمًا بأن الاتحاد القاري قد قرر تعديل مواعيد مباريات أندية الغرب، بسبب أزمة الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة النصر والوصل، في دوري أبطال آسيا 2..

  • Rui Vitória Al Nassr Al Wahda AFC CLGetty Images

    فيتوريا يغادر بأكثر من عقدة .. وجيسوس يريد تحطيم تاريخه

    روي فيتوريا، المدير الفني للوصل، اسم تعرفه جماهير النصر جيدًا، كيف لا، وهو الذي قاد النصر لآخر ألقابه المحلية - حتى الآن - بعد فوزه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2019" وكأس السوبر السعودي "2020"، كما بلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

    ولكن، حينما جاء فيتوريا كـ"منافس" للنصر، خرج بأكثر من عقدة، خاصة في مواجهته أمام جورج جيسوس، التي تجمع بين أبناء المدرسة البرتغالية.

    عبر 24 مباراة، تكرّست عقدة روي فيتوريا مع جورج جيسوس، حيث خسر أمامه في 16 مباراة مع "5" فرق مختلفة.

    وفيما يلي، نستعرض تاريخ مواجهات جيسوس وفيتوريا..

    * فيتوريا "باكوس فيريرا": خسر 3 مباريات أمام جيسوس "بنفيكا".

    * فيتوريا "جيماريتش": خسر 7 مباريات وتعادل في واحدة وفاز مرتين أمام جيسوس "بنفيكا".

    * فيتوريا "بنفيكا": خسر 3 مرات وفاز مرتين وتعادل 3 مرات مع جيسوس "سبورتنج لشبونة".

    * فيتوريا "سبارتاك موسكو": خسر مرتين أمام جيسوس "بنفيكا" في دوري أبطال أوروبا.

    * فيتوريا "الوصل": خسر مرة أمام جيسوس "النصر".

    وبعيدًا عن تاريخ الصراع وحروب تصريحات التي جمعت بينهما، فإن جورج جيسوس كرّس عقدته أمام فيتوريا، في أرض الملعب، حيث فاز عليه مع خمسة فرق مختلفة، وها هو جيسوس يقول لفيتوريا أيضًا، إنه قادر على قيادة النصر لأكثر من إنجازه مع العالمي، إذا قاده لثنائية الدوري وأبطال آسيا 2.

    العقدة الثانية لفيتوريا، تمثلت في الخسارة على ملعب زعبيل، كلما جاءت المواجهة بين النصر والوصل الإماراتي.

    * قاد النصر للخسارة أمام الوصل (0-1) على ملعب زعبيل، في دوري أبطال آسيا "2019".

    * قاد الوصل للخسارة أمام النصر (0-3) على ملعب زعبيل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 "2026".

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    من الأفضل .. فيليكس "المصاب" أم بينتو؟

    بينما أفادت تقارير إعلامية بأن صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، لن يشارك في مباراة الوصل نتيجة الإصابة، فاجأ جورج جيسوس الجميع، بالدفع به أساسيًا، لتشير التقرير إلى أن اللاعب طلب من مدربه، المشاركة لمدة 60 دقيقة.

    وعلى مدار 57 دقيقة، قدم جواو فيليكس، ما يجعله بحق أحد أفضل لاعبي المباراة، فبخلاف تحركاته المعتادة في أرض الميدان، ومساندة ساديو ماني وكومان، تمكن البرتغالي من صناعة تمريرتين حاسمتين.

    ولكن، هل كان فيليكس هو الأفضل، أم الحارس بينتو ماتيوس، الذي ظلمته راية التسلل، في اكتساح "الأفضلية" في مباراة الوصل، بعدما تصدى لـ3 فرص محققة.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    جيسوس يُسقط فيتوريا بالطريقة التي هاجموه بها!

    من أبرز أوجه الانتقادات التي كانت توجه إلى جورج جيسوس "محليًا" مع النصر، هو كثرة تقدم الدفاع، ما ساهم في استقبال عدة أهداف من كرات مرتدّة، بخلاف إهدار الفرص السهلة.

    جيسوس عالج هذا الأمر في دوري روشن، فصرنا نشاهد حالة من الحذر بين الخطوط الخلفية، وسرعة في التراجع لتأمين الدفاع أمام المرتدّات، حيث كان يعول كثيرًا في هذا الأمر على سرعات محمد سيماكان، وكذلك "إغلاق" إينيجو مارتينيز.

    في مباراة اليوم، يمكن القول إن جيسوس عاد إلى الطريقة التي انتقدوه بها، فأسقط الوصل، فهو لم يكتفِ فقط بتقدم الدفاع، وإنما اعتمد بصورة كبيرة على إسقاط لاعبي المنافس الإماراتي في مصيدة التسلل، وهو السلاح الذي لم يجد معه فيتوريا حلًا.

  • كلمة أخيرة .. عليك الحذر يا جيسوس

    مباراة تألق فيها الجميع، وسيطر النصر عليها طولًا وعرضًا، في الوقت الذي كانت فيه راية التسلل تبطل هجمات بورجا في كثير من الأحيان.

    الأفضل في الوصل، كان الثلاثي بالاسيوس بكراته البينية التي حاول بها كسر مصيدة التسلل، ومتوسط الميدان سيديبي، والحارس محمد علي الذي تصدى لـ4 كرات، رغم استقباله رباعية، إلا "الطوفان" النصراوي، أغرق منافسه الإماراتي على ملعبه، وحسم اللقاء مبكرًا.

    مشاركة جواو فيليكس، كانت "مجازفة" من جيسوس، إلا أن خروجه في الدقيقة 58، وكذلك رونالدو بعدها بتسع دقائق، وقبلهما كومان، تؤكد استيعاب البرتغالي للدرس، ليس فقط بسبب خوض نصف النهائي يوم 22 إبريل، ولكن في نقطة أخرى.

    بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة، بات الاختبار أكثر صعوبة على النصر، من أجل تأمين صدارته في الجولات الحاسمة، أمام زعيم "جريح" سيطمح للخروج من الموسم بلقب الدوري، لتضميد جراحه الآسيوية، وهو الأمر الذي يجعل لاعبي النصر تحت ضغط كبير، وتحدٍّ لعدم التشتيت بين الحلم الآسيوي والاستحقاقات الصعبة التي يُقبل عليها في الدوري.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل crest
الوصل
الوصل
دبا الفجيرة crest
دبا الفجيرة
DAL
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي