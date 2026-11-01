بعد أزمة النصر والوصل في النخبة .. عقوبة تنتظر العين وغموض شباب الأهلي قبل مواجهة الاتحاد والهلال!

أصبحت هناك حالة من الترقب، حول موقف الأندية الإماراتية من خوض مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، على خلفية أزمة قرار الاتحاد الآسيوي، فيما يتعلق بتأجيل مباراة النصر والوصل.

وتعذر وصول بعثة الوصل إلى الرياض، من أجل مواجهة النصر، فيما قرر الاتحاد الآسيوي، إعادة جدولة مباراة الجولة الثالثة من "النخبة" الآسيوية، إلى أجل غير مسمى، وهو القرار الذي أثار جدلًا كبيرًا.

وحول ذلك، فإن الجولة الرابعة، يُنتظر أن يحلّ فيها العين الإماراتي، ضيفًا على الاتحاد، الإثنين، على ملعب الإنماء في جدة، فيما يستضيف الهلال، نظيره شباب الأهلي في المملكة أرينا، بالرياض، الثلاثاء.