"الهلال يمتلك كل شيء ولن ننافس إلا على هذه البطولة" .. اعتراف نصراوي يفسر سقطتي العين والاتحاد!

"لن ينافس على النخبة"، رسالة أطلقها عايض بن عبود، مدير كرة القدم السابق بنادي النصر، تعكس مدى الإحباط الذي انتاب عشاق العالمي، في الوقت الذي يُنظر فيه للهلال بأنه يملك كل ما يفتقر إليه جاره في الرياض.

النصر مرّ بحالة تذبذب في النتائج مؤخرًا، في ظل سقوطه أمام الاتحاد، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ومن ثمّ الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة.

مؤشر "محبط" ظهر في دكة بدلاء النصر، وأسباب الانهيار الكبير في صفوف الفريق الذي بات شعاره هو "العودة بعد التأخر في النتيجة"، في معظم مبارياته هذا الموسم، في الوقت الذي حقق فيه الهلال بداية مثالية، في دوري روشن وأبطال آسيا للنخبة، بالحفاظ على العلامة الكاملة محليًا وقاريًا.



