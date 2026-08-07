"من رسالة مسؤول النصر إلى مفاجأة صندوق الاستثمارات السعودي".. مستجدات تسعد الجماهير في أزمة الديون

ولم تمر إلا ساعات قليلة، على تغريدة نائب رئيس نادي النصر خالد المالك؛ إلا وأعلن مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات السعودي، عن مفاجأة من العيار الثقيل.
المصدر أكد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، استكمال النصر الإجراءات الخاصة بملف الرقابة المالية المفروضة عليه، جراء الديون المتراكمة البالغة أكثر من 800 مليون ريال سعودي.
وأوضح المصدر أن صندوق الاستثمارات بالتنسيق مع شركة نادي النصر؛ نجح في معالجة الملف المالي محل المراجعة، خلال الفترة الماضية.
واستطرد قائلًا: "المعالجات المالية تمَّت من خلال حزمة من الإجراءات؛ شملت الاستفادة من العقود التجارية التي أبرمتها شركة النصر، إلى جانب إعادة ترتيب التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية".
وبالتالي.. أصبح بإمكان الفريق النصراوي، أن يتعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي ينطلق بعد أيام قليلة.