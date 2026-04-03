Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro League
"اتفاق مع الهلال" .. تفسير جديد وسبب غامض لإصرار النصر على تجاهل الحكام الأجانب هذا الموسم!

ظاهرة مثيرة للجدل هذا الموسم

مرة أخرى يظهر النقاش حول السبب الحقيقي وراء عدم اعتماد النصر على الحكام الأجانب خلال الموسم الجاري 2025/2026، والإصرار على الاستعانة بالسعوديين لإدارة أغلب مباريات الفريق.

العالمي يحتل صدارة دوري روشن السعودي، ومع الدخول في الجولات الأخيرة من المسابقة، خرج أحدهم بسؤال عن السر الحقيقي وراء إصرار النادي على تجاهل الأجانب.


  Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro League

    ما هي القصة؟

    أحد المتابعين لبرنامج "أكشن مع وليد" وجه سؤالًا إلى الحاضرين، عن عدم طلب النصر الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته، والاعتماد بشكل أساسي على المحليين.

    ورد عليه الإعلامي هاني الداود:"النصر يتفق مع الهلال بتصريح الأمير نواف بن سعد في انتقاده للحكام الأجانب، منذ بداية الموسم وهو يقوم بمهاجمة الأسماء التي يتم استقطابها من دائرة التحكيم السعودية".

    وعندما تم سؤال الداود عن تناقض ذلك مع اعتماد الهلال على الحكام الأجانب، قال:"قاموا بانتقادهم أيضًا".

  • محاولة لرفع الحرج

    وفي سياق ذاته قال الناقد الرياضي محمد الأحمري:"العرف السائد في مثل هذه المواقف، يعتبر طلب الحكام الأجانب بمثابة المحاولة لرفع الحرج عن الجميع بتلك الخطوة".

    وأضاف:"بالنظر إلى نتائج النصر مع الحكم الأجنبي مقارنة بالسعودي، سنعرف السبب وراء الاستعانة بالمحلي".


  • تفسير سابق من الشيخ

    الإعلامي محمد الشيخ سبق أن أوضح في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد:"من الصعب منح إجابة حاسمة على هذا الأمر، إصرار النصر لا يخرج عن أمرين، أولهما الاستفادة من الضغوط الواقعة على الحكم المحلي، والثاني يتعلق بأزمة مالية تفرض عليه عدم طلب حكام أجانب بصفة متكررة هذا الموسم".


  Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro League

    ما ينتظر النصر فيما تبقى من الموسم

    ورغم أنه استهل موسم 2025-2026، بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي، ومرّ بأزمة الخروج المبكر من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الاتحاد في دور الـ16، إلا أن النصر - في المقابل - يقدم مستويات مذهلة، مع المدير الفني جورج جيسوس، سواءً في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا 2.

    النصر يتربع في الصدارة، برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، فيما لا يزال سباق دوري روشن مشتعلًا، بمنافسة الأهلي والقادسية.

    وعلى المستوى القاري، فإن النصر ضمن مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يستعد لملاقاة الوصل الإماراتي، علمًا بأن الأصفر سيخوض مواجهتي دور الثمانية وقبل النهائي - حال التأهل - يومي 19 و22 إبريل، في مدينة دبي الإماراتية.