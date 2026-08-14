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Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

انتهينا من النصر فظهر لنا الهلال!.. جدل الالتزامات المالية يثير شكوك "إخفاء الحقيقة عن الوليد بن طلال وبداية مشاكل الاستحواذ"

فقرات ومقالات
الهلال
النصر
سيموني إنزاجي
كريم بنزيما
خاليدو كوليبالي
دوري روشن السعودي

بداية عهد جديد لنادي الهلال.. ولكن!

لا يُمكن أن يمرّ يوم واحد؛ إلا وتظهر قضية جديدة مثيرة للجدل، تشعل الكثير من التساؤلات الخطيرة في الشارع الرياضي السعودي.

نعم.. الشارع السعودي عاش لأسابيع عديدة، على وقع أزمة ديون عملاق الرياض النصر؛ والتي قيل إنها وصلت إلى 800 مليون ريال، تقريبًا.

هذه الديون منعت النصر من إتمام تعاقدات كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ قبل أن تظهر بشائر حل الأزمة، في الأيام القليلة الماضية.

وما أن بدأت تظهر بشائر حل أزمة النصر، حتى اشتعل جدل جديد في الشارع الرياضي السعودي؛ بطله عملاق الرياض الآخر الهلال، هذه المرة.

جدل الهلال يتعلق أيضًا بالأمور المالية؛ وذلك بعد استحواذ رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، على 70% من أسهم النادي رسميًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ تفاصيل "جدل الهلال" الذي اشتعل في الشارع السعودي، خلال الساعات الماضية..

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    صفقة استحواذ ابن طلال على الهلال تعاني من عقبات!

    في البداية؛ يجب الإشارة إلى أن الجدل المُتعلق بعملاق الرياض الهلال، أشعله تقرير صحفي خاص ببرنامج "روتانا سبورت مع وليد".

    البرنامج الذي يقدّمه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ويتم بثه عبر قناة "روتانا خليجية"، المملوكة لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال؛ عرض تقريرًا يتحدث عن استحواذ الأخير من خلال شركته "المملكة القابضة"، على 70% من أسهم الهلال.

    وخلال هذا التقرير تم ذكر جملة مثيرة للجدل، عن ملف استحواذ ابن طلال على الهلال؛ وهي: "الصفقة تُعاني من عقبات في طريقة احتساب التزامات مالية مقبلة".

    الجملة لم تمر مرور الكرام بالطبع؛ حيث علق عليها القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة.

    الشعلان كتب في تعليقه: "استحوذت المملكة القابضة على 70% من شركة نادي الهلال؛ وذلك في (استحواذ جزئي)، وفق المادة 1/10 من نظام المنافسة".

    وأضاف الشعلان: "لكن ظهر مؤخرًا ما نصه (صفقة انتقال ملكية شركة الهلال إلى المملكة القابضة، تُعاني بعد احتساب التزامات مالية مقبلة)".

    وأشار القانوني الرياضي إلى أن هذا النص، يطرح مجموعة من التساؤلات المهمة والخطيرة؛ وهي:

    * 1- هل هذه الالتزامات كانت مطروحة ومعلومة من قبل؟.. لا سيما أن هُناك فحص نافي للجهالة قبل الاستحواذ.

    * 2- لماذا لم تكن الموافقة على صفقة الاستحواذ مشروطة وفق المادة 2/10 من نظام المنافسة؟.

    * 3- ورد شرطان في الصفقة هما "الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة - الذي تم وفق المادة 1/10 - واستيفاء الشروط الداخلية".. فهل الشرط الثاني تم؟ وهل له علاقة بالالتزامات المقبلة التي ظهرت مؤخرًا؟.

    * 4- وُرِد في طريقة تمويل الصفقة العزم على أن يكون ذلك من الموارد المالية للشركة، فهل تم ذلك؟.. خاصة أن ما ظهر هو اتفاقية قبل تقرير الالتزامات المالية المقبلة.

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    شرح جدل التزامات الهلال المالية بـ"شكلٍ مبسط"!

    ما عرضناه في السطور سالفة الذكر، قد يكون معقدًا للكثير من عشاق الساحرة المستديرة؛ لذا لنحاول أن نشرح بشكلٍ مبسط، الجدل الذي صاحب تقرير برنامج "روتانا سبورت مع وليد" وتعليق القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان عليه.

    المقصد من ما ذكره التقرير؛ هو أن الهلال عليه التزامات مالية ضخمة واجبة السداد في الفترة القادمة، ما جعل المالك الجديد للنادي - الأمير الوليد بن طلال من خلال شركته المملكة القابضة - يُعاني.

    هُنا.. ظهر الشعلان الذي طرح مجموعة من الأسئلة؛ ملخصها أن شركة المملكة القابضة عندما قررت شراء 70% من أسهم الهلال، كان يجب أن تستفر أولًا عن "جميع الالتزامات المالية المقررة على النادي".

    وبمجرد طرح هذا الاستفسار، تبدأ عملية الفحص النافي للجهالة؛ وهي كشف جميع الالتزامات المالية على الهلال للمالك الجديد، مثل:

    * 1- عقود اللاعبين والمدربين.

    * 2- الأقساط المستحقة في صفقات سابقة.

    * 3- الرواتب والمكافآت.

    * 4- الالتزامات التعاقدية المستقبلية.

    * 5- الديون والمطالبات.

    * 6- القضايا والنزاعات.

    * 7- العقود التي ستنشئ مدفوعات مستقبلية.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    3 سيناريوهات في جدل الهلال.. أحدهم خطير!

    إذًا.. بناء على الشرح المبسط الذي استعرضناه، في السطور الماضية من تقريرنا؛ فإننا سنكون أمام "3 سيناريوهات" لا رابع لهم، على النحو التالي:

    * السيناريو الأول:

    أن تكون الالتزامات المالية المقبلة على عملاق الرياض الهلال؛ قد تم الإفصاح عنها بشكلٍ كامل لشركة المملكة القابضة والأمير الوليد بن طلال، قبل الاستحواذ.

    مثلًا.. أن يكون الهلال لديه قسطًا مستحقًا قدره 100 مليون ريال سعودي في 2027، والشركة المالكة عرفت بهذا قبل الشراء.

    وقتها.. لا توجد أي مفاجأة حقيقية، حتى لو ظهر القسط في الأخبار بعد الاستحواذ؛ لأن المالك الجديد كان يعلم جميع الالتزامات، من وقتٍ سابق.

    * السيناريو الثاني

    هو أن تكون الالتزامات المالية موجودة، لكن قيمتها النهائية لم تكن معروفة؛ كمثال: "عقد ينص على أنه سيتم دفع مبلغ إضافي إذا تحقق شرط معين.. وهذا الشرط تحقق بعد الاستحواذ".

    ولا نستطيع هُنا أن نقول ببساطة "ظهرت ديون جديدة بعد الاستحواذ"؛ لأن أصل الالتزام المالي كان موجودًا قبل شراء المملكة القابضة لنادي الهلال، وتم الإفصاح عنه بالفعل.

    * السيناريو الثالث

    هُنا تظهر المشكلة الحقيقية؛ فهذا السيناريو هو أن يكون الهلال عليه التزامات مالية مقبلة، لم يتم الإفصاح عنها للملكة القابضة وابن طلال عند شراء النادي.

    ثم بعد أن استحوذت المملكة القابضة على الهلال، اكتشفت هذه الالتزامات الضخمة؛ التي أصبحت تمثّل عائقًا كبيرًا في أداء عملها.

    وبالطبع.. تستطيع الشركة أن تقول وقتها: "لو عرفتُ بهذه الالتزامات قبل الشراء، ربما كنتُ سأقيم الصفقة بشكلٍ مختلف"؛ كالتالي:

    - 1/ التفاوض على سعر أقل.

    - 2/ طلب ضمانات من البائع.

    - 3/ اشتراط معالجة الالتزامات المالية قبل الصفقة.

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    كلمة أخيرة.. التوضيحات الرسمية واجبة الآن!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أننا أصبحنا أمام ملف جدلي جديد، يتعلق بالتزامات مالية مستحقة على عملاق الرياض الهلال في الفترة القادمة.

    الالتزامات المالية هذه، تعرقل سير عمل الأمير الوليد بن طلال، المالك الجديد للهلال؛ والذي وعد الجماهير بثورة شاملة في صفوف الفريق الأول، بعد خيبات الموسم الماضي.

    لكن المشكلة الأكبر؛ هي: "هل هذه الالتزامات كانت معروفة قبل استحواذ ابن طلال وشركته المملكة القابضة على الهلال أم لا؟".

    السؤال هذا يحتاج إلى إجابة واضحة من المسؤولين؛ لأنه يقودنا إلى أحد أمرين، هما:

    * أولًا: إذا كانت الالتزامات معروفة قبل الشراء وتم الإفصاح عنها بالفعل؛ فإن المعاناة في الوفاء بها الآن يمثّل تهديدًا لمشروع الهلال الجديد.

    * ثانيًا: إذا كانت هذه الالتزامات المالية قد تم إخفائها ولم يتم الإفصاح عنها قبل إتمام الصفقة؛ فإننا أمام أزمة تُعرض مشروع الهلال الجديد للتعطيل.

    وأساسًا.. قد يكون الموضوع كله مجرد تضخيم إعلامي، وأن المقصود هو العقود المالية المبالغ فيها لنجوم الهلال الحاليين؛ مثل الفرنسي كريم بنزيما والسنغالي كاليدو كوليبالي، وحتى المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    بنزيما، كوليبالي وإنزاجي تحديدًا؛ قيل إن الإدارة الهلالية تريد التخلص منهم لتخفيف الأعباء المالية، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك - حتى الآن - بسبب عقودهم الضخمة.

    وبالتالي.. قد يكون هذا المقصود من معاناة المالك الجديد؛ لكن ما أشعل الجدل هو أنه تم الحديث عن "الالتزامات المالية" في وسيلة إعلامية، مملوكة أساسًا لابن طلال.

    المهم؛ كل ما سبق ليس إلا تحليل بناء على المشهد الحالي، في انتظار التوضيحات الرسمية من المسؤولين.

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