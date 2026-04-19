محمود خالد

برسالة ذكية جديدة .. النصر يجلب السخرية للهلال في احتفاله بالتأهل لنصف نهائي آسيا!

النصر يكتسح الوصل في عقر داره..

لا تُقال صراحة، ولكن الكل يفهم، رسالة "تلميح" جديدة من النصر، تحمل طابع السخرية، بعد العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.

خطوتان تفصلان النصر عن اللقب الآسيوي، بعدما تغلب على عامل الأرض والجمهور، واكتسح الوصل الإماراتي - في عقر داره - بنتيجة (4-0)، ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأبطال الثاني.

    ما ينتظر النصر في الآسيوية

    برباعية كريستيانو رونالدو وإينيجو مارتينيز وعبد الإله العمري وساديو ماني، في الدقائق 11 و24 و26 و80، حجز النصر مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأهلي القطري أو الحسين الأردني.

    وكان جامبا أوساكا الياباني قد حجز المقعد الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تخطي عقبة بانكوك يونايتد، علمًا بأن الاتحاد القاري قد قرر تعديل مواعيد مباريات أندية الغرب، بسبب أزمة الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

  • أزرق .. إلى نصف النهائي

    ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، رسالة أثارت سخرية قطاع كبير من المتابعين، عبر منصة (إكس)، بصور الفريق خلال الاحتفال في مباراة الوصل، الذي ارتدى فيه لاعبو العالمي، الزي البديل، مرفقة بعبارة "أزرق .. لكنه في نصف النهائي".

    وفسر المتابعون رسالة النصر، بأنها ساخرة وموجهة إلى الهلال، والذي غادر بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، في الوقت الذي يطمح فيه النصر لكتابة التاريخ في البطولة القارية الثانية.

    واختلفت الردود الهلالية على الرسالة النصراوية، بين استعراض تاريخ الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا "البطولة القارية الأولى"، وتحقيق الهلال للقب أربع مرات.

    وتطرق متابع لتداول تغريدة قديمة للعالمي، تحمل عبارة "النصر واحد فقط ليس بتابع، ولا متلون بلون غيره"، متسائلًا "هل اختلفت المبادئ".

  • السخرية النصراوية لا تتوقف

    وكان النصر قد نشر رسالة ذكية، بالتزامن مع خروج الهلال أمام السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بركلات الترجيح.

    النصر وقتها، نشر مقطع فيديو من أجل تحفيز جماهيره على مساندة الفريق في المدرجات، حيث جاءت الرسالة كالآتي: "السد المنيع لنصرهم العظيم.. حضوركم المؤثر هو القوة التي تدعم نجومكم. بالأصفر نحضر، ومن أجل الأصفر نساند وندعم".

    وكان الإعلامي سعود الصرامي، عضو الجمعية العمومية بنادي النصر، قد تقابل مع المدير الفني جورج جيسوس، على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة الاتفاق في دوري روشن، حيث وجه رسالة إليه، بقوله "جماهير النصر تحبك كثيرًا. إنهم (السد) المنيع لأي شخص يحاول التطاول عليك".

    واستمر الصرامي في ترديد مقولة "السد المنيع"، والتي رمز إليها كثيرون بأنها تعود إلى فريق السد الذي أقصى الهلال من النخبة الآسيوية، فيما اكتفى جيسوس بالرد عليه بالشكر مع ابتسامة خفيفة، قبل مغادرة قاعة المؤتمرات.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا "2"؛ بعد إقصاء الوصل الإماراتي برباعية نظيفة.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن النصر "المتصدر".

    وودع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة "مبكرًا"، بعد خسارته أمام السد القطري بركلات الترجيح، بعد مواجهة مثيرة شهدت التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

    ورغم ذلك، إلا أن الهلال يملك فرصة الصعود على منصات التتويج، قبل ختام الموسم، بعد تأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أطاح بالاتحاد، حامل اللقب.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".