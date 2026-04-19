برسالة ذكية جديدة .. النصر يجلب السخرية للهلال في احتفاله بالتأهل لنصف نهائي آسيا!

ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، رسالة أثارت سخرية قطاع كبير من المتابعين، عبر منصة (إكس)، بصور الفريق خلال الاحتفال في مباراة الوصل، الذي ارتدى فيه لاعبو العالمي، الزي البديل، مرفقة بعبارة "أزرق .. لكنه في نصف النهائي".

وفسر المتابعون رسالة النصر، بأنها ساخرة وموجهة إلى الهلال، والذي غادر بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، في الوقت الذي يطمح فيه النصر لكتابة التاريخ في البطولة القارية الثانية.

واختلفت الردود الهلالية على الرسالة النصراوية، بين استعراض تاريخ الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا "البطولة القارية الأولى"، وتحقيق الهلال للقب أربع مرات.

وتطرق متابع لتداول تغريدة قديمة للعالمي، تحمل عبارة "النصر واحد فقط ليس بتابع، ولا متلون بلون غيره"، متسائلًا "هل اختلفت المبادئ".