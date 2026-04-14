إلى النصر: الاستفادة مؤكدة من وداع الهلال الآسيوي.. لكن احذروا "هُناك خطر كبير عليكم"!

رغم أن نادي النصر لا يُشارك في دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه قد يستفيد كثيرًا من "خروج" عملاق الرياض الآخر الهلال، من هذه المسابقة.

الهلال ودع النخبة الآسيوية من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة ضد نادي السد القطري بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادُل (3-3).

لكن وكما تقول القاعدة الكروية "احذر من الأسد الجريح"؛ فخروج الهلال الآسيوي قد يُسبب خطرًا كبيرًا على النصر أيضًا، رغم كل فوائده.

وأساسًا.. الهلال والنصر يتصارعان بقوة، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك قبل 6 جولات فقط، من النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز مكاسب النصر من "خروج" الهلال الآسيوي، والخطر الكبير الذي قد يتعرض له أيضًا بسبب ذلك..