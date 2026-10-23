"النصر داخل بقوة في صفقة الهلال المرتقبة".. والرد يأتي سريعًا!

وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي مساعد العقيلي، مساء اليوم الجمعة، عن دخول عملاق الرياض النصر بقوة، في صفقة التعاقد مع النجم الدولي الشاب همام الهمامي.

الهمامي يرتبط بعقدٍ مع نادي الشباب حاليًا، حتى أغسطس من عام 2027؛ الأمر الذي قد يفتح الباب أمام الأندية السعودية الكبيرة، للتنافس عليه.

وعن ذلك يقول العقيلي عبر برنامج "زخم": "النصر لديه رغبة قوية في التعاقد مع الهمامي.. وداخل في الصفقة بقوة ضد عملاق الرياض الآخر الهلال".

والكثير من التقارير؛ أكدت اقتراب الهلال من التعاقد مع الهمامي، سواء في الانتقالات الشتوية "يناير 2027" أو الصيف القادم.