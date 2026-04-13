لم يفوت الفرصة.. النصر يسخر من خروج الهلال الآسيوي ضد السد بـ"رسالة ذكية"!

وفي هذا السياق.. نشر نادي النصر رسالة مثيرة للجدل، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

النصر لم يذكر اسم الهلال أبدًا في رسالته؛ إلا أن ما يؤكد سخريته من غريمه التاريخي بعد "الخروج الآسيوي"، هو الآتي:

* أولًا: النصر نشر الرسالة؛ بعد دقائق قليلة جدًا من خسارة الهلال أمام السد القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة".

* ثانيًا: النصر استخدم اسم السد في رسالته؛ وذلك في تلميح صريح إلى الفريق القطري، الذي أسقط الهلال قاريًا.

وكتب العالمي في رسالته المثيرة: "السد المنيع لنصرهم العظيم".