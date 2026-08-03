يبدو أن النصر سيتنفس الصعداء قريبًا بعد الضائقة المالية الخانقة التي ضربته خلال الأسابيع الماضية، فالجديد القادم من المصادر المقربة للنادي تقول إن الحجر المالي المفروض على الصفقات قد رُفع.
انفراجة في أزمة النصر .. اعتماد عقد "هدف الهلال والاتحاد" ومنح الضوء الأخضر لصفقة جديدة
قصة الأزمة المالية
خلال الأسابيع الماضية، نجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، ما كان يؤكد أن النادي لا تتراكم عليه الديون ولا يواجه أي موانع من إبرام صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري.
لكن كانت المفاجأة فيما كشفته صحيفة "الرياضية" بشأن وجود ديون بقيمة 800 مليون ريال سعودي، تفرض عليه رقابة مالية مشددة من رابطة الدوري السعودي وتمنعه من التعاقدات.
بل وصل الأمر لعدم حصول اللاعبين على رواتبهم، مع إلغاء معسكر أبها الإعدادي، لمحدودية الإمكانات.
لكن هناك جديد في هذا الشأن..
قبول الخطة المالية للنصر
من جانبه، أكد سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق بالنصر، أن النادي قدم خطته المالية للرابطة خلال الأيام القليلة الماضية، والخاصة بتحديد مدى قدرته على إبرام تعاقدات جديدة.
وأكد السبيعي أن لجنة الرقابة المالية قد وافقت بالفعل على خطة النصر، ما يشير إلى انفراجة واضحة ستحدث خلال الأيام المقبلة في سوق انتقالاته.
اعتماد عقد غريب وكوستا
في الإطار نفسه، أكمل الصحفي الرياضي متعب بن عبدالله الهزاع البشائر لجماهير النصر، مؤكدًا أن الانفراجة الأولى خاصة بعقدي عبدالرحمن غريب والبرتغالي سامو كوستا..
وأكد الهزاع أنه تم اعتماد بالفعل تجديد عقد عبدالرحمن غريب، بعدما كان هدفًا للهلال والاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
فيما مُنح النصر الضوء الأخضر لاعتماد صفقة كوستا؛ القادم من ريال مايوركا، بعدما أتم النادي الاتفاق معه خلال الأسابيع الماضية، لكن بقيت الصفقة معلقة في ظل رفض الرابطة اعتمادها.
وماذا بعد؟
الآن النبأ الذي ينتظره جمهور النصر بعيدًا عن الصفقات، خاص بالخصخصة، حيث يريدون الخروج من تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة؛ المستحوذ على 75% من ملكية النادي.
تلك الخطوة يهدف لها الصندوق والنصر على حدٍ سواء، كونها ستساهم في امتلاكه ميزانية أكبر خلال الصيف على غرار جاره الهلال، الذي استحوذ الأمير الوليد بن طلال على 70% من ملكيته.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا