Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

ليس "قائد رونالدو" .. النصر يعلن رسميًا عن مدربه الجديد لخلافة جورج جيسوس!

انتقالات
أنجي بوستيكوجلو
النصر
دوري روشن السعودي

النصر يستعد لمرحلة تدريبية جديدة..

بعد فترة من الانتظار، كشف نادي النصر "أخيرًا" عن هوية المدير الفني للجديد الأول لكرة القدم، من أجل خلافة البرتغالي جورج جيسوس، في الموسم المُقبل "2026-2027".

وودع النصر مدربه جيسوس، والذي قرر عدم تمديد عقده، بعدما قاد الأصفر للعودة إلى منصات التتويج، بالفوز بلقب دوري روشن السعودي، بعد غياب استمر لـ7 مواسم، فضلًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.


  • النصر يعلن عن مدربه الجديد

    وكشف نادي النصر، عن تعاقده رسميًا مع الأسترالي آنج بوستيكوجلو، ليكون المدير الفني الجديد، لمدة موسمين مقبلين، حتى صيف 2028.

    ويمتلك بوستيكوجلو، خبرة تدريبية طويلة منذ عام 1995، فيما درب العديد من الأندية، أبرزها هو توتنهام وسيلتيك ونوتنجهام فورست.

    وجاء إعلان النصر عن مدربه الجديد، قبيل بدء برنامج الإعداد للفريق الكروي الأول، من أجل الموسم الجديد، والذي ينطلق من الرياض، خلال الفترة بين 5-11 يوليو.

    ومن المقرر أن يخضع اللاعبون الفحوصات الطبية، والاختبارات البدنية، مع بدء التدريبات، قبل الانتقال للمرحلة الثانية في أبها، خلال الفترة بين 12-22 يوليو.

    وبالتزامن مع ختام منافسات كأس العالم، وعودة النجوم الدوليين إلى النصر، تنطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة بين 25 يوليو و5 أغسطس؛ حيث يخوض النصر عددًا من المباريات الودية، قبل العودة إلى الرياض، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

    • إعلان
  • Ange PostecoglouIMAGO

    المدرب الأسترالي صاحب أغرب "تتويج"

    أنج بوستيكوجلو، المدرب صاحب الـ60 عامًا، الذي عمل محللًا للمباريات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل العودة إلى رحلته التدريبية من بوابة النصر.

    واستهل بوستيكوجلو مشواره، مدربًا لفريق ساوث ملبورن، كما تولى تدريب منتخب أستراليا، بمختلف فئاته السنية، فيما قاد المنتخب الأول للتتويج بلقب كأس آسيا 2015.

    ويمتلك بوستيكوجلو العديد من الألقاب خلال مسيرته التدريبية، إلا أن أبرزها كان في تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي، في موسم 2024-2025، والذي يمكن وصفه بأنه التتويج "الأغرب"؛ كونه كان يجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد.

    الغرابة هنا تكمن في ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي، مع وصولهما إلى نهائي "يوروبا ليج"، حيث تواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر، بينما كان توتنهام يحتل المركز السابع عشر، آخر مراكز البقاء في البريمييرليج.

    وتعرض بوستيكوجلو للإقالة مرتين خلال 5 شهور فقط في الدوري الإنجليزي، حيث تقرر إنهاء عقده مع توتنهام مع نهاية 2024-2025، بسبب سوء نتائج الفريق في البريمييرليج، رغم تتويجه بالدوري الأوروبي، فيما تقرر تعيينه مدربًا لفريق نوتنجهام فورست، في سبتمبر الماضي، إلا أن رحلته لم تستمر طويلًا، حتى تقرر إقالته في أكتوبر، بعد قيادة الفريق في ثماني مباريات فقط، حقق خلالها تعادلين و6 هزائم.

  • Roberto Martinez Getty

    قرار مفاجئ

    وجاء قرار نادي النصر، بتعيين بوستيكوجلو مديرًا فنيًا للفريق، بمثابة "المفاجأة"، في ظل التقارير الإعلامية التي جعلت الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، هو المرشح الأبرز لقيادة الفريق في المرحلة المُقبلة، قبل أن تشير التقارير إلى صعوبة التعاقد معه بسبب مطالبه المالية المرتفعة.

    روبرتو مارتينيز، الذي يقود كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال، لم يكن وحده هو المرشح ليكون في مقاعد بدلاء النصر، بل جاء الحديث أيضًا بشأن فيتور بيريرا، الذي رحل عن قيادة نوتنجهام فورست، والذي يحظى بإعجاب كبير من رونالدو، وكذلك أبيل فيريرا، الذي قررت الإدارة إغلاق ملف التفاوض معه، بسبب تمسكه بالبقاء مع نادي بالميراس البرازيلي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    السر وراء رحيل جيسوس

    وفي هذا السياق، كشف سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، عن كواليس جديدة حول مفاوضات النصر لإقناع جيسوس بالبقاء، في إشارة إلى أن المدرب البرتغالي لم يرفض البقاء بشكل نهائي.

    وقال السبيعي، عبر منصة (إكس)، إن جورج جيسوس طلب وجود ضمانات مكتوبة، فيما يتعلق بتدعيم الفريق في الموسم المُقبل، إلا أن هذا الأمر من الناحية العملية، كان من الصعب تحقيقه لعدد من الاعتبارات، الأمر الذي جعل جيسوس لم يعد يثق بالوعود ولا يريد خوض المغامرة.

    وأضاف السبيعي أن مطالب جيسوس الشخصية تم تحقيقها، إلا أن الضمانات المكتوبة لم تتم، ولذلك غادر.

    واستعان السبيعي بتغريدة سابقة، ذكر فيها بأن جيسوس طالب الأتراك بالحصول على 15 مليون، في الوقت الذي يحصل فيه على 7 ملايين فقط من النصر، وهو المتطلب الرئيس الثاني، بعد ملف التعاقدات، علمًا بأن اسم جيسوس ارتبط برغبة من ناديي فنربخشه وبيشكتاش في التعاقد معه.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما ينتظر النصر في موسم 2026-2027

    ومن المنتظر أن يخوض النصر عدة تحديات خلال الموسم الرياضي المُقبل، حيث يشارك في أربع بطولات مختلفة، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وكان النصر قد توج بلقب دوري روشن، بعدما وصل إلى 86 نقطة من 34 مباراة، ليتفوق على الهلال "الوصيف"، بفارق نقطتين فقط.