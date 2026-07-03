ليس "قائد رونالدو" .. النصر يعلن رسميًا عن مدربه الجديد لخلافة جورج جيسوس!

أنج بوستيكوجلو، المدرب صاحب الـ60 عامًا، الذي عمل محللًا للمباريات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل العودة إلى رحلته التدريبية من بوابة النصر.
واستهل بوستيكوجلو مشواره، مدربًا لفريق ساوث ملبورن، كما تولى تدريب منتخب أستراليا، بمختلف فئاته السنية، فيما قاد المنتخب الأول للتتويج بلقب كأس آسيا 2015.
ويمتلك بوستيكوجلو العديد من الألقاب خلال مسيرته التدريبية، إلا أن أبرزها كان في تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي، في موسم 2024-2025، والذي يمكن وصفه بأنه التتويج "الأغرب"؛ كونه كان يجمع بين توتنهام ومانشستر يونايتد.
الغرابة هنا تكمن في ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي، مع وصولهما إلى نهائي "يوروبا ليج"، حيث تواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر، بينما كان توتنهام يحتل المركز السابع عشر، آخر مراكز البقاء في البريمييرليج.
وتعرض بوستيكوجلو للإقالة مرتين خلال 5 شهور فقط في الدوري الإنجليزي، حيث تقرر إنهاء عقده مع توتنهام مع نهاية 2024-2025، بسبب سوء نتائج الفريق في البريمييرليج، رغم تتويجه بالدوري الأوروبي، فيما تقرر تعيينه مدربًا لفريق نوتنجهام فورست، في سبتمبر الماضي، إلا أن رحلته لم تستمر طويلًا، حتى تقرر إقالته في أكتوبر، بعد قيادة الفريق في ثماني مباريات فقط، حقق خلالها تعادلين و6 هزائم.