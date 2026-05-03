محمود خالد

الآن عرفنا أين "بوصلة الدوري": مفارقة أبو الشامات لم تكتمل .. درس النصر "رودجرز أكبر من الحصان الأسود"!

النصر يسقط والأهلي يفوز..

هيا بنا نشعل التحدي مجددًا، الدوري لا يزال في الملعب، النصر تلقى هزيمة أمام مضيفه القادسية بنتيجة (1-3)، في معقل الأمير محمد بن فهد، والأهلي، بطل آسيا، يفوز على الأخدود برباعية نظيفة، في ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس في الدقائق 24 و55 و78، بينما سجل جواو فيليكس، هدف النصر الوحيد في الدقيقة 39.

أما في الإنماء، فقد جاءت رباعية الأهلي عن طريق فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه (هدفين)، فراس البريكان، في الدقائق 26 و36 و43 و72.

وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة، ليبقى في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن الهلال، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، كما يحل الأهلي في المركز الثالث، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن القادسية "الرابع".

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهتي الجولة 31 من دوري روشن السعودي..

  • القادسية عرف أين تؤكل "كتف" النصر

    يمكن القول إن النصر كان محظوظًا بالخروج متعادلًا في الشوط الأول، والذي أفضلية كبيرة من قبل القادسية، الذين استغلوا لعبة "السرعات"، لكسر الخطوط الخلفية، بالاعتماد على تحركات بونسو باه الذكية من الطرف الأيسر، أو محمد أبو الشامات في اليمين.

    جبهة نواف بوشل الدفاعية، عانت أمام تحركات بونسو باه، فيما اعتمد مصعب الجوير سياسة "مفاجأة" دفاع النصر المتقدم، بالبينيات الطويلة، التي صنعت انفرادات للقادسية، ولولا تألق الحارس بينتو، لكان لنتيجة المباراة شأن آخر.

    أيضًا، شاهدنا رقابة من قِبل جهاد ذكري، على تحركات أنجيلو، الذي استعان به جورج جيسوس، لسد غياب ساديو ماني، فيما كان يُعاب أيضًا، اللمسة الأخيرة على لاعبي القادسية، التي كان بإمكانها أن تصنع الفارق.

    القادسية نجح بنسبة كبيرة في تعطيل مفاتيح لعب النصر، سواءً بكينجسلي كومان، الذي حاول على الطرف وفي العمق، وكذلك جواو فيليكس، وأنجيلو، كما أجبر كتيبة جورج جيسوس، على زيادة الحذر الدفاعي، في الشوط الثاني، بتراجع مارسيلو بروزوفيتش، عند التحولات السريعة.

  • مفارقة أبو الشامات .. لم تكتمل!

    عزيزي القارئ، إذا ما نظرت إلى ساعتك، تحديدًا في التاسعة و25 دقيقة، فإنها كانت لتصبح شاهدة على مفارقة لا تُنسى، من نصيب الأخوين صالح أبو الشامات، جناح الأهلي، ومحمد أبو الشامات، ظهير القادسية.

    في تلك الدقيقة تحديدًا، سجل محمد أبو الشامات، هدف التقدم للقادسية، بالتزامن مع الدقيقة 24، في الوقت الذي كان فيه أخوه صالح، الذي يشارك "أساسيًا" في مباراة الأخدود، في فرصة انفراد تام، إلا أنه أضاع الفرصة بطريقة غريبة، حيث سدد الكرة بجوار القائم.

    ورغم أن الأهلي لم ينتظر كثيرًا، وتقدم بعد تلك اللقطة، بهدف فالنتين أتانجانا، إلا أن صالح أبو الشامات، أهدر فرصة ربما كانت لتصنع مفارقة طريفة لا تتكرر في مشوار الأخوين.

    كنوز أمام أعين دونيس

    إذا كان اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، قد تواجد في المدرجات، من أجل مطالعة أداء اللاعبين المحليين، فحتمًا وجد أمامه كنوزًا متلألئة في قمة الجولة الحادية والثلاثين.

    الحديث هنا عن عبد الإله العمري، الذي قدم أداء اتسم بالقتالية والاستبسال، رغم إصابته وإكمال المباراة برباط في رجله، والذي نجح في التصدي لأكثر من كرة عرضية.

    ولعلّ الهدف الثاني كان تتويجًا لمجهودات مصعب الجوير، مايسترو الوسط، الذي سجل الهدف الثاني، وقدم ثلاث تمريرات مفتاحية، في الوقت الذي برع فيه دفاعيًا، بعدما نجح في استرداد "9" كرات خلال اللقاء.

    وهناك أيضًا محمد أبو الشامات، الذي كان مصدر الخطورة للقادسية من الطرف الأيمن، رغم اعتماد بناء الهجمات بنسبة كبيرة على الجانب الأيسر، إلا أنه كان على الموعد، بتسجيل الهدف الأول، وسط غفلة من دفاع النصر.

  • معلومة الفراج .. نصفها صحيح والآخر خاطئ!

    إذا ما انتقلنا إلى ملعب الإنماء، سنجد الأهلي يفرض سيطرته طولًا وعرضًا، ولم يتعب في تحقيق انتصار عريض ضد الأخدود، برباعية نظيفة.

    السؤال هنا، هل كان الإعلامي وليد الفراج، محقًا في رسالته التحذيرية إلى النصر، بعدم التفريط في لقب الدوري، كون الهلال يعاني من زكام، والأهلي مرهق قاريًا؟

    ربما معطيات المباراة، تقول إنه بإمكان ماتياس يايسله، أن يخرج أسلحته مبكرًا، بين عدم مشاركة رياض محرز المستبعد من القائمة، أو إخراج الثلاثي فرانك كيسييه وفالنتين أتانجانا وزكريا هوساوي، في الدقيقة 60.

    ثنائية فرانك كيسييه في مرمى الأخدود، ليست الأولى مع الأهلي، ولكنها الأولى في عام 2026، والتي جعلته النجم الأول، الذي جعل النقاط الثلاث ليست بعيدة عن متناول كتيبة ماتياس يايسله.

    تلك المعلومة الصائبة، أما النصف الخاطئ في مقولة الفراج، عندما قال إن القادسية (عظمه طري)، أي أنه لا يزال غير مؤهل للمنافسة.

    ربما لولا بعض التعثرات البسيطة، لكان القادسية لا يزال منافسًا بقوة على لقب دوري روشن، خاصة وأنه في 22 مباراة، لم يتلقّ الهزيمة سوى مرة واحدة، إلا أنه أيضًا لا يزال قادرًا على إحراج الكبار.

  • الآن عرفنا أين بوصلة الدوري؟

    يبدو أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، جانبه الصواب، حينما قال إن "الليث" سيكون بوصلة الدوري أمام الأندية الكبار المنافسة على اللقب.

    في الحقيقة، القادسية هو من يستحق عن جدارة أن يكون بوصلة الدوري، أحيا آمال الأهلي، وهو الذي سبق أن انتزع منه 3 نقاط في الجولة السادسة والعشرين.

    القادسية مع مدربه بريندان رودجرز، يواصل هوايته في إحراج الكبار، فاز ذهابًا وإيابًا على النصر، وتعادل مع الهلال، وأسقط الاتحاد والأهلي، وكما ذكرت، ببعض التعثرات، حرمته من أن يتحول من الحصان الأسود، إلى منافس حقيقي على اللقب.