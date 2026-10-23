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Abdullah Al-Hamdan Sadio Mane Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

النصر والفيصلي | إليكم وصفة "كيف تُخرج أفضل نسخة من الحمدان" .. وقليل من الإنصاف للمجهول "المرشح للكرة الذهبية"!

فقرات ومقالات
النصر
الفيصلي
دوري روشن السعودي
عبد الله الحمدان
ساديو ماني

النصر يزيد إشعال الصدارة بثلاثية في الفيصلي..

الفيصلي ليس لقمة سائغة، ولكن النصر لم يجد معاناة في الوصول إلى شباك المجمعة، فجاء فوز منطقي لكتيبة بوستيكوجلو بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

النصر حسم اللقاء بثلاثية، بدأها عبد الله الحمدان مبكرًا في الدقيقة الرابعة، وأضافها كريستيانو رونالدو وأنجيلو جابرييل في الدقيقتين 49 و79، بينما وقع الكونغولي ثيو بونجوندا على هدف الفيصلي بالدقيقة 66، لتطوى صفحة ثأر متأخر منذ خمس سنوات، ويواصل "العالمي" السير على الطريق الصحيح بعد كبوة العين "الآسيوية" قبل فترة التوقف، حيث عاد بأربعة انتصارات متتالية.

في مباراة أدارها الحكم عبد الله العويدان، تمكن النصر من تحقيق الانتصار خارج قواعده، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويحلّ في الوصافة "مؤقتًا" بفارق الأهداف عن القادسية، بينما تجمد رصيد عنابي سدير عند 7 نقاط، ليواصل معاناته مع الاقتراب من منطقة الخطر.

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وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف عندها حول مواجهة الفيصلي والنصر في دوري روشن..

  • النصر يثأر في المجمعة

    عندما هبط الفيصلي من دوري المحترفين السعودي في موسم 2021-2022، غادر دوري الكبار، بانتصار على أرضه أمام النصر، قبل الهبوط، والحديث هنا عن تشكيلة نصراوية، لم يعد موجودًا بها سوى نواف العقيدي وأيمن يحيى (الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني).

    في أغسطس 2021، كان جوليو تفاريس نجم اللقاء، بعد أن رد على تقدم أندرسون تاليسكا، بثنائية الفيصلي، ومنذ ذلك الحين لم يلتقِ الفريقان في المجمعة، قبل لقاء اليوم، مع عودة عنابي سدير إلى دوري روشن.

    الغريب أن تاريخ مواجهات الفريقين يشهد أفضلية كاسحة للنصر (فاز في 14 وتعادل في 11 وخسر مرتين)، إلا أن المرتين اللتين شهدتا فوز الفيصلي، كانتا على أرضه وضمن آخر 3 مواجهات، ما يؤكد أن لقاء اليوم لم يكن سهلًا على الإطلاق، وإن كان النصر أكثر ضغطًا ووصولًا إلى المرمى.

  • Abdullah Al-Hamdan Nassr Ittihadsocial gfx

    هكذا تكمن شفرة الحمدان

    كثيرًا ما كان عبد الله الحمدان، مصدر تساؤلات، هل هو مهاجم رائع أم عبء على الفريق؟ فتارة تجده يخطف الأنظار بأدائه المتألق، وأخرى يصير المهاجم الذي لا يسجل ولا يسدد على المرمى.

    مباراة الفيصلي كانت شاهدة على تألق جديد للحمدان، وهكذا صارت شفرته واضحة، ويجب على بوستيكوجلو أن يعيها جيدًا، الحمدان لا يجيد إذا ما صار في المقدمة بمفرده، ولكن إذا ما لعب خلف المهاجم، أو كثنائي هجومي، يمكنك أن تحصل منه على أفضل أداء.

    اليوم، كان الحمدان في مركز الجناح الأيمن، بديلًا لكينجسلي كومان، الذي عانى من إصابة في العضلة الخلفية، ومع وجود رونالدو كرأس حربة، فضلًا عن مساندة جواو فيليكس وساديو ماني، بات الحمدان وكأنه متحررًا من ضغوط المطالبة بأن يكون دائمًا هو المنهي للفرص، ولا مانع أن يكون صانعها في كثير من الأحيان.

    اختصارًا للقول، فإن بوستيكوجلو ربما كان مدفوعًا بإشراك عبد الله الحمدان، في ظل إصابة كينجسلي كومان، ولكن كان الحمدان على الموعد، قبل خروجه مصابًا في الدقيقة 81، حيث سجل وصنع، وانتشر دفاعيًا وهجوميًا، على الطرف وفي العمق، ليسجل واحدة من أفضل مبارياته مع النصر، هذا عندما قرر أنج أن يستغله بشكل صحيح.


  • Sadio Mane NassrGetty

    المجهول "المرشح" للكرة الذهبية

    من المنطقي عندما نتساءل من تألق في النصر اليوم؟ سنقول عبد الله الحمدان، أو كريستيانو رونالدو الذي سجّل، أو جواو فيليكس، الذي صنع وبات يقود منظومة بناء اللعب من الخلف، أو حتى ثنائي الدفاع عبد الإله العمري وإينيجو مارتينيز، اللذين لعبا دور تغطية الأظهرة عند التقدم، أو القوة البدنية وقطع أي محاولة مرتدة من الفيصلي، وكذلك أنجيلو جابرييل الذي شارك بديلًا فساهم في زيادة التوازن في الوسط، وأكمل اللوحة بتسجيل الهدف الثالث.

    ولكن، ماذا عن ساديو ماني؟ ضابط الإيقاع في الطرف الأيسر، الذي بات أشبه بـ"الجندي المجهول" وسط كثرة الحديث عن حلم رونالدو في الألف هدف، أو مستوى جواو فيليكس، رغم أن ماني هو المرشح بينهم لجائزة الكرة الذهبية عن موسم 2025-2026.

    في مقال بعنوان "خيول ماني وكينيونيس سقطت وسط معركة يامال ومبابي ونجوم باريس .. عندما تتحول الكرة الذهبية إلى "لعنة"!"، أشرت إلى تحوّل المنافسة على البالون دور إلى لعنة على نجم النصر السنغالي، خاصة وأن مؤشراته هذا الموسم، تقول إنه يلعب على صناعة الأهداف أكثر من تسجيلها.

    ولكن، لنتحدث عنه قليلًا بشيء من الإنصاف، فإن ساديو ماني كان دوره مهمًا من أجل المساندة مع عواد أمان، الذي لم يكن في أفضل حالاته اليوم، في ظل الاعتماد على ضغط ياسين برناوي وعبد العزيز البيشي، فضلًا عن قطعه مسافة (142.6 متر) حاملًا للكرة، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، بالإضافة لصناعة الهدف الأول.

    ماني بدا وكأنه يعيش نفس التجربة مع ليفربول والنصر، ولا ننسى موسم 2021-2022، حينما حلّ وصيفًا في سباق الكرة الذهبية خلف كريم بنزيما، وقدم مستويات مذهلة، في الوقت الذي كانت فيه الأضواء مسلطة أكثر على النجم المصري محمد صلاح.

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  • كلمة أخيرة..

    قد نقول إن الفيصلي تقاسم الاستحواذ مع النصر بنسبة 50%، وفي بعض الأحيان، كان قريبًا من التعادل، بفضل ضرب الخطوط الخلفية بالكرات الطويلة، إلا أن النصر أثبت قوته في الضغط العالي وصنع الزيادة العددية، مع اللعب أكثر على التراجع السريع أو إسقاط المنافس في مصيدة التسلل.

    من مميزات اللقاء هو الاعتماد على مواهب النصر الشابًة، على غرار عواد أمان وسعد حقوي، رغم عدم ترك بصمة واضحة أمام الفيصلي، فيما كانت المواجهة مبشرة، بأن النصر لم يتأثر بغياباته، واستحق أن يصارع على القمة.

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