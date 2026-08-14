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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

النصر يخسر ثنائي محلي "مهم" ضد الفتح.. وحسم مصير كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
النصر
عبدالإله العمري
نواف العقيدي
دوري روشن السعودي
النصر ضد الفتح
الفتح

ساعات تفصلنا عن "الظهور الرسمي الأول" للنصر في 2026-27..

يستهل عملاق الرياض النصر، حملة الدفاع عن لقبه كـ"بطل" لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك عندما يواجه نادي الفتح، مساء اليوم السبت.

النصر يستضيف الفتح، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وذلك في افتتاحية مبارياته بمسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    غياب ثنائي محلي "كبير" عن النصر

    وفي هذا السياق.. كشف صحيفة "الرياضية" عن غياب اثنين من أبرز النجوم المحليين، عن صفوف عملاق الرياض النصر؛ وذلك في مواجهة نادي الفتح، مساء اليوم السبت.

    هذا الثنائي المقرر غيابهما ضد الفتح؛ هما الحارس الشاب نواف العقيدي، وقلب الدفاع الدولي المخضرم عبدالإله العمري.

    ويُعاني العقيدي والعمري من إصابات بسيطة؛ إلا أنها ستمنعهما من التواجد في افتتاحية مباريات الفريق النصراوي، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

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  • موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والفتح

    وعلى جانب آخر.. تحدثت صحيفة "الرياضية" عن موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، من التواجد في مباراة الفتح، مساء اليوم السبت.

    وأعلنت الصحيفة غياب رونالدو، عن مباراة النصر والفتح؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    وأوضحت أن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، قرر استبعاد رونالدو بصحبة الحارس نواف العقيدي وقلب الدفاع عبدالإله العمري، من قائمة المباراة.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    غياب كريستيانو رونالدو أمام الفتح كان "متوقعًا"!

    غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، عن مواجهة نادي الفتح، ربما يكون أمرًا متوقعًا؛ حتى ولو أكد المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو جاهزيته الفنية والبدنية، في تصريحات سابقة.

    وأساسًا.. رونالدو أخذ إجازة صيفية لأكثر من شهر؛ وذلك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، التي ودعها من دور ثمن النهائي.

    كما احتفل الأسطورة البرتغالية مؤخرًا، بـ"زواجه" من الأرجنتينية جورجينا رودريجيز؛ الأمر الذي جعله يعود إلى تدريبات الفريق النصراوي، منذ يومين أو ثلاثة فقط.

    لذا.. فإن عدم تواجد رونالدو ضد الفتح، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ أمرًا طبيعيًا للغاية، بناءً على هذه المعطيات السابقة.

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  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ مع قيادته الفريق الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.

    كريستيانو سجل 123 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 142 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما أحرز رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 129 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي ما قبل الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

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