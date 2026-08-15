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Cristiano Ronaldo Joao Felix Nassr gfx (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

في غياب رونالدو: النصر يصلح مشروع البرتغال .. ومباراة الفتح تؤكد حاجة العالمي لهذا المركز!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
نواف العقيدي
سامو أوموروديون

النصر يكتسح الفتح بثلاثية..

النصر بدون قائده رونالدو؟ ليست مشكلة، كتيبة أنج بوستيكوجلو، تحطم كبرياء الفتح "العنيد"، بثلاثية نظيفة في الأول بارك، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

رونالدو جلب عائلته في المدرجات، ليشاهدوا معًا كيف تألق النصر في غيابه فوق المستطيل الأخضر، بثلاثية جاءت عن طريق أنجيلو جابرييل وجواو فيليكس وسامو كوستا، في الدقائق 37 و40 و73.

حامل اللقب، أثبت بأن رسائل الإحباط التي لازمته، مع بداية الموسم، مع كلمات في الهواء، وقدم أداءً سيطر فيه على مجريات اللقب، ليتزعم الصدارة، ويثبت عزمه الكبير على الدفاع عن لقب دوري روشن، الذي توج به مع مدربه السابق جورج جيسوس، في الموسم الماضي.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة النصر والفتح، في دوري روشن السعودي..

  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    مشروع البرتغال العظيم .. المونديال يفسده والنصر يصلحه!

    عندما تشاهد التألق اللافت لنجوم البرتغال مع النصر، تتساءل "أين كانت إبداعات هذا المنتخب في كأس العالم؟"، خاصة إن كنت تمتلك صانع ألعاب مذهلًا مثل جواو فيليكس، ومحورًا بديلًا على غرار سامو كوستا، إضافة إلى الخطوط المكتملة، التي لا تحتاج للحديث عنها.

    رونالدو "الهدّاف" غاب، فرأينا جواو فيليكس مثل "النحلة"، في كل مكان يتواجد ويصنع خطورته، رؤيته الثاقبة للملعب، وثنائيته الرائعة مع أنجيلو، وأيًا كان مكانه في الملعب، فانتظر منه تسديدة مباغتة أو تمريرة بينية، ثم كلّل جهوده بهدف حسم - إعلاميًا - فوزه بلقب الأفضل في الجولة.

    وبخلاف فيليكس، فإن سامو كوستا، جاء ليثبت بأنه الصفقة التي كان ينتظرها النصر لتعويض بروزوفيتش؛ فبعد 7 دقائق من دخوله، أبعد عرضية خطيرة من مراد باتنا، وسجل هدفًا من أولى تسديدة ما بين الخشبات الثلاث.

    ومع عودة رونالدو، وازدياد تألق جواو فيليكس وسامو كوستا، وتوجه مدرب النصر السابق جورج جيسوس، لقيادة منتخب البرتغال، الآن يمكن القول إن مشروع البرتغال، الذي أفسده كابوس المونديال، سيكون النصر كفيلًا لإصلاحه.


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  • Abdullah Al-Hamdan Nassr Ittihadsocial gfx

    رغم الثلاثية .. النصر بحاجة إلى هذا المركز!

    على الرغم من غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن النصر لا يزال يثبت بأن هناك العديد من الحلول الهجومية، بين تقدم أنجيلو وانطلاقات ساديو ماني وكومان على الأطراف، وانتشار جواو فيليكس في مختلف أرجاء منطقة الخصم.

    ولكن، هذا الأمر لا يمانع الحديث حول مركز رأس الحربة، الذي يحتاج إليه، ليكون بديلًا لكريستيانو رونالدو، فرغم التنوع الهجومي حول "الدون"، إلا أن غيابه يعطي مؤشرًا بعدم وجود بديل مؤثر على شاكلته، خاصة مع مشاركة عبد الله الحمدان، الذي لم يقدم مردودًا جيدًا خلال اللقاء، وكذلك محمد مران الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني.

  • Nawaf Alaqidi Cristiano Ronaldo NassrGetty

    نواف العقيدي .. لا تشاهد تلك المباراة

    إذا ما سألتني عزيزي القارئ، حول من هو الشخص الذي لا يجدر به مشاهدة تلك المباراة، ستبادر إلى ذهني الحارس نواف العقيدي.

    العقيدي، الذي غاب عن المباراة بسبب الإصابة، ربما خرج سعيدًا بفوز فريقه بالثلاثية، إلا أنها كانت بمثابة ضربة لحلمه في المشاركة أساسيًا، لسببين..

    * حفاظ بينتو على نظافة شباكه.

    * تألق حارس الفتح، وليد العنزي رغم استقباله 3 أهداف، إلا أنه منع أكثر من فرصة محققة، سواءً بتسديدة من فيليكس، أو بإبعاد كرتين متتاليتين من فيليكس وأنجيلو، خلال الشوط الأول.

    ولعلّ الفتح كان أحد الأندية المهتمة بضم نواف العقيدي في الميركاتو الصيفي، إلا أن الاعتراض على قيمة راتبه المرتفع، كان سببًا في فشل الصفقة.

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  • كلمة أخيرة..

    رحل جورج جيسوس وجاء أنج بوستيكوجلو، ولا يزال النصر يرسخ طابعه الهجومي الذي كان سمته المميزة في موسم التتويج بدوري روشن.

    أبرز وجوه المباراة، هو الثنائي جواو فيليكس وأنجيلو، وكذلك سالم النجدي الذي أثبت بأنه مكسب كبير في مركز الظهير الأيسر، وأيضًا سامو كوستا، الذي لم يحتج للكثير من الدقائق، لكي يرد الجميل للجماهير التي كانت تهتف له مع كل لمسة، بإحراز الهدف الثالث.

    خالد العطوي أدار شوطًا أول طيبًا للفتح، خلال الشوط الأول، تمكن فيه من التوغل بين الخطوط، وصنع الخطورة من العرضيات، حيث كاد الفريق أن يسجل هدفًا بتسديدة في القائم، إلا أن الهدف الأول للنصر، كان كفيلًا بتراجع النموذجي كثيرًا، حتى انهار الأداء البدني له في الشوط الثاني، فصار مستسلمًا لمدافع النصر التي لم تتوقف، حتى تكللت بالثلاثية، وتسديدة أخرى لأيمن يحيى ارتطمت في القائم.

    مباراة كان عنوانها السلبي هو إصابة سعد الناصر، في الدقيقة 18، إلا أنها كانت بوابة لدخول سالم النجدي الذي قدم مباراة رائعة.

    النصر قدم أداءً مباراة مقنعة، وأثبت أنه لم يتأثر برحيل جورج جيسوس، كما امتاز بسرعة التحولات وقوة الضغط، وخاصة في استعادة الكرة، ولكن ربما كان الاستعجال في التمرير هو ما تسبب في تأخر التسجيل.