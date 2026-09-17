"بوستيكوجلو ليس مدرب كرة قدم": خطأ فادح وراء رباعية العين .. وحقيقة رفض النصر ضم نجومه للأخضر في اليابان!

فتحت هزيمة النصر الكبيرة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027"، أبواب الهجوم ضد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق، في الوقت الذي بدأت تخرج فيه رسائل التشكيك حول مدى قدرته على قيادة العالمي، في المرحلة المُقبلة.
ولكن، المفاجأة أن مواجهة العين، لم تؤثر بدورها على الفريق الأول فحسب، بل إنها ألقت بظلالها على لاعبي "شباب" النصر، الذين تقرر استبعادهم من المشاركة مع المنتخب السعودي تحت 21 عامًا، في دورة الألعاب الآسيوية 2026، التي انطلقت في مدينة ناجويا اليابانية.