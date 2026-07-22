يبدو أن الصفقات المحلية ستكون المسيطر الأكبر على الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي هذا العام، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه مختلف الأندية، حتى الكبيرة، وهذه المرة الحديث عن صفقة تبادلية بين النصر والشباب.
"النصر الرابح الأكبر بلا شك" .. صفقة تبادلية محتملة مع الشباب تشمل نواف العقيدي
ما القصة؟
الصحفي الرياضي سالم آل كليب أشار إلى احتمالية إبرام ناديي النصر والشباب صفقة تبادلية فيما بينهما، تشمل نواف العقيدي؛ حارس مرمى العالمي، والجناح الأيمن الشاب همام الهمامي.
آل كليب أوضح إلى أنه حال إتمام الصفقة فإن الليث الأبيض لن يظفر بالعقيدي فقط، إنما كذلك سيحصل على مبلغ مالي من النصر كذلك نظير الجناح الشاب؛ صاحب الـ22 عامًا.
"النصر الرابح الأكبر"
من جانبه، علق الإعلامي الرياضي الشبابي تركي الغامدي على تلك الأنباء، مؤكدًا أن النصر سيكون هو الفائز من وراء تلك الصفقة التبادلية المحتملة، في ظل عدم ثقته في الاعتماد على العقيدي كحارس أساسي.
وكتب الغامدي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في حال صحة خبر الصفقة التبادلية.. النصر هو الرابح الأكبر بلا شك.. همام الهمامي من أفضل المواهب السعودية الشابة وينتظره مستقبل كبير وقادر على حجز خانة أساسية في الشباب الموسم المقبل".
وأضاف: "في المقابل.. العقيدي حارس جيد لكن الاعتماد عليه كأساسي بدون حارس أجنبي مغامرة محفوفة بالمخاطر!".
فيما أبدى الغامدي اعتراضه على التفريط في الهمامي إن لم يكن المقابل المادي مجزيًا لحل مشاكل الشباب، مستطردًا: "أتقبل خروج همامي في حالة واحدة فقط.. أن يكون المقابل المادي مجزي جدًا ويحل جزءًا من أزمة النادي المالية ويؤمن احتياجاته في أكثر من مركز.. خصوصًا وأن اللاعب مرغوب في جميع أندية الصندوق والشركات، أما التفريط فيه بصفقة تبادلية مع العقيدي (أو أي لاعب آخر بمستواه) فالشباب هو الخاسر الأكبر".
مستقبل العقيدي غامض
الحديث كثير عن نواف العقيدي في الميركاتو الصيفي الجاري، كما اعتدنا في فترات الانتقالات الأخيرة..
هناك بعض التقارير تزعم أن المدرب الأسترالي الجديد أنجي بوستيكوجلو لم يحدد بعد موقفه من الحارس سواء بالبقاء أو الرحيل، وينتظر نهاية فترة الإعداد، كي يتخذ قراره النهائي.
في المقابل، تدعي تقارير أخرى أن بوستيكوجلو قرر رحيل الحارس البرازيلي بينتو، مع الاعتماد على العقيدي كحارس الأساسي، والتعاقد مع حارس محلي بديل في الصيف الجاري.
وبين هذا وذاك، لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن، في ظل ضبابية الوضع المالي للنصر، الذي قد يضطره للاستغناء عن بعض خططه الصيفية والصفقات المحتملة.
ماذا قدم نواف العقيدي مع النصر؟
صاحب الـ26 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية مع النصر، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2019، وهي الفترة نفسها التي خرج بها للابتعاث ضمن برنامج المواهب السعودية في إسبانيا.
وفي ديسمبر 2019، عاد العقيدي للعالمي، وخرج في إعاراتين؛ إلى الطائي (من إلى يونيو 2022)، وللفتح (من يناير إلى يونيو 2025).
وبشكل عام، شارك العقيدي في 53 مباراة مع الفريق الأول للنصر، استقبل خلالها 55 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 16 مباراة.
لكن تذبذب مستواه بين صعود وهبوط، رغم تألقه الكبير في عدة فترات، جعل مستقبله لا يستقر مع العالمي.
- Naushad
ماذا قدم همامي الهمامي مع الشباب؟
صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم لليوث في صيف 2025، قادمًا من الاتحاد في صفقة انتقال حر، في خطوة انتقدها الكثيرون كونه أحد المواهب المهمة في الكرة السعودية.
وشارك الهمامي الموسم الماضي (2025-26) مع الشباب في 32 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة آخرين.
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