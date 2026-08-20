سر استبعاد ثنائي النصر "المحترف" ضد الرياض.. وهذا موقف كريستيانو رونالدو!

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، انضم إلى تدريبات عملاق الرياض النصر؛ قبل 5 أيام تقريبًا، من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

وتحصل رونالدو على "إجازة طويلة"؛ بسبب مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى زواجه من الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

كل ذلك أدى إلى غياب الأسطورة البرتغالية، عن أول مباراتين للفريق النصراوي، في الموسم الجديد؛ وذلك على النحو التالي:

* النصر (3-0) الفتح: الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

* الدرعية (1-4) النصر: دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما ترددت أنباء قوية، عن غياب رونالدو عن مباراة النصر والرياض، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن.