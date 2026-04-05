Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
مبادرة رونالدو لإنقاذ النصر: رد قاطع على سؤال حول "صمت" الإدارة بعد أزمة الرقابة النشطة!

ما ينتظر النصر بعد أزمة الرقابة المالية..

مفاجأة كبرى هزت الأوساط الكروية، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن خضوع نادي النصر تحت "الرقابة النشطة"، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالمي في الآونة الأخيرة.

وتم الكشف عن هذا القرار عبر برنامج "نادينا"، حيث أوضحه القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بأنه إذا أراد النصر أن يتعاقد مع أي لاعب أو مدرب، تتجاوز قيمة عقده 500 ألف ريال، فعليه مخاطبة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والحصول على موافقة منه.

أضف إلى ذلك، أن النصر سيكون مطالبًا، بإطلاع الرابطة على حسابات النادي البنكية، بشكل مستمر، وسيكون تحت رقابة الرابطة.

  • عقوبات القرار وحل وحيد

    ونوّه الشيخي بأن عدم امتثال النصر لقرارات الرابطة، فيما يتعلق بـ"الرقابة النشطة"، يعني توقيع عقوبات تبدأ بالتحذير وتصل إلى خصم نقاط من رصيده في دوري روشن السعودي، وتهبيطه إلى الدرجات الأدنى.

    وأضاف الشيخي أن النصر سيكون مطالبًا بتقديم خطة عمل شاملة إلى الرابطة، لكيفية إصلاح أوضاعه المالية، خلال مهلة محددة.

  • سخرية من الهلال وسؤال للنصر

    وفي هذا السياق، نشر الإعلامي سعيد الهلال، رسالة ساخرة من قرار وضع النصر تحت الرقابة النشطة، رغم تعاقده مع صفقتين فقط في الميركاتو الشتوي الماضي، بضم عبد الله الحمدان في صفقة انتقال حر، وضم حيدر عبد الكريم، مقابل 500 ألف ريال، وفقًا لتقارير إعلامية.

    وتضمنت الرسالة الساخرة، صورة للاعبي الزعيم السبعة المنتقلين حديثًا إلى قلعة الأزرق في الفترة الشتوية، رغم التنويه بأن جميع الصفقات جاءت بتمويل من الأمير الوليد بن طلال، مرفقة برسالة "فوق (النصر): رقابة مالية. تحت (الهلال): رقابة ما ليا ولا عليا".

    في المقابل، ردّ الإعلامي محمد البكيري على تلك المقارنة، بسؤالين، أحدهما إلى العملاق الأصفر، بقوله "لماذا لم تصدر إدارة النصر إلى الآن، بيانًا توضيحيًا أو اعتراضًا قانونيًا، على وضع خزينة النادي تحت الوصالة المالية، بسبب سوء التصرف (تعاقد/ إنهاء تعاقد) مع بعض المحترفين؟".

  • رد نصراوي قاطع

    من جانبه، ردّ سعد السبيعي، مدير الإداة القانونية السابق بنادي النصر، على سؤال البكيري، بقوله "إدارة النصر لم تتلق حتى تاريخه أي إشعار رسمي بشأن هذا الموضوع، وما يتم تداوله لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية، وفي حال اكتسبت هذه المعلومات الصفة الرسمية، فلكل حادث حديث".

    وأضاف "وعلى أي حال، وحتى بافتراض صحة ما يثار، فإن معالجة مثل هذه المسائل تعد يسيرة، إذ يكفي تقديم ما يثبت تحسّن المركز المالي، ليتم تعديل التصنيف بشكل مباشر، وفقًا للإجراءات المعتمدة".

  • من "لا أموال" إلى إيقاف القيد

    ومرّ نادي النصر بالعديد من الأزمات المتعلقة بالأمور المالية، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، رغم انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم، مع مدربه جورج جيسوس، والذي ينافس بقوة على ثنائية دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

    وكان جورج جيسوس قد علّق على مطالبة سعود الصرامي في مؤتمر صحفي، بعدم التعاقد مع عبد الله الحمدان، في الفترة الشتوية الماضية، بقوله "ليس هناك أموال لدينا".

    وبسبب قلة دعم النصر لإبرام صفقات شتوية، قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الكروي الأول، الإضراب عن بضع مباريات.

    أضف إلى ذلك، تقارير حول قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف إمكانية النصر من التسجيل، وهو الأمر الذي اختلفت التفسيرات الإعلامية حوله، بين عدم سداد مستحقات مانشستر سيتي في صفقة إيمريك لابورت، وشكوى المدرب البرتغالي السابق روي فيتوريا، لمستحقاته المتأخرة، وفشل صفقة انتقال المدافع دافيد هانسكو، شكوى نادي كورينثيانز، فيما يتعلق بصفقة ويسلي تيكسيرا.

    مبادرة رائعة من كريستيانو رونالدو

    وفي سياق متصل، أكد الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، أن كريستيانو رونالدو سدد رسميًا، مبالغ مالية عن نادي النصر، بعدما كان قد تعثر حصوله على شهادة الكفاءة المالية في وقت سابق، كما رفض عرضًا بمليار و400 مليون دولار، للانضمام إلى الدوري الأمريكي.


    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب؛ برصيد 70 نقطة من 27 مباراة، حتى الآن.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

