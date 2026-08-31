نهاية المفاوضات.. صدمة كبيرة تضرب النصر بسبب أزمة "الرقابة المالية"

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الصحفي الرياضي عايد الرشيدي، شنّ هجومًا عنيفًا على مروّجي أخبار حل أزمة "الرقابة المالية"، المفروضة على عملاق الرياض النصر حاليًا.

وعن ذلك يقول الرشيدي: "كنتُ صادقًا مع محبي النصر؛ بينما كان هُناك من يعلق الآمال كل يوم بـ(فيلم هندي) جديد، بحثًا عن المشاهدات".

وأشار الصحفي الرياضي إلى أن البعض زعم "كذبًا"، دخول أموال ضخمة إلى خزينة النصر؛ مُدعيًا أن هذه المعلومات وصلته من صناع القرار، سواء في النادي أو في الرياضة السعودية عامة.