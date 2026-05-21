محمود خالد

النصر وحلم الدوري: حقك أن تنظر إلى الزمالك وآرسنال .. ولكن احذر فـ"كابوس أوروبا" ليس ببعيد!

قبل جولة الحسم..

"مصيره بيده"، لعلّ ذلك الأمر كفيل بأن يتحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بنبرة الثقة، بأنه موسم العالمي، مع تبقي خطوة على تحقيق لقب دوري روشن السعودي.

لننسَ ملف نهائي آسيا 2، فمنذ بداية الموسم، وكان الهدف واضحًا: لقب الدوري، في موسم بات دليلًا واضحًا حول العالم، على مقولة واحدة، الدوري أصعب من البطولة القارية.

عزيزي مشجع النصر، لا تقلق إن وجدت هالات سوداء تحت عينيك اليوم، فإن شقيقك في الهلال لم ينم أيضًا منذ الأمس، ليلة صعبة في الرياض؛ أحدهم سينام سعيدًا، والآخر حزين.

الصراع بين الهلال، الذي - على الأقل - حسم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والنصر الذي وضع كل أوراقه على طاولة الدوري، فإما كل شيء أو لا شيء.

النصر، المتصدر بـ83 نقطة، سيواجه ضمك في الأول بارك، والهلال (الوصيف بـ81 نقطة) ضيف على الفيحاء في المجمعة، اليوم، حيث يُسدل الستار على منافسات دوري روشن، في موسم 2025-2026، ولنبدأ بعدها التحضير مع المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.

    النصر وآرسنال والزمالك .. 3 نماذج مختلفة من أجل اللقب

    إذا ما تحقق فوز النصر بلقب دوري روشن، فإن موسم 2025-2026، سيظل محفورًا في ذاكرة عشاق كرة القدم، بأنه الموسم الذي شهد "عودة الغائبين" الذين كثيرًا ما عاشوا مرارة الفقدان في الأمتار الأخيرة، وباتت فرحتهم تنعكس على تلك الصرخة النابعة من الوجدان، وكأنهم يقولون "أخيرًا تحقق الحلم".

    النصر وآرسنال والزمالك، ثلاث سيناريوهات مختلفة من أجل تحقيق اللقب..

    * النصر الذي استعان بـ"عرّاب البطولات" جورج جيسوس، لتحقيق اللقب الغائب منذ 2019، في أول مواسمه مع العالمي.

    * الزمالك الذي جاءه معتمد جمال، كمدرب مؤقت، ليكون ثالث المدربين هذا الموسم، ويقود الأبيض للدوري المصري الغائب منذ 2022.

    * آرسنال الذي بدأ مشروعًا طويلًا منذ 7 سنوات مع ميكيل أرتيتا، ومرّ بالكثير من الإخفاقات، قبل أن ينصب نفسه أخيرًا على عرش إنجلترا بعد غياب منذ 2004.

    ما بين المدرب المؤقت والمنقذ وطويل الأجل، ثلاث نسخ مختلفة من أبطال الدوري حول العالم، ونفس الفرحة النابعة من القلب، لمشجعين هرموا كثيرًا من أجل تلك اللحظة.. ولكن!

    احذر يا النصر!

    "منذ بداية الموسم كنا متأكدين من أنه موسم النصر وأننا نستطيع تحقيق اللقب، لقد اجتمعت مع رونالدو في بداية تعاقدي مع النصر، وأخطرته أنني بإمكاني مساعدته للتتويج باللقب المحلي. ومن جهتي، لو خيّروني بين الدوري وأي بطولة أخرى، سأختار دوري روشن لأنه هدفي منذ البداية وتركيزي الأكبر عليه".

    هكذا تحدث جورج جيسوس، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ضمك، ولعلّه كان الأفضل أن يؤجل البرتغالي هذه النبرة الواثقة، إلى ما بعد اللقاء وحسم اللقب رسميًا، وإن كان الأرجح أنه يسعى لشن حرب نفسية من أجل إجبار الهلال على التخلي عن الحلم، وعدم دخول مباراة الفيحاء بآمال كبيرة.

    رغم أن مصيره بيده، إلا أنه يجب على النصر ألا يتنازل عن الفوز أمام ضمك، لأن مجرد التعادل وفوز الهلال على الفيحاء، يعني انتقال اللقب إلى قلعة الأزرق، بأفضلية المواجهات المباشرة.

    - الهلال فاز على النصر (3-1) في الدور الأول.

    - النصر تعادل مع الهلال (1-1) في الدور الثاني.

    ماذا لو كان الدوري السعودي يسير على غرار الإنجليزي؟ لربما كانت الجولة الأخيرة لتصبح أكثر اشتعالًا، إذا ما كان المعيار الأول للتساوي في النقاط هو فارق الأهداف، بدلًا من أفضلية المواجهات المباشرة.

  • كابوس أوروبا

    تخيل عزيزي القارئ أن يظل فريقك متربعًا في الصدارة لحوالي 240 يوم، ثم يخسر اللقب في النهاية، ذلك هو السيناريو الذي وقع كالصاعقة على قلوب جماهير هارتس، الذي كان قريبًا من التتويج بالدوري الإسكتلندي، كأول لقب منذ 60 عامًا.

    هارتس كان بحاجة للتعادل فقط من أجل حسم لقب الدوري، ولكن تأتي رياح سيلتيك بما لا تشتهي السفن، ليفوز عليه بنتيجة (3-1)، وينتزع منه اللقب في الجولة الأخيرة.

    وإذا ما عدنا موسمًا للوراء، وتحديدًا في 18 مايو 2025، سنجد سيناريو آيندهوفن، الذي تحدثنا عنه بقصة "الأرنب والسلحفاة"، بعدما سار بخطى ثابتة خلف أياكس الذي كان يقفز نحو اللقب، وفجأة جاء آيندهوفن لينزع منه لقب الدوري الهولندي، في آخر جولة.

    رسالة إلى النصر؛ لا تأمن حتى الصافرة الأخيرة، فالأمتار الأخيرة قد تجلب معها المفاجآت، خاصة إذا ما لعب المتصدر بـ"الثقة المفرطة".

    الهلال ضيف الجولة الأخيرة

    بالنظر إلى تاريخ الدوري السعودي، فإن هناك الكثير من المواسم التي لم تحسم حتى الجولة الأخيرة، والمفارقة أن الهلال كان ضيفًا في جميع تلك المواسم.

    4 نسخ سابقة، تأجل فيها الحسم حتى الجولة الأخيرة، منذ تطبيق نظام الاحتراف في الدوري السعودي، وها هو الهلال يدخل الحسم للمرة الخامسة..

    * الاتحاد حسم اللقب من الهلال في الجولة الأخيرة من موسم 2008-2009.

    * الهلال حسم اللقب من الأهلي في الجولة الأخيرة من موسم 2017-2018.

    * النصر حسم اللقب من الهلال في الجولة الأخيرة من موسم 2018-2019.

    * الهلال حسم اللقب من الاتحاد في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022.

    هذا يؤكد أن الهلال، وإن لم يكن في أفضل مواسمه، إلا أن "جينات الألقاب" تجعله دائمًا ما ينافس حتى الأمتار الأخيرة، ولذلك وجب التنبيه على النصر، لا تحتفل قبل أن تُطلق صافرة النهاية.