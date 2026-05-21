النصر وحلم الدوري: حقك أن تنظر إلى الزمالك وآرسنال .. ولكن احذر فـ"كابوس أوروبا" ليس ببعيد!

"مصيره بيده"، لعلّ ذلك الأمر كفيل بأن يتحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بنبرة الثقة، بأنه موسم العالمي، مع تبقي خطوة على تحقيق لقب دوري روشن السعودي.

لننسَ ملف نهائي آسيا 2، فمنذ بداية الموسم، وكان الهدف واضحًا: لقب الدوري، في موسم بات دليلًا واضحًا حول العالم، على مقولة واحدة، الدوري أصعب من البطولة القارية.

عزيزي مشجع النصر، لا تقلق إن وجدت هالات سوداء تحت عينيك اليوم، فإن شقيقك في الهلال لم ينم أيضًا منذ الأمس، ليلة صعبة في الرياض؛ أحدهم سينام سعيدًا، والآخر حزين.

الصراع بين الهلال، الذي - على الأقل - حسم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والنصر الذي وضع كل أوراقه على طاولة الدوري، فإما كل شيء أو لا شيء.

النصر، المتصدر بـ83 نقطة، سيواجه ضمك في الأول بارك، والهلال (الوصيف بـ81 نقطة) ضيف على الفيحاء في المجمعة، اليوم، حيث يُسدل الستار على منافسات دوري روشن، في موسم 2025-2026، ولنبدأ بعدها التحضير مع المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.