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محمود خالد

بروفة الألفية لفيليكس: مفاجأة كومان أفاقت النصر من خدعته .. ووليد عبد الله "لم يتعرق" رغم الثلاثية!

فقرات ومقالات
النصر
الدرعية
دوري روشن السعودي
جواو فيليكس
كينجسلي كومان
أنجي بوستيكوجلو
ساديو ماني
وليد عبدالله‎
داروين نونيز

النصر يكتسح الدرعية ويطارد صدارة دوري روشن..

مباراة بذل فيها الدرعية جهدًا، حتى لا يُقال عنها "من طرف واحد"، ولكن الغلبة فيها إلى النصر الذي حسمها بثنائية نظيفة، في ميدان الأول بارك، لينفض الغبار عن تعثراته في مرحلة ما قبل فترة التوقف الدولي، ويحقق الانتصار بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

بثلاثية كريستيانو رونالدو وسامو كوستا وكينجسلي كومان، في الدقائق 23 و35 و77، أثبت النصر بأنه جاهز للملحمتين المقبلتين أمام نيفتشي في دوري النخبة الآسيوية، ثم قمة الأهلي في دوري روشن، حيث رفع رفاق رونالدو رصيدهم إلى 19 نقطة، ليصعد حامل اللقب "مؤقتًا" إلى الوصافة، بفارق الأهداف عن القادسية المتصدر.

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وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف عندها حول مواجهة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي..

  • وليد عبد الله "لم يتعرّق" أمام مدافع النصر

    في لقائه الأول مع كريستيانو رونالدو داخل قلعة النصر، قال وليد عبد الله إنه "تعرّق" من كثرة التوتر، وهو يتحدث مع النجم البرتغالي، وتدور الأيام، ويعود وليد "منافسًا" أمام النصر، لأول مرة منذ رحيله عن قلعة العالمي.

    بشكل عام، خاض وليد عبد الله مباراته العشرين ضد النصر، حيث سبق وأن دافع عن عرين الشباب في 19 مواجهة، كان آخرها في موسم 2006-2007، قبل أن يرتدي قميص فارس نجد، ومن ثمّ يقضي سنوات طويلة، قبل أن يذهب للدفاع عن ألوان الدرعية.

    ورغم أنه تلقى الخسارة التاسعة أمام النصر، وبينما كان الوصف الأدقّ لفوز كتيبة بوستيكوجلو، بأنها كانت "مع الرأفة"، فإن وليد عبد الله لم يتعرق أمام مدافع رونالدو ورفاقه، في أكثر من لقطة، أثبتت بأن صاحب الـ40 عامًا، قدم ما عليه، رغم إصابة الذراع واستكمال اللقاء برباط طبي، في مباراة كان فيها النصر متفوقًا "طولًا وعرضًا".

    * التصدي لتسديدة كينجسلي كومان، قبل أن ترتدّ الكرة إلى رونالدو ليسجل الهدف الأول.

    * منع فرصة هدف أولمبي، من ركلة ركنية حاول جواو فيليكس أن يخادع بها حارس الدرعية.

    * منع فرصة انفراد محقق من جواو فيليكس في الدقيقة 43، بعد بينية مذهلة من رونالدو.

    * تصدي لتصويبات قوية من جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو وساديو ماني داخل منطقة الجزاء.


  • النصر يتخلص من "الريمونتادا الخادعة"

    وأخيرًا تخلى النصر عن ثوب "الباحث عن الريمونتادا"، التي أقلقت الجماهير كثيرًا، فمن بين ثماني مباريات، لم يسجل العالمي أولًا، إلا في ثلاث مباريات، بما فيها لقاء الدرعية.

    وجد الريمونتادا أمام الاتفاق والتعاون، وفشل فيها بالخسارة أمام الاتحاد والتعادل مع الخليج، ثم جاءت رباعية العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتؤكد للنصر بشكل قاطع، أنه بات عليه أن يلجأ للمبادرة في التسجيل، ولا يفكر مطلقًا في اللعب باسلوب "الرد".

    ورغم أن الدرعية هو ما أعطى مؤشرًا في النصف الثاني، بأنه قادر على رد الثنائية، بعد تراجع من لاعبي النصر، وهذا ما يقودنا إلى سيناريو من اثنين؛ إما ذكاء تكتيكي لعدم إرهاق اللاعب بدنيًا من خلال استمرار الضغط طيلة اللقاء، أو أن هذا التراجع بُني على الإرهاق من الأساس، خاصة مع وجود عناصر عائدة من المشاركة الدولية، مثل عبد الله الخيبري، الفائز مؤخرًا بلقب كأس الخليج.

  • بروفة الألفية .. وتذكر الكرة الذهبية يا فيليكس!

    ورغم أنه نجح أخيرًا في صنع مساهمة تهديفية، بعد غياب منذ الجولة الثالثة (مع غيابه عن لقاء أبها في الجولة السادسة)، إلا أن جواو فيليكس، الذي خاض مباراته رقم 40 مع النصر، لا يزال غير قادر على إيجاد شفرة الوصول إلى الشباك.

    الوصف الأمثل لما قدمه جواو فيليكس أمام الدرعية، هو تدربه على "بروفة" الألفية، كما أشار إلى حلمه مسبقًا، بأنه يحلم بأن يصنع الهدف رقم 1000 لكريستيانو رونالدو، فشاهدناه يصنع أكثر من كرة إلى "الدون"، منها كرة سجل منها هدفًا ألغي بداعي التسلل.

    ومن درس خوليان كينيونيس وساديو ماني، تعلمنا أن التواجد في قائمة المرشحين للكرة الذهبية، من قِبل لاعبين ينشطون في دوري روشن، ليس أمرًا مستحيلًا، وإن غياب النجم الأول فيليكس، بمثابة الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.

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    ورغم ما أظهره جواو، الذي سبق وأن هز شباك الدرعية في كأس الملك بهدفين وأسيست، من مهام دفاعية، وقدرة على بناء اللعب، ومحاولة لتهديد المرمى، إلا أنه يجب عليه أن يستعيد بريقه في إحراز الأهداف، التي كان يسجل منها هدفًا واثنان وثلاثة، في أكثر من مباراة، خلال الموسم الماضي.


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  • كلمة أخيرة..

    يمكن القول إن مباراة اليوم كانت بأكثر من ثلاثة نقاط؛ فهو فوز أمام فريق وإن تكتل دفاعيًا، إلا أنه اعتمد اسلوب التصويب المباغت من خارج المنطقة، واتسم بتحركات عادل بولبينه والكرات الطويلة من الخلف، الذي لولا الفشل في اللمسة الأخيرة، لاهتزت شباك بينتو.

    فوز تجسد فيه تألق كينجسلي كومان، الذي عانى من إصابة خلال الفترة الماضية، ولاقى كثيرًا من الاتهامات بتراجع مستواه، قبل أن ينفض الغبار عن تميزه، وأيضًا سامو كوستا الذي نجح في إيقاف مد الدرعية من العمق.

    النصر تعلّم بألا ينتظر التأخر في النتيجة من أجل الرد، والدرعية عليه أن يتعلم بأن إهدار الفرص في تلك المواجهات، خطر أمام فرق بحجم العالمي.

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