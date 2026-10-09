بروفة الألفية لفيليكس: مفاجأة كومان أفاقت النصر من خدعته .. ووليد عبد الله "لم يتعرق" رغم الثلاثية!

مباراة بذل فيها الدرعية جهدًا، حتى لا يُقال عنها "من طرف واحد"، ولكن الغلبة فيها إلى النصر الذي حسمها بثنائية نظيفة، في ميدان الأول بارك، لينفض الغبار عن تعثراته في مرحلة ما قبل فترة التوقف الدولي، ويحقق الانتصار بنتيجة (3-0)، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".
بثلاثية كريستيانو رونالدو وسامو كوستا وكينجسلي كومان، في الدقائق 23 و35 و77، أثبت النصر بأنه جاهز للملحمتين المقبلتين أمام نيفتشي في دوري النخبة الآسيوية، ثم قمة الأهلي في دوري روشن، حيث رفع رفاق رونالدو رصيدهم إلى 19 نقطة، ليصعد حامل اللقب "مؤقتًا" إلى الوصافة، بفارق الأهداف عن القادسية المتصدر.
وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط التي يمكن الوقوف عندها حول مواجهة النصر والدرعية في دوري روشن السعودي..