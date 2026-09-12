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Cristiano Ronaldo Joao Felix Ange Postecoglou Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

في ليلة كسر رقم ريفر بليت: رونالدو ضيف شرف يشاهد "صاروخ الرياض" .. والعين يملك نفس السلاح الذي يتباهى به النصر!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
عبد الله الحمدان
الخليج
النصر
دوري روشن السعودي
العين
دوري أبطال آسيا النخبة

النصر يواصل نزيف النقاط في دوري روشن أمام الخليج..

إلى متى يستمر هذا السيناريو في النصر؟ استقبال هدف ومن ثم العودة، حلقة جديدة تُكتب في ملعب الأمير محمد بن فهد، حيث التعادل مع الخليج، بنتيجة (1-1)، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ترك "صاروخه" في ماديرا، وجاء كـ"ضيف شرف" في ليلة التعادل، التي بدأت برأسية عمر ماسكاريل، لتمنح التقدم للخليج في الدقيقة 45+1، فيما تمكن عبد الله الحمدان من اقتناص نقطة للعالمي، في الدقيقة 72.

تعادل كان كفيلًا لأن يجعل حامل اللقب، يأتي ثالثًا في ترتيب دوري روشن، بوصوله إلى 16 نقطة، ليبعد عن الهلال "المتصدر" بفارق نقطتين، بينما جاء الخليج في المركز الثاني عشر، برصيد 5 نقاط.

ماذا فعل كريستيانو رونالدو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، برؤية حول أداء "الدون"، وأبرز ما جاء في المباراة..

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  • مرحبًا بـ"صاروخ الرياض"

    "إذا ما كان رونالدو هو صاروخ ماديرا، فأنا صاروخ الرياض"، لسان حال عبد الله الحمدان، الذي جاء بمثابة الإنقاذ، في ظل الظهور الباهت للغاية للقائد البرتغالي.

    في العام الماضي، كان رونالدو يبصم على هدفه التاريخي الذي جاء بمقصية في شباك الخليج، لينال عنه جائزة أفضل هدف في الموسم، واليوم، يكتفي بتسديدتين لم تجدا طريقهما نحو المرمى.

    رونالدو الذي سجل 7 أهداف في 5 مباريات أمام الخليج، كان حرفيًا "ضيف الشرف" في مباراة اليوم، حيث أجبرته الرقابة على التراجع، والاكتفاء بمحاولة صنع الفرص، في الوقت الذي كان جميع لاعبي النصر يعانون من التنظيم الدفاعي الكبير.

    هنا، جاء القدر لينصف عبد الله الحمدان، المهاجم الذي لاقى انتقادات كثيرة بأنه ليس "البديل" المناسب لرونالدو، وأن النصر لا يزال بحاجة لرأس حربة، بل إن الحمدان أظهر الحل الفعّال مع الجدار الدفاعي، بالتصويب من خارج المنطقة.


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  • عيوب النصر واضحة

    "سوء التركيز" كان الشعار الأبرز للنصر، فضلًا عن تراجع الأداء في الشوط الثاني، رغم تشديد الضغط على الخصم، في ظل الذكاء التكتيكي من قِبل جوزيه جوميز، الذي بنى جدارًا دفاعيًا للخليج، وقدرة على ضرب الخطوط الخلفية.

    الحديث هنا أيضًا عن "دفاع النصر"، هفوات غريبة للغاية، من عبد الإله العمري، تمنح انفرادًا لصالح العمري، وأيضًا سقطة إينيجو مارتينيز، التي تركت نواف الصعدي يراوغ الحارس بينتو، ولولا إنقاذ سعد الناصر، لكانت الكرة في الشباك.

    وعلى ذكر غياب التركيز، فإن ما صنعه جواو فيليكس وساديو ماني، كان بمثابة مثال عملي على ذلك الأمر، في ظل لجوء اللاعبين إلى الإنهاء أكثر من التمريرات الحاسمة التي ربما كانت لتمنح فرصًا ذهبية للنصر لمضاعفة النتيجة.

    أضف إلى ذلك، أن اللعب على سيناريو الاستقبال المبكر للأهداف، فهو الذي عشق الريمونتادا أمام الاتفاق والتعاون، فلم ينجح في تطبيقها أمام الاتحاد، ثم تعثر بها أمام الخليج.

    وبالتالي، فإن معاناة النصر مع غياب التركيز الذهني، والاستسلام لمبدأ العودة بعد التأخر، والأخطاء الدفاعية الناتجة عن تقدم الخطوط الخلفية، تجعل أنج بوستيكوجلو، المدير الفني، مطالبًا بعمل كبير مع العالمي في فترة التوقف من أجل تصحيح أخطائه.

  • النقطة المضيئة في أداء النصر

    ربما هناك مؤشرات إيجابية وسط تراجع أداء النصر، وهو الظهير سعد الناصر، والذي كان أكثر يقظة أمام غفلة الدفاعات، فضلًا عن ذكائه في إعاقة نواف الصعدي، عندما كان قريبًا من المرمى، رغم أنها سجلت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل.

    ولكن بشكل عام، كان أداء النصر تشوبه علامات استفهام كبيرة أمام الخليج، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته، في ظل السيطرة على العمق، من خلال غلق عمر ماسكاريل للمساحات، وكذلك قتالية محمد خبراني وكوياتي، في منع أي اختراقات من العمق.

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  • وكزة حارس الخليج

    وحتى تكتمل الصورة الجدلية في المباراة، شاهدنا نشوب مشادة بين سامي النجعي وموريس، ثنائي النصر والخليج.

    النجعي طالب بوجود ركلة جزاء، بعد تعرضه لوكزة من حارس الخليج، أسفرت عن سقوطه على أرض الملعب، إلا أن الحكم فيصل البلوي، أقر باستمرار اللعب، ليعترض النجعي، وينال اللاعبان بطاقة صفراء.


  • كلمة أخيرة..

    ربما على النصر أن يحذر جيدًا أمام العين، لسبب وحيد، أنه سيواجه منافسًا يملك أيضًا القدرة على العودة في النتيجة.

    إذا كانت تلك الميزة، يعول عليها النصر في مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة، فإن العين - أيضًا - نجح في صنع الريمونتادا، في أكثر من مباراة بالدوري الإماراتي، فاز بها على بني ياس (4-2) والنصر (2-1)، وتعادل مع الوصل (2-2).

    وعلى بوستيكوجلو أيضًا، أن يدرك جيدًا بأن ضغط الروزنامة هو أمر واقع على جميع الأندية، ولن يكون مبررًا للفريق الذي بدأت أسهمه في الهبوط، رغم تحقيقه رقم تاريخي في عدد المباريات المتتالية التي سجل فيها أهدافًا، بعد تجاوزه رقم ريفر بليت، الصامد من الثلاثينيات من القرن الماضي، ليصل إلى 94 مباراة متتالية.