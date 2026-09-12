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Nassr Khaleej Abdullah Hamdan Sami Al-Najei social gfx
محمود خالد

الهريفي يبطل مبرر رئيس الخليج وبوستيكوجلو يستشهد بخسارة الهلال .. حسم جدل ركلة جزاء النجعي أمام الخليج!

النصر
الخليج
دوري روشن السعودي
سامي النجعي
أنجي بوستيكوجلو

رغم غياباته، إلا أن الخليج أجبر النصر على التعادل بنتيجة (1-1)، في مباراة مليئة بالمواقف الجدلية، في ميدان الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "موسم 2026-2027".

أحداث كثيرة امتلأت جدلت أثناء المباراة، ما بين ركلة الجزاء التي طالب بها النصر في آخر الدقائق، والتعادل النصراوي الذي صرّح أحمد خريدة، رئيس الخليج، بأن هفوة لاعبه التي آلت إلى الهدف، سببها اعتقاد منه بوجود إصابة في الملعب، ناهيك عن حديث المدير الفني أنج بوستيكوجلو، الذي استشهد فيه بالهلال، ومطالبة أحد الإعلاميين بالاعتذار إلى فارس نجد.

النصر لم يتمكن من معادلة الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن، قبل فترة التوقف، ليحتل المركز الثالث، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن الزعيم.

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  • الهريفي يرد على مبرر رئيس الخليج

    وفي هذا السياق، أكد أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج، أن فريقه كان الأقرب إلى تحقيق الفوز، لولا هفوة من لاعبه كريسبو، بسبب اعتقاده بوجود إصابة وسيتم السماح بدخول الجهاز الطبي، فيما أشاد بأداء الفريق وتعادله أمام حامل اللقب، الذي يملك لاعبًا يحجم ميزانية الفريق بأكمله.

    في المقابل، اعترض فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، على ما ذكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وصف الفريق بعدم الأخلاقية كونه لم يوقف اللعب، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي لاعب مصاب أو ساقط فوق أرض الملعب، لحظة تسجيل الهدف.


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  • "والله ركلة جزاء"

    وقبل صافرة النهاية، أثار سامي النجعي، لاعب النصر، حالة جدلية، بسبب انفعاله على الحكم فيصل البلوي، بداعي تعرضه للوكز من قِبل الحارس موريس، في الوقت الذي قرر فيه الحكم استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء، مكتفيًا بإشهار بطاقة إنذار في وجه اللاعبين.

    ونشر الناقد عبد العزيز المريسل، مقطع فيديو لرد فعل النجعي أثناء سيره في الممر الإعلامي بعد المباراة، حيث ظل المريسل يحدثه "والله ركلة جزاء"، ليرد الأخير بالابتسام والإشارة إليه.

    في المقابل، ذكر الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن سامي النجعي بالغ في الاعتراض، مرجحًا بأن وقت التدافع حدث أثناء التوقف قبل تنفيذ الركلة الركنية، فضلًا عن وجود تشابك بين اللاعبين، مشيرًا إلى أنه إذا ما حدث فعل في التوقف، يتم مراجعته إذا تم تسجيل هدف أو أي فعل ثانٍ من الفريق المدافع، إلا أن قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحًا، بحسب روايته.

  • بوستيكوجلو: الهلال خسر أمام نيوم

    من جانبه، ذكر الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، بأن المباراة كانت صعبة، وأنه ليس مرتاحًا من نتيجة التعادل، فيما ردّ على سؤال حول صحيفة "الشرق الأوسط"، بشأن المصاعب التي واجهها أمام الخليج، معلقًا بأن الفريق لعب كمًّا كبيرًا من المباريات في فترة وجيزة، ووسط أجواء صعبة ورطوبة عالية، وأنه لا يلوم اللاعبين، بل إنه قدم الشكر إليهم على إرادتهم لتقديم ما لديهم في الملعب.

    ونوّه بوستيكوجلو بأن ضغط المباريات ليس على النصر، فقط، وأن الجميع بات يشعر بالإرهاق، مستشهدًا بخسارة الهلال أمام نيوم، في الجولة الماضية، مضيفًا أن بعض المباريات تكون المسافة الزمنية بينها أقل من ثلاثة أيام، رافضًا وضع أعذار، إلا أن لاعبيه لم يقصروا

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  • تغريدة أغضبت النصراويين

    وتأتي مباراة الخليج، في إطار استعداد النصر لملاقاة العين الإماراتي، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي هذا السياق، أثارت تغريدة نشرها الإعلامي بدر بالعبيد، بشأن عدم حصول النصر على لقب دوري أبطال النخبة الآسيوية، غضبًا عارمًا من قِبل جماهير العالمي.

    وأوضح بالعبيد أنه تعرض لسوء فهم من قِبل الجماهير النصراوية، فيما تلقى سؤالًا من الإعلامي حازم الغامدي، حول ما إذا كان مدينًا بالاعتذار لهم، مؤكدًا أنه لم يقصد التقليل من الفريق، وأنه تحدث عن منجزات النصر في مونديال البرازيل وكأس الكؤوس الآسيوية وغيرها.

  • ما قبل التوقف الدولي

    ومن المقرر أن يخوض النصر مواجهة خارج أرضه، ضد العين الإماراتي، في ميدان هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وعقب ذلك، تشهد الكرة السعودية فترة توقف دولي، في ظل تحضير المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي، التي تقام في مدينة جدة، فيما يعود النصر بمباراة الدرعية في دوري روشن، في التاسع من أكتوبر.

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النصر