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محمود خالد

النصر عاشق الريمونتادا: لا تحكموا على العقيدي أو تقولوا هاتوا الاتحاد .. ولماذا لا تعيد التفكير يا الهلال في نجم التعاون؟

فقرات ومقالات
النصر
التعاون
دوري روشن السعودي
سامو أوموروديون
جواو فيليكس
نواف العقيدي
عون مطلق السلولي

النصر يواصل العلامة الكاملة..

أحضروا الاتحاد حالًا، شعار ربما ترفعه جماهير النصر، بعد ملحمة الأول بارك، الذي حوّل فيه رفاق رونالدو، تأخرهم أمام التعاون، إلى انتصار بنتيجة (2-1)، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء النصر في مواجهة التعاون، في رابع جولات دوري روشن..

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  • فوز مذهل .. ولكن عليك الحذر من الاتحاد

    وكأن النصر بات يصرّ على إبقاء جماهيره في حالة من القلق حتى صافرة النهاية، للمرة الثانية، يقلب العالمي تأخره إلى فوز، بعد ما بين ملحمة الاتفاق، إلى التعاون.

    النصر واصل عادته في إظهار الشراسة الهجومية، ولكنه واجه "جدارًا دفاعيًا" محكمًا من التعاون، أجبره على التأخر، وأغلق المساحات وقطع الكرات البينية والعرضية، قبل أن يتراجع بدنيًا في الشوط الثاني، مع ازدياد سرعة وضغط نجوم "العالمي".

    وهنا، ربما يجب على النصر الحذر من الاتحاد، فعملاق الرياض، أظهر بأنه يعاني من الإرهاق، وهذا أمر واضح، ما يهدده أمام كتيبة ينز فيسينج، قبل قمة الاتحاد التي ستقام في الخامس من سبتمبر المُقبل.

    الاتحاد اعتمد سياسة "الدفاع المنظم"، ولعب بتكتيك ذكي، خدمه الحظ ربما قليلًا، ليحقق انتصارًا مثيرًا على القادسية في الجولة الماضية.

    النصر عانى أمام دفاعات التعاون، ولكنه عاد، فماذا لو واجه الاتحاد مدافعًا، فهل سيصرً على لعبة "العودة من بعيد"، والاعتماد على مجازفة الريمونتادا؟

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  • Nawaf Alaqidi Cristiano Ronaldo NassrGetty

    لا تحكموا على العقيدي أمام التعاون

    الخبر الجيد: نواف العقيدي عاد أخيرًا ليحرس عرين النصر، بسبب طرد بينتو، ولكن، ربما لا يجدر بنا الحكم على أداء العقيدي، وبدء التساؤل حول ما إذا كان يستحق أن يكون بديلًا للبرازيلي أم لا، لأكثر من سبب..

    * قلة الفرص التعاونية على مرمى النصر، بفضل استبدال عبد الإله العمري، وسرعة تراجع محمد سيماكان أمام المرتدّات.

    * استقبل هدفًا، ولكنه لا يُسأل عنه منفردًا، فقد كان انفراد بسام الحريجي، بعد ارتداد الكرة من العارضة، مثار جدل كبير، حول المساحة التي حصل عليها، وسط غفلة من دفاع النصر.

    العقيدي لم يُختبر كثيرًا أمام التعاون، واكتفى بالتصدي لفرصة وحيدة، كما نجح في تشتيت أربع كرات، واسترداد الكرة ست مرات، إلا أنه فقد امتلاك الكرة "6" مرات أيضًا.

  • Sadio Mane NassrGetty

    ماني تخلص من أنانيته .. والبحارة أنقذوا راية النصر

    يمكن القول إن بوستيكوجلو، اعتمد على نقطتين أساسيتين في "تكتيك" النصر، وهما: سد الثغرات، وحرية الحركة.

    اللعب على سد الثغرات، بدا واضحًا في تقدم الظهير الأيمن نواف بوشل كثيرًا، للتغطية مع كينجسلي كومان، والذي كان بمثابة "الحاضر الغائب" أمام التعاون، وكذلك تراجع ساديو ماني للدعم مع سالم النجدي على اليسار.

    ساديو ماني أظهر بعض الأنانية، خلال الشوط الأول، وكأنه يقول للجميع: أنا من سيسجل، إلا أن الحارس مايلسون كان له بالمرصاد. ولكن، ما إن تخلى السنغالي عن "أنانيته"، واعتمد سياسة التمريرات العرضية، حتى تجلل بصناعته لهدف التعادل الذي وقّع عليه سامو كوستا.

    النقطة الثانية: رونالدو سجل بالفعل، ولكن في حضرة "سامو كوستا وجواو فيليكس"، يمكن القول إنه لا خوف على النصر مطلقًا، بل لن أبالغ إن أجزمت بأن الثنائي البرتغالي بات دوره أهم من كريستيانو، في الوقت الحالي.

    جواو فيليكس باختصار، هو من يقدم الكرة الممتعة، انظر إلى التفافه في لقطة هدف التعادل، واستمتع بتحركات "فراشة" النصر في جميع أنحاء ملعب الخصم، وكذلك براعته في التمريرات العرضية والبينية، وصناعته لأربع تمريرات مفتاحية، رغم أن الدفاع أيضًا ربما نجح في تحجيم وصول كراته إلى المرمى.

    أضف إليه، سامو كوستا، الصفقة النصراوية المتميزة بكل المقاييس، قتالية في استعادة الكرات، وتميز في لعبة box to box، ليكلل تحركاته بأرضية رائعة، حطمت الجدار الدفاعي للتعاون.

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  • Awn Al-Saluli TaawounGetty

    ثنائي التعاون في الصورة

    الحديث عن النصر لا يتوقف، ولكن إحقاقًا للحق، فإن هناك لاعبًا في التعاون، ربما يستحق أن نسلط عليه الضوء، وهو المغربي يونس البحراوي، ولن أبالغ إن قلت "انتظروا هذا اللاعب".

    البحراوي الذي جاء من نهضة بركان، وتوج مع منتخب المغرب بكأس العالم للشباب، شارك لمدة 59 دقيقة، وكان بمثابة مصدر قلق كبير لدفاعات النصر، بفضله جرأته وتحركاته على الطرف وفي العمق، ناهيك عن التراجع للمساندة الدفاعية.

    تميز البحراوي تمثل في لقطتين: تسديدته التي اصطدمت بحمد الله، وارتطمت في العارضة، ثم تابعها بسام الحريجي بالكرة في الشباك، والدقيقة 21، بلفتة رائعة، بمراوغة ومرور، وتسديدة أرضية تصدى لها نواف العقيدي.

    أيضًا، هناك المدافع عون السلولي، الذي قدم أمام النصر، برهانًا على تسابق الأندية الكبرى عليه، مثل الهلال والاتحاد والشباب، والنصر ذاته، في مواسم الانتقالات الماضية، حيث كان بمثابة حائط السد، أمام تصويبات لاعبي العالمي، بعد قطعه لتسديدتين، فضلًا عن تشتيت 13 كرة، واسترداد أربع كرات.

    تألق السلولي أمام النصر، ربما يعيد صراع الكبار مجددًا، وهنا قد نعيد السؤال مجددًا، ألا يفكر فريق مثل الهلال في إعادة التفاوض مع التعاون من أجله مجددًا؟

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