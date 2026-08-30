يبدو أن "الحرب الباردة" بين النصر والأهلي التي وصلت لأشدها الموسم الماضي مستمرة معنا في الموسم الجديد، والاستفزاز اليوم، صدر من العالمي بعد سقوط الراقي أمام الخلود.
"معقول أن يصل النصر لهذا الحد!" .. منشور ساخر من الأهلي بعد هزيمة الخلود يشغل الغضب حول العالمي
ما القصة؟
في الموسم الماضي 2025-26، بدأ ما يشبه بـ"الحرب" بين النصراويين والأهلاويين سواء جماهير، إعلاميين أو حتى لاعبين، حيث تصدر تحديدًا المدافع التركي ميريح ديميرال؛ محترف الراقي، المشهد بالإسقاط أكثر من مرة عن "تفويت المباريات" لصالح الفريق العاصمي، لتسهيل تتويجه بقب دوري روشن السعودي.
ومع انطلاق الموسم الجاري، بدأت تلك "الحرب" من جديد من الجانب النصراوي، الذي أسقط قبل أيام على هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى بنهاية موسم 2021-22، والليلة استغل هزيمة الراقي أمام الخلود ليسخر منه من جديد..
سخرية النصر من الأهلي
تلقى الأهلي الهزيمة أمس السبت، أمام الخلود بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2026-27.
وعقب الهزيمة، نشر حساب النصر عبر منصة "إكس"، منشورًا يحمل سخرية غير مباشرة من غريمه، مستغلًا كلمة "الخلود" للفخر بقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي في دوري المحترفين.
حساب النادي العاصمي كتب تحديدًا: "النصر العظيم يستحق الخلود في مسيرة الأعظم .. كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي النصر في دوري المحترفين".
صحيح أن التغريدة غير مباشرة، لكنها استخدمت لغة شهيرة في السخرية من الخصوم بطرق غير مباشرة إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يفهمونها جيدًا.
الغضب من النصر
وبالطبع لم تمر تلك التغريدة مرور الكرام على عدد من الإعلاميين، الذين استغربوا طريقة النصر في السخرية من غريمه ونحن لا نزال في بداية الموسم.
على سبيل المثال لا الحصر، علق الإعلامي أحمد الشمراني: "أتعبتكم وفوقها سوبر!!!، معقول أن يصل النصر إلى هذا الحد!!!، أكاد لا أصدق"، في إشارة لتتويج الأهلي في الموسمين الأخيرين بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين وكأس السوبر السعودي مرة، فيما لم يحصد العالمي سوى لقب دوري روشن السعودي فقط.
فيما كتب الإعلامي حسن الصبحان؛ الشهير بملك التوقعات: "النصراوي مشكلة إذا شبع يبدأ ما يشوف البقية شيء، تواصل يا رجل واكسب تعاطف الناس معك".
اتهام الأهلاويين بإشعال الفتنة
من جانبه، لجأ الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني لاتهام الأهلاويين بأنهم أول من أشعل الفتنة بين الناديين في الموسم الماضي، موضحًا أن النصراويين بريئون من تلك "الحرب الوهمية".
وكتب القحطاني تحديدًا عبر حسابه على منصة "إكس": "في الموسم الماضي اخترع بعض الإعلام الأهلاوي حربًا وهمية مع النصراويين مع العلم أن النصراويين رددوها مرارًا (لستم خصومًا لنا)، ولكنهم أصروا على إقحام النصر في كل ما يتعرضون له وأقحموا حتى لاعبيهم فيها وانجرفوا وراء المذيع المحمي وأتباعه!، والآن تخلى عنهم وبدأ يدخلهم في دوامة!".
وماذا بعد؟
مع مرور الأربع جولات الأولى من موسم 2026-27 في دوري روشن السعودي، يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما يحل الأهلي في المركز السابع بست نقاط، وإن كان الراقي قد خاض مباراة أقل.
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