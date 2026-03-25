يبدو أن موهبة سعودية جديدة ستكون محل صراع بين كبار أندية دوري روشن السعودي، وتحديدًا أندية صندوق الاستثمارات العامة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، والعين تحديدًا على نادي الفيحاء.
"النصر في الصفقة لمحاولة رفع قيمة اللاعب فقط" .. صراع بين الأهلي والاتحاد على موهبة الفيحاء
ما القصة؟
"الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" أكد أن هناك صراع خلال الفترة الحالية على راكان الكعبي؛ لاعب وسط الفيحاء، للحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، بالتزامن مع نهاية عقده.
وحدد الصحيفة الأندية الراغبة في ضم صاحب الـ23 عامًا، حيث الأهلي، الاتحاد والنصر، بخلاف تلقيه عرضًا من نادي الفيحاء لتجديد عقده.
"اليوم" أوضحت: "الأهلي دخل في صراع للتعاقد مع راكان الكعبي في صيف 2026، حيث ستكون صيغة طلب اللاعب رسمية خلال الفترة المقبلة".
وأضافت: "الاتحاد والنصر كذلك لديهم الرغبة في التعاقد مع الكعبي، بالإضافة إلى امتلاك اللاعب عرض من الفيحاء لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة".
نفي دخول النصر في الصفقة
بالتزامن مع مزاعم صحيفة "اليوم"، تولى سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، مهمة نفي رغبة ناديه في التعاقد مع راكان الكعبي.
وعلق السبيعي على تلك الأنباء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بالنسبة للنصر اللاعب ليس من ضمن الخيارات أبدًا، وإدراج اسم النصر في الصفقة لا يعدو كونه محاولة لرفع القيمة السوقية للاعب فقط، ولا أعلم عن الاتحاد والأهلي".
مسيرة راكان الكعبي
لاعب الوسط الشاب بدأ مسيرته الكروية في نادي الاتفاق، قبل الصعود للفريق الأول في أكتوبر 2021، بينما كان عمره 19 عامًا.
لكن مع الفريق الأول للنواخذة، لم يخضع الكعبي سوى مباراة وحيدة فقط على مدار عامين، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
وفي صيف 2023، انتقل صاحب الـ23 عامًا من الاتفاق إلى الفيحاء، في صفقة انتقال حر، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية يونيو المقبل.
وسجل الكعبي ظهوره مع الفيحاء في 58 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها هدفين، منها 17 لقاء بالموسم الجاري.
وماذا بعد للكعبي؟
يستعد الكعبي مع الفيحاء حاليًا تمهيدًا للعودة لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي، بعد نهاية التوقف الدولي الحالي.
ويلتقي الفيحاء بنيوم في الرابع من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن 2025-2026.
رفاق الكعبي يحتلون المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 33 نقطة، حصدوها من الفوز في تسع مباريات، والتعادل في ست، فيما تلقوا 11 هزيمة.