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Al Nassr v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

النصر أحسن من غيره!.. نادٍ سعودي كبير مهدد بـ"فسخ جماعي" لعقود نجومه

النصر
الاتفاق
دوري روشن السعودي

أزمة جديدة في الملاعب السعودية..

الأنظار كلها تسلطت في الأيام الماضية، على عملاق الرياض النصر؛ وذلك بسبب مزاعم الأزمة المالية الخانقة، التي يمر بها النادي.

وحسب هذه المزاعم، التي انتشرت في الأيام الماضية؛ وصلت ديون النصر إلى 800 مليون ريال سعودي، مع عدم تسلُّم الموظفين وبعض اللاعبين رواتبهم.

  • Al-Ettifaq vs Al-IttihadGetty Images

    نادٍ سعودي كبير مهدد بـ"فسخ جماعي" لعقود نجومه

    ووسط مشاكل عملاق الرياض النصر؛ تفجرت أزمة مالية أشد قسوة، تتعلق بنادي سعودي كبير آخر.

    هذا النادي هو الاتفاق؛ الذي يواجه خطر "فسخ عقود" عدد من نجومه بشكلٍ جماعي، وفقًا لصحيفة "الرياضية".

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  • تفاصيل أزمة نجوم نادي الاتفاق "الخطيرة"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أعلنت صحيفة "الرياضية" أن نادي الاتفاق، يواجه أزمة مالية عنيفة؛ تتمثّل في تأخُر صرف رواتب نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 4 أشهر.

    وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة؛ تأتي رغم تلبية الاتفاق متطلبات "الكفاءة المالية"، خلال الفترة الماضية.


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    لوائح "فيفا" تدعم نجوم الاتفاق

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" كشفت عن أن عددًا من نجوم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أخبروا مجلس إدارة النادي؛ باتخاذ إجراءات "فسخ عقودهم"، من طرف واحد.

    وحسب الإخطار الموجه من هؤلاء اللاعبين، إلى مجلس إدارة الاتفاق، فإنهم استندوا إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ التي تعطيهم حق "فسخ عقودهم" من طرف واحد، حال تأخُر حصولهم على رواتبهم.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر أحسن من غيره!

    وأخيرًا.. شددت صحيفة "الرياضية" على أن إدارة نادي الاتفاق، قررت التحرك بشكلٍ عاجل؛ من أجل محاولة احتواء هذه الأزمة، التي تسبق انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بأيامٍ قليلة.

    ورغم هذه التحركات؛ لفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق، لا يستطيع إيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة - حتى الآن -.

    وأوضحت الصحيفة أن ناديي النصر والشباب، واجها أزمة مشابهة خلال الفترة الماضية؛ حيث تحصل نجوم العالمي على رواتب يونيو "ناقصة"، بينما لم يتقاض لاعبي الليث مستحقاتهم منذ 3 أشهر.

    ولم تتصاعد أزمة نجوم النصر والشباب، مثلما يحدث في الاتفاق حاليًا؛ حتى ولو أن عددًا من لاعبي الليث طالبوا مجلس إدارة ناديهم، بالحصول على رواتبهم سريعًا.

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