النصر أحسن من غيره!.. نادٍ سعودي كبير مهدد بـ"فسخ جماعي" لعقود نجومه

الأنظار كلها تسلطت في الأيام الماضية، على عملاق الرياض النصر؛ وذلك بسبب مزاعم الأزمة المالية الخانقة، التي يمر بها النادي.

وحسب هذه المزاعم، التي انتشرت في الأيام الماضية؛ وصلت ديون النصر إلى 800 مليون ريال سعودي، مع عدم تسلُّم الموظفين وبعض اللاعبين رواتبهم.