"بعد تحذيرات من تكرار مأساة النصر"!.. الاتحاد يحسم مصير سيرجيو كونسيساو

كواليس جديدة من داخل البيت الاتحادي..

يبدو أن نادي الاتحاد، حسم مصير البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بالتزامن مع التراجع الكبير في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد يعيش موسمًا صعبًا للغاية في 2025-2026؛ حيث خسر جميع الألقاب الممكنة، مع المُنافسة على بطولة النخبة الآسيوية فقط.

  Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro League

    الاتحاد يحسم مصير سيرجيو كونسيساو

    وفي هذا السياق.. كشف مصدر مسؤول بنادي الاتحاد، عن عدم مناقشة مجلس الإدارة، فكرة "إقالة" البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول؛ مثلما تردد في الساعات الماضية.

    المصدر الاتحادي الذي لم يتم ذكر اسمه، قال في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء يوم الخميس: "لم نناقش إقالة كونسيساو.. المدرب البرتغالي لا يزال يحظى بثقة مجلس الإدارة".

  • سيرجيو كونسيساو يحظى بدعم الإدارة

    واستكمالًا لتصريحاته.. أعلن المصدر المسؤول بنادي الاتحاد، استمرار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ممارسة عمله بشكلٍ طبيعي للغاية.

    وشدد المصدر على أن الإدارة الاتحادية، تدعم كونسيساو كليًا؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتحسين شكل الفريق الأول.

  FBL-KSA-ITTIHAD-NASSR

    تحذيرات للاتحاد من تكرار سيناريو النصر

    المثير في الأمر أن تصريحات المصدر المسؤول بنادي الاتحاد؛ جاءت في أعقاب المخاوف التي أثارها الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، خلال الساعات الماضية.

    الصرامي أكد في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن "إقالة" المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ سيدخل الاتحاد في أزمة "الرقابة المالية النشطة"، مثل عملاق الرياض النصر.

    الرابطة السعودية المحترفة فرضت "الرقابة النشطة" على النصر؛ وذلك بعد الخسائر المالية التي تعرض لها النادي، خلال الفترة الماضية.

    وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن تكلفة "إقالة" كونسيساو، مرتفعة للغاية؛ وهو ما سيُسبب خسائر ضخمة للعميد الاتحادي، تجعل فرض "الرقابة المالية النشطة" أمر لا مفر منه.

    "الرقابة المالية النشطة" تفرض قيودًا على الصفقات؛ كما تجعل النادي مهددًا بخصم نقاط من رصيده في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، أو حتى التهبيط.

  Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

