فيديو | مفاجأة .. الاتحاد يفكر في بيع أحد نجومه والنصر يطلب "سُلفة مالية" من رونالدو

الإعلامي المعروف قال عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن على "العربية إف إم":"الأندية تعاني الكثير من الضغوط بسبب المصروفات، هناك خبر مفاجىء، الاتحاد لم يحصل حتى الآن على الرخصة الآسيوية".

وأضاف:"حتى هذه اللحظة ومن خلال مكالماتي مع النادي، أؤكد لك أن النصر لم يحصل على الرخصة الآسيوية حتى الآن، ولكن هناك محادثات بين سيميدو وكريستيانو رونالدو، بقيام الأخير بمساعدة النادي ماليًا".

وتابع:"كريستيانو سيقوم بدفع المبلغ الذي يعطل النصر عن الحصول على رخصته، وفي المقابل قد يتم إعادة المبلغ له من خلال أسهم أو اعتبارها سلفة".