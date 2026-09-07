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Anis Hadj Moussa Nassr Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

عندما يوقف النصر "مراكب الاتحاد السائرة".. من واقعة 2008 الجماهيرية والمفاوضات غير القانونية وصولًا لأنيس حاج موسى!

فقرات ومقالات
النصر
الاتحاد
دوري روشن السعودي
انيس حاج موسى
فينورد
دافيد هانكو
عبد الرزاق حمد الله

إن كان كلاسيكو النصر والاتحاد دائمًا ما يكون حاميًا داخل المستطيل الأخضر، فأحيانًا تلك الحمية تنتقل إلى خارج الملعب .. حينها يلعب العالمي دورًا في جعل العميد يدفع الثمن وربما يكون ثقيلًا!


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هذا ما حدث في كواليس فشل إتمام الاتحاد لصفقة الجناح الجزائري أنيس حاج موسى من فينورد الهولندي..

الصورة من الخارج - بحسب التقارير الصحفية - تقول إن الاتحاد هو من فشل في تقديم ضمانات بنكية إلى نظيره الهولندي، ما دفع الأخير لرفض إتمام الصفقة.

لكن الكواليس تقول إن النصر لعب دور "الطرف الثالث" لعرقلة خطوات النادي الجداوي، وإن كان هذا الدور دون قصد من العالمي!

هذا ما قالته صحيفة "دي تيليجراف" التي زعمت أن "المشاكل التي واجهها فينورد مع النصر الموسم الماضي هي سبب تعنته أمام الاتحاد وإصراره على الحصول على ضمانات بنكية قبل إتمام صفقة حاج موسى والاتحاد".

الإسقاط هنا على تراجع النصر عن إتمام صفقة اللاعب السلوفاكي دافيد هانسكو من فينورد، في صيف 2025، رغم الاتفاق على كل شيء مع كافة الأطراف، بل وسافر اللاعب لمعسكر العالمي في النمسا للاستعداد للموسم الجديد، وفي الأخير لم يُتم النادي العاصمي السعودي الصفقة، ما أثار الغضب في هولندا.

ويبدو أن فينورد خشي تكرار الاتحاد موقف النصر ذاته من الاتحاد، إذ ما ضمن حقوقه المالية قبل إنهاء الإجراءات، لذا دفع العميد ثمن ما فعله العالمي قبل عام!

لكن على كلٍ، لم تكن هذه القضية الأولى التي يتضرر بها الاتحاد من النصر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لذا دعونا في السطور التالية نستعرض أبرز تلك القضايا..


  • عبدالرزاق حمدالله

    تلك ربما أشهر القضايا في السنوات الأخيرة، والتي عُرفت إعلاميًا بـ"قضية التسجيلات"..

    العالمي كان قد فسخ عقد المهاجم المغربي في أواخر عام 2021، من طرف واحد بداعي أسباب قانونية.

    وفي شتاء 2022، أعلن العميد تعاقده مع الساطي في صفقة انتقال حر.

    لكن النصر وصل لعلمه أن الاتحاد تفاوض مع حمدالله خلال الفترة المحمية في عقده، وقبل فسخه من قبل المسؤولين.

    تلك القضية مرت بعدة جولات وصولًا لأغسطس 2022، حيث أدانت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، النادي الجداوي وعاقبته بالحرمان من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة، مع تغريمه 500 ألف ريال.

    وتم حرمان حمدالله من اللعب مع العميد لمدة أربعة أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال.

    كذلك تم إيقاف حامد البلوي؛ المدير التنفيذي لكرة القدم بالاتحاد آنذاك، لمدة ستة أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.


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  • مفاوضات غير قانونية مع المولد والقرني

    بالعودة لعام 2020، قدم الاتحاد شكوى ضد النصر وتحديدًا المشرف العام على الكرة به عبدالرحمن الحلافي، بداعي التفاوض مع عدد من لاعبيه بشكل غير قانوني.

    الإعلامي وليد الفراج أوضح حينها أن الحلافي فاوض تحديدًا ثنائي العميد فواز القرني وفهد المولد، دون إذن من النادي الجداوي.

    واتهم الاتحاد نظيره العاصمي بالتأثير على أداء القرني والمولد في تلك الفترة، ودفعهم للضغط على إدارة النادي للرحيل، قبل أن تفشل الصفقة في الأخير.

    فيما أصدر النصر حينها بيانًا رسميًا نفى خلاله التفاوض مع ثنائي النمور، ومرت القضية دون أي عقوبات على العالمي.


  • محمد نور

    "القوة العاشرة" أسطورة الاتحاد، هو من استغل النصر لكيد الاتحاد خلال موسم 2013-2014..

    في موسم 2012-2013، دخل محمد نور في خلافات مع إدارة الاتحاد بالتزامن مع نهاية عقده، ما دفع اللاعب لمحاولة الانتقام بالانتقال لغريم تقليدي.

    النصر استغل الأزمة بالفعل وتعاقد مع نور لموسم وحيد 2013-2014، وقاده القوة العاشرة لتحقيق لقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد.

    وبعدما انتقم نور لنفسه بخطف اللقبين من الاتحاد، عاد للنادي الجداوي بعد ذلك بضغط من جمهور العميد الذي تمسك بعودته.


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  • أحمد الدوخي

    قضية أخرى جمعت النصر بالاتحاد تعود لعام 2009، وإن كان الثنائي تضرر بسببها لفترة من الوقت..

    في صيف 2008، انتقل اللاعب أحمد الدوخي من الاتحاد إلى نادي قطر بشكل طبيعي في صفقة انتقال حر.

    وبعدها بعام، عاد الدوخي للدوري السعودي لكن من بوابة النصر، وهو ما أغضب مسؤولو الاتحاد، الذي اعتبروا اللاعب اتخذ من قطر محطة "مجانية" للانتقال للعالمي دون استفادة ناديهم بأي مقابل مادي.

    وتمسك الاتحاد بحقه في اللاعب محليًا كونه كان مسجلًا في قائمة الانتقالات الخاصة به، مطالبًا بالحصول على ثلاثة ملايين ريال مقابل إسقاط اسمه من قائمته.

    موقف الاتحاد هذا حرم النصر من تسجيل الدوخي في قائمته بصيف 2009، لكن العالمي انتصر في صيف 2010 ونجح في قيد اللاعب بعدما اتفق بالتراضي من النادي الجداوي على تسوية القضية بدفع المطلوب ماليًا.


  • الحرمان من الجماهير

    الشاهد الخامس في هذا الصراع ليس لاعب وإنما واقعة جماهيرية..

    في أكتوبر 2008، أقيم كلاسيكو الاتحاد والنصر بالجولة الرابعة من الدوري السعودي دون حضور جماهيري لأي من الناديين.

    هذا القرار جاء على إثر شغب جماهير النصر خلال مواجهة الاتفاق، ما تسبب في عقوبتهم بالحرمان من حضور أول مباراة لهم على أرضهم بالرياض، ومن سوء حظ الاتحاد أنه كان الخصم في تلك المواجهة.

    اللوائح آنذاك كانت تنص على إغلاق المدرجات بالكامل لكلا الفريقين، ما دفع الاتحاد؛ متصدر الدوري آنذاك، لدفع فاتورة خطأ جماهير العالمي، ولم تنفع اعتراضاته أمام الجهات المسؤولة.