المساومة قد تكون الحل: النصر الأقرب و"لا يمكن استبعاد الاتحاد والهلال"!.. تيبو كورتوا بين إغراءات السعودية وحلم ريال مدريد

بين جدران "سانتياجو برنابيو" العريقة، حيث صاغ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أسطورته كـ"جدار عازل لا يُقهر"؛ بدأت رياح التغيير تهب بقوة، من رمال الشرق.

نعم.. الرغة السعودية في استقطاب كورتوا، لم تعد مجرد طموح عابر؛ بل تحوّلت إلى زلزال، يُهدد استقرار العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأعلن برنامج "إل شيريجيتو" الإسباني الشهير، عن إغراء سعودي يومي لكورتوا؛ لإقناعه بالرحيل عن الميرينجي، والانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.

والتحركات السعودية للتعاقد مع الحارس البلجيكي الكبير، تضعه أمام أصعب اختيار في مسيرته الكروية؛ وذلك ما بين تأمين مستقبله المالي في نهاية رحلته مع عالم الساحرة المستديرة، أو البقاء في صفوف أحد أفضل أندية العالم.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، استعراض كيف يُمكن أن يستفيد كورتوا من العرض السعودي الضخم، لتحقيق أهدافه في ريال مدريد؛ إلى جانب النادي الأوفر حظًا لضمه، حسب الوضع الحالي..