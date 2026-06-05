خطط لاستفزاز الجماهير ونجم النصر دخل قائمته السوداء!.. اعترافات مثيرة من ميريح ديميرال

واستكمالًا لتصريحاته.. تطرق النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ للحديث عن مشادته مع الفرنسي كينجسلي كومان، جناح نادي النصر.
وشهدت الدقائق الأخيرة من كلاسيكو النصر والأهلي، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مشادة عنيفة بين ديميرال وكومان؛ وسط تفاعل كبير من الجماهير التي حضرت في مدرجات "الأول بارك"، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ديميرال بخصوص هذا الأمر: "يبدو أن كومان لم ينس التدخل الذي قمتُ به ضده، منذ عدة سنوات؛ وذلك خلال إحدى المباريات التي جمعت منتخب بلادي تركيا مع فرنسا".
وأوضح المدافع التركي أنه تمالك نفسه خلال الكلاسيكو، لكي لا يعتدي على نجم النصر، عقب المشادة التي وقعت بينهما؛ وذلك خوفًا من أن يتعرض لـ"الطرد"، وقتها.
وأعلن ديميرال أنه قام بإرسال رسالة إلى كومان، بعد نهاية الكلاسيكو؛ كرد منه على المشادة التي حدثت بينهما، فوق أرضية المستطيل الأخضر.
واختتم ميريح ديميرال تصريحاته؛ بالقول: "على أي حال.. لقد أصبح كينجسلي كومان في قائمتي السوداء".