وشهدت الكرة السعودية، تتويج ثلاث فرق مختلفة على مدار موسم 2026، حيث استهل الأهلي، الرحلة، بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بعد تخطي عقبة النصر في النهائي، بركلات الترجيح.

وواصل الأهلي رحلته نحو حصد الألقاب مع مدربه ماتياس يايسله، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، فيما تمكن الهلال من التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الخلود بهدفين مقابل هدف.

واختتم النصر الموسم، بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب منذ 2018-2019، حيث فاز باللقب بعد وصوله إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، بينما حل الأهلي ثالثًا بـ81 نقطة.

وكان بمتناول النصر أن ينهي الموسم بثنائية، إلا أنه اكتفى بوصافة دوري أبطال آسيا 2، بعدما توج جامبا أوساكا الياباني باللقب.