وكأن الفريقين قررا أن يعطيا دروسًا خصوصية في "قصف الجبهات"، هكذا بدا الحال بين النصر والأهلي، في ظل توتر الأجواء بين الناديين على مدار الموسم الرياضي "2025-2026".
كأننا في حصة دراسية: رسائل خفية بين النصر والأهلي .. قصف جبهات وصراع على تشريف الوطن!
أبطال موسم 2025-2026
وشهدت الكرة السعودية، تتويج ثلاث فرق مختلفة على مدار موسم 2026، حيث استهل الأهلي، الرحلة، بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بعد تخطي عقبة النصر في النهائي، بركلات الترجيح.
وواصل الأهلي رحلته نحو حصد الألقاب مع مدربه ماتياس يايسله، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، فيما تمكن الهلال من التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الخلود بهدفين مقابل هدف.
واختتم النصر الموسم، بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب منذ 2018-2019، حيث فاز باللقب بعد وصوله إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، بينما حل الأهلي ثالثًا بـ81 نقطة.
وكان بمتناول النصر أن ينهي الموسم بثنائية، إلا أنه اكتفى بوصافة دوري أبطال آسيا 2، بعدما توج جامبا أوساكا الياباني باللقب.
- AFP
النصر: درس في اللغة العربية
وبينما احتفل لاعبو النصر، مرتدين نظارات شمسية، التي فسرها متابعون بأنها تحمل إسقاطًا على الأهلي، نشر الحساب الرسمي للنادي، رسالة مفادها: "درس في اللغة العربية: تستاهل الكاس من شاله (خطأ).. يستاهل الكاس من شاله (صح)".
وعلّق المدوّن نواف التميمي، المعروف بانتمائه للنصر، بنشر تغريدة سابقة للأهلي، حيث كان يحتفل بفوزه بلقب النخبة الآسيوية، برسالة "يا شايل النخبة بين أيديه. تستاهل النخبة من شاله. بالهون بالهون يا مغليه. معطيك كأس القارة حاله".
ولم يكتفِ النصر بهذا الأمر، بل نشر تغريدة أخرى، برسالة "ماني من اللي على جبر الخواطر والعطايا تعود. أنا غصبٍ عن اللي ما بغى، جايب حقي بيمناي".
وكان فيصل زيد، المسؤول الإعلامي السابق بنادي الأهلي، قد أثار جدلًا كبيرًا، بعد تتويج الفريق في الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه، حينما وصف الفوز بأنه بمثابة "جبر خواطر"، فيما علّق زيد بعدها بأنه لم يقصد المجاملة، وإنما قصده بأن البطولة "جبر خاطر" عمّا مضى للراقي.
- AFP
الأهلي: درس في الحساب
في المقابل، نشر الحساب الرسمي بنادي الأهلي، رسالة عبر الحساب الرسمي، بمنصة (إكس)، تحمل صورة كأسي دوري النخبة الآسيوية، اللتين حققهما في آخر موسمين، معلقًا "درس في تشريف الوطن: 1+1=2".
التعليقات لم تخلُ بدورها من الإسقاط على النصر، عبر هذه الرسالة، سواءً بالسخرية أو الرد على الأهلي، حيث أعاد مغردون لقطة تتويج الراقي بلقب دوري يلو للدرجة الأولى في موسم 2023، أو باستعراض تاريخ الفريقين في بطولات الدوري السعودي.
صراع النصر والأهلي
واشتعلت الأجواء توترًا بين الناديين، خلال احتفال الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تضمن مشهد احتفال لاعبي الأهلي في الحافلة المكشوفة، لقطات جدلية، حيث قام المدافع ميريح ديميرال بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، للسخرية منه، فضلًا عن توجيه رسالة ساخرة أخرى، برده على من يقول إن النخبة سهلة، قائلًا "لماذا لا يفوزون بها؟ هذا هو الجواب، النخبة واحدة من أصعب البطولات. فرق كثيرة خرجت من البطولة لا أرغب بتحديد أسمائها، ولكن نحن حققناها، بدعم جمهورنا في كل لقاء".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ثنائي الأهلي، عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي، كانا يتحدثان مع مشجع نصراوي، قائلين له "غذي عينك، هل تشاهد هذه؟ هو ليس مشاركًا في البطولة أصلًا".
أضف إلى ذلك، ما ذكره خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، الذي كان مدعاة للجدل، حول توجيه أصابع الاتهام إليه بالإسقاط على النصر.
وتحدث الغامدي عبر وسائل الإعلام، بقوله إن الجماهير الأهلاوية قدمت لوحة فنية رائعة في الملعب، وإن ماتياس يايسله أثبت بأنه سيد مدربي آسيا، كما أن الفريق لا يضم لاعبين، بل مقاتلين وأبطالًا حقيقيين في الملعب، .
وأضاف الغامدي "الأهلي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لأندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، لديها نسختان من البطولة، وليست هذه البطولة، لا يزال أمامنا جماهير لنفرحها ولن نتوقف عن إسعادها".
وبدا التوتر واضحًا بين لاعبي الفريقين، خلال مباراة القمة بينهما، في الجولة الثلاثين، والتي شهدت فوز النصر بثنائية نظيفة.
أزمة السوشيال ميديا
ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، عدة رسائل ساخرة، بداية من تغريدة "نتيجة المباراة"، التي حملت صورة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لنظارة شمسية، وهي ذاتها التي احتفل بها عدد من جمهور العالمي في المدرجات، وكذلك كينجسلي كومان عقب إحرازه الهدف الثاني، والتي تشير إلى منافسات الأهلي عند هبوطه للدرجة الأولى في موسم 2021-2022، حيث كانت المباريات تقام عصرًا.
بين رسائل "لن يُمحى …." وصور النظارات، وعبارة "كل واحد يرجع مكانه"، وجه حساب النصر عدة رسائل استفزازية، فيما رد الحساب الرسمي للأهلي، برسالة عبر منصة (إكس)، معلقًا "للأمانة.. مو من صالحك كل واحد يرجع مكانه"، مشيرًا إلى ألقاب الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع وضع رقم "صفر" بجوار ممر النصر.
ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، حرص على جلب ميداليته الآسيوية، في ملعب الأول بارك، من أجل استفزاز جماهير النصر، فيما أضاف رسالة على حسابه الشخصي، معلقًا "للمرة الأولى، ميدالية دوري الأبطال في هذا الملعب".
ورد عليه الناشط نواف التميمي، المنتمي لنادي النصر، بمقطع فيديو يحمل مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري الدرجة الأولى، معلقًا "ولن نشاهد هذه الميداليات في ملعبنا للأبد".