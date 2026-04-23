محمود خالد

فيديو | وسط الحديث عن مستقبله .. تصرف مثير للجدل من إينيجو مارتينيز بعد غضبه من جورج جيسوس!

ماذا فعل نجم النصر؟

على الرغم من حسم النصر لتذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، بفوز عريض ضد الأهلي القطري، إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث أمور مثيرة للجدل، التي تعبر عن التوتر داخل أرض الملعب.

الأهلي لم يهنأ بتقدمه طويلًا، بهدف سيكو يانسان في الدقيقة العاشرة، حتى رد النصر بخماسية عن طريق أنجيلو "د23" وكينجسلي كومان "هاتريك د12 و45+7 و63"، وعبد الله الحمدان "د80".

النصر أتمّ مهمته بنجاح في أراضي دبي، بعد اكتساح الوصل الإماراتي برباعية نظيفة في دور الثمانية، ثم الخماسية ضد الأهلي القطري في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع جامبا أوساكا الياباني، في المباراة النهائية.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة مباراة النهائي بين النصر وجامبا أوساكا، على ملعب الأول بارك، في السادس عشر من مايو المُقبل.

  • ماذا حدث في مباراة الأهلي؟

    وتداول نشطاء لحظة انفجر فيها الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، غضبًا تجاه المدير الفني جورج جيسوس، الأمر الذي بلغ به حد إلقاء زجاجة مياه بقوة فوق أرض الميدان.

    جاء ذلك بعد مشادة كلامية وقعت بين جيسوس وإينيجو، خلال مجريات اللقاء، رغم أن النصر تمكن من قلب النتيجة سريعًا مع الأهلي القطري، سواءً بالأهداف الخمسة، أو أهداف أخرى ألغيت.

    "فليك كان سيصبح سعيدًا بعودته"

    ويعد إينيجو مارتينيز أحد مفاجآت النصر في الفترة الصيفية، بعد التعاقد معه كصفقة حرة من برشلونة، ليصبح ركيزة الدفاع، وأحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني جورج جيسوس.

    صحيفة "آس"، تحدثت بشأن مستقبل إينيجو مارتينيز، الذي ينتهي عقده مع النصر، في صيف 2026، مؤكدة أن نجم برشلونة السابق يشعر بالسعادة والراحة في السعودية، ومنذ يومه الأول، وهو عازم على المساهمة وإضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده.

    وبات إينيجو وإدارة النصر، يرغبان في تمديد عقده لموسم آخر على الأقل؛ حيث يشعر المدافع صاحب الـ34 عامًا، بحالة جيدة، وينعكس ذلك على أدائه، حيث لم يغب عن المشاركة هذا الموسم، سوى بإصابة عضلية طفيفة.

    ومع ذكر اسمه في برشلونة، ليس لعودة محتملة، بل لحنين إلى الأيام التي كان يمثل إينيجو فيها صلابة دفاعية افتقدها البلوجرانا طويلًا، وكان المدرب هانزي فليك، ليصبح سعيدًا بانضمامه للفريق هذا الموسم، في ظل الأزمات الدفاعية التي يعاني منها العملاق الكتالوني.

    إينيجو .. أكثر من مركز

    أهمية إينيجو مارتينيز في كتيبة جيسوس، لا تكمن فقط عند كونه صخرة للدفاع، بل أيضًا في تعدد أدواره في الفريق، بين قلب الدفاع والظهير الأيسر، وكذلك أدواره الهجومية، واستغلال الضربات الثابتة لهز شباك الخصوم، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف في دوري روشن السعودي، خلال 26 مباراة، كما وقع على هدف في سبع مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

    في المقابل، يؤخذ على إينيجو مارتينيز، كثرة حصوله على البطاقات الصفراء، حيث نال 7 إنذارات في الدوري والآسيوية.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور نهائي بطولة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع جامبا أوساكا الياباني، بعد مسيرة مثالية حقق فيها العلامة الكاملة بثماني انتصارات في ثماني مباريات.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    وحجز النصر مقعدًا في النسخة المُقبلة من السوبر السعودي "2026-2027"، ليرافق كلًا من الخلود، الذي تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والأهلي، فيما يتبقى المقعد الأخير فارغًا.

